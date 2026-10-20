Smíchovské nádraží otevírá nová nástupiště. Vlaštovky čeká demolice, pravěk zůstane

Autor: Marek Peška
  16:39
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Třetí a čtvrté nástupiště smíchovského nádraží je otevřeno. Dělníci zároveň...

Třetí a čtvrté nástupiště smíchovského nádraží je otevřeno. Dělníci zároveň uzavřeli první a druhé, nad kterými stojí ikonické přístřešky, kterým se říká „vlaštovky“. I tato část nádraží v následujících letech projde velkou rekonstrukcí. | foto: Marek Peška, Metro.cz

Smíchovské nádraží. V obkladech najdete pravěk. Takhle nějak kdysi vypadala...
Třetí a čtvrté nástupiště smíchovského nádraží je otevřeno. Dělníci zároveň...
Třetí a čtvrté nástupiště smíchovského nádraží je otevřeno. Dělníci zároveň...
Třetí a čtvrté nástupiště smíchovského nádraží je otevřeno. Dělníci zároveň...
40 fotografií
Jedno z největších nádraží v Praze a také Česku má za sebou první část velké rekonstrukce. Dnes ráno se otevřelo 3. a 4. nástupiště smíchovského nádraží. První a druhé s „vlaštovkami“ se uzavřelo a nyní se chystá jejich demolice. Nad kolejemi vzniká autobusový terminál, podchody k novým nástupištím připomínají pravěk.

Smíchovské nádraží má za sebou další důležitý krok k proměně v moderní dopravní uzel. Nově se cestujícím otevřela dvě dokončená nástupiště a nový podchod k nim. Nad kolejemi mezitím roste základ budoucího autobusového terminálu a staví se lávka, která propojí Smíchov s Radlicemi a jednotlivá nástupiště.

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Vlaštovky z nádraží zmizí

„Během rekonstrukce stanice už zároveň vznikají sloupy, které ponesou nový terminál nad nádražím,“ říká pro deník Metro mluvčí Správy železnic Nela Friebová k novým sloupům, které se tyčí na třetím a čtvrtém nástupišti. Tato část dostavby je už v gesci hlavního města. Cestujícím na nových nástupištích zatím budou sloužit prosklené čekárny.

Třetí a čtvrté nástupiště smíchovského nádraží je otevřeno. Dělníci zároveň uzavřeli první a druhé, nad kterými stojí ikonické přístřešky, kterým se říká „vlaštovky“. I tato část nádraží v následujících letech projde velkou rekonstrukcí.

Dělníci zároveň uzavřeli první a druhé nástupiště, nad kterými stojí ikonické přístřešky, kterým se říká „vlaštovky“. I tato část nádraží v následujících letech projde velkou rekonstrukcí. Původní „vlaštovky“ budou zbourány a nahrazeny novou konstrukcí. Zůstane pouze historicky ceněná výpravní budova.

Pravěk i v novém podchodu

Jak už před časem mluvčí Správy železnic Friebová deníku Metro řekla, při rekonstrukci staré budovy bude zachována unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

Smíchovské nádraží. V obkladech u pokladen najdete pravěk.

Deník Metro se zajímal i o to, zdali tu zůstanou otisky pravěku. V obkladech je totiž k vidění dno tropického oceánu starého 350 milionů let. V dlažbách se ukrývají tisíce zkamenělin mušlí, mlžů a dalších prehistorických živočichů, jako jsou například lilijice, evolučně nejstarší žijící ostnokožci.

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Právě nová dlažba v podchodu pod novými nástupišti odkazuje na dlažbu ve výpravní budově. „Keramické obklady v podchodech záměrně připomínají zkameněliny viditelné na původním kamenném obložení v hale. To se bude restaurovat při rekonstrukci nádražní budovy,“ říká Friebová.

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Jeden z největších v Praze

Celé nové smíchovské nádraží, z něhož se stane jeden z nejdůležitějších dopravních terminálů v metropoli, by mělo být hotové do roku 2030, o dva roky dříve je v plánu otevření nových nástupišť. Právě v roce 2028 by měla být oficiálně otevřena lávka do Radlic.

Smíchovské nádraží bylo otevřeno v roce 1862. S Masarykovým a hlavním nádražím patří k nejvytíženějším železničním uzlům v české metropoli.

Smíchovské nádraží. V obkladech najdete pravěk. Takhle nějak kdysi vypadala lilijice.
Třetí a čtvrté nástupiště smíchovského nádraží je otevřeno. Dělníci zároveň uzavřeli první a druhé, nad kterými stojí ikonické přístřešky, kterým se říká „vlaštovky“. I tato část nádraží v následujících letech projde velkou rekonstrukcí.
Třetí a čtvrté nástupiště smíchovského nádraží je otevřeno. Dělníci zároveň uzavřeli první a druhé, nad kterými stojí ikonické přístřešky, kterým se říká „vlaštovky“. I tato část nádraží v následujících letech projde velkou rekonstrukcí.
Třetí a čtvrté nástupiště smíchovského nádraží je otevřeno. Dělníci zároveň uzavřeli první a druhé, nad kterými stojí ikonické přístřešky, kterým se říká „vlaštovky“. I tato část nádraží v následujících letech projde velkou rekonstrukcí.
Třetí a čtvrté nástupiště smíchovského nádraží je otevřeno. Dělníci zároveň uzavřeli první a druhé, nad kterými stojí ikonické přístřešky, kterým se říká „vlaštovky“. I tato část nádraží v následujících letech projde velkou rekonstrukcí.
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