Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Když má vila dvě, to třetí už není de facto třetí, ale jen „doplněk“ na střeše. Byť zasklené, zateplené. Smyslem výhleden je dosáhnout lepší rozhled na Prahu, někdy právě tato dostavba umožní, aby obyvatelé viděli přes stromy na Pražský hrad. Což bývá příjemný bonus ke každé stavbě.
Delší dobu jsem nenavštívil kopec nad Smíchovem, jak se zde říká spávně Malvazinky. V jednom místě se tady soustředí hned několik ulic, na první pohled to tady vypadá jako na náměstí. Oficiálně to ale náměstí není. Potkávají se tady ulice Na Václavce, Na Cihlářce, Peroutkova, U Šalamounsky, U Mrázovky a U Smíchovského hřbitova.
Je tu menší supermarket a nad ním se tyčí krychle kancelářské budovy v ulici Na Cihlářce. Žádný architektonický skvost, čistá praktičnost.
Právě na ploché střeše budovy teď vyrůstá další „kapitánský můstek“. Přiznávám otevřeně, že tentokrát mě v ničem nedráždí. Určitě nebude nikomu vadit, navíc trochu zjemní hned vedle stojící šestipodlažní obytný (snad) panelák.