Smíchovské nádraží má za sebou další důležitý krok k proměně v moderní dopravní uzel. Nově se cestujícím otevřela dvě dokončená nástupiště a nový podchod k nim. Nad kolejemi mezitím roste základ budoucího autobusového terminálu a staví se lávka, která propojí Smíchov s Radlicemi a jednotlivá nástupiště.
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Vlaštovky z nádraží zmizí
„Během rekonstrukce stanice už zároveň vznikají sloupy, které ponesou nový terminál nad nádražím,“ říká pro deník Metro mluvčí Správy železnic Nela Friebová k novým sloupům, které se tyčí na třetím a čtvrtém nástupišti. Tato část dostavby je už v gesci hlavního města. Cestujícím na nových nástupištích zatím budou sloužit prosklené čekárny.
Dělníci zároveň uzavřeli první a druhé nástupiště, nad kterými stojí ikonické přístřešky, kterým se říká „vlaštovky“. I tato část nádraží v následujících letech projde velkou rekonstrukcí. Původní „vlaštovky“ budou zbourány a nahrazeny novou konstrukcí. Zůstane pouze historicky ceněná výpravní budova.
Pravěk i v novém podchodu
Jak už před časem mluvčí Správy železnic Friebová deníku Metro řekla, při rekonstrukci staré budovy bude zachována unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.
Deník Metro se zajímal i o to, zdali tu zůstanou otisky pravěku. V obkladech je totiž k vidění dno tropického oceánu starého 350 milionů let. V dlažbách se ukrývají tisíce zkamenělin mušlí, mlžů a dalších prehistorických živočichů, jako jsou například lilijice, evolučně nejstarší žijící ostnokožci.
Právě nová dlažba v podchodu pod novými nástupišti odkazuje na dlažbu ve výpravní budově. „Keramické obklady v podchodech záměrně připomínají zkameněliny viditelné na původním kamenném obložení v hale. To se bude restaurovat při rekonstrukci nádražní budovy,“ říká Friebová.
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Jeden z největších v Praze
Celé nové smíchovské nádraží, z něhož se stane jeden z nejdůležitějších dopravních terminálů v metropoli, by mělo být hotové do roku 2030, o dva roky dříve je v plánu otevření nových nástupišť. Právě v roce 2028 by měla být oficiálně otevřena lávka do Radlic.
Smíchovské nádraží bylo otevřeno v roce 1862. S Masarykovým a hlavním nádražím patří k nejvytíženějším železničním uzlům v české metropoli.