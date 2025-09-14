Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  11:59
Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i novostaveb jim nastavují případně povolený počet pater.
Nástavba s výhlednou na smíchovském kopci

Nástavba s výhlednou na smíchovském kopci | foto: Pavel Hrabica, Metro.cz

Panorama ještě v době, kdy se další výhledna nestavěla.
Nástavba s výhlednou na smíchovském kopci
Nástavba s výhlednou na smíchovském kopci
Nástavba s výhlednou na smíchovském kopci
5 fotografií

Když má vila dvě, to třetí už není de facto třetí, ale jen „doplněk“ na střeše. Byť zasklené, zateplené. Smyslem výhleden je dosáhnout lepší rozhled na Prahu, někdy právě tato dostavba umožní, aby obyvatelé viděli přes stromy na Pražský hrad. Což bývá příjemný bonus ke každé stavbě.

Delší dobu jsem nenavštívil kopec nad Smíchovem, jak se zde říká spávně Malvazinky. V jednom místě se tady soustředí hned několik ulic, na první pohled to tady vypadá jako na náměstí. Oficiálně to ale náměstí není. Potkávají se tady ulice Na Václavce, Na Cihlářce, Peroutkova, U Šalamounsky, U Mrázovky a U Smíchovského hřbitova.

Panorama ještě v době, kdy se další výhledna nestavěla.

Je tu menší supermarket a nad ním se tyčí krychle kancelářské budovy v ulici Na Cihlářce. Žádný architektonický skvost, čistá praktičnost.

Nástavba s výhlednou na smíchovském kopci

Právě na ploché střeše budovy teď vyrůstá další „kapitánský můstek“. Přiznávám otevřeně, že tentokrát mě v ničem nedráždí. Určitě nebude nikomu vadit, navíc trochu zjemní hned vedle stojící šestipodlažní obytný (snad) panelák.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Václavské náměstí mění tvář. Stavba tramvajových tratí úspěšně pokračuje

Na stavbě nové tramvajové trati v horní části Václavského náměstí už dokončili zesílení stropní desky nad vestibulem stanice metra Muzeum a také rekonstrukci izolačních vrstev. Díky tomu mohli...

Postup? Hlavně dostat na stadion maminky s dětmi, hlásí nový šéf znojemských Orlů

Druhá liga? Taky liga! Ačkoliv se někteří fanoušci i vedení znojemského hokejového klubu dlouho srovnávali s tím, že sláva z dob, kdy Orli řádili v extralize, už pominula a realita po odchodu ze...

14. září 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

V Krči zasahují policisté i vyjednavač. Muž před nimi utekl na střechu

Pražští policisté vyjížděli v neděli okolo poledne do pražské Krče. Oznamovatel jim ohlásil, že ublížil jiné osobě. V bytě ale policisté zraněného ani zbraň nenašli, jeden muž před nimi utekl na...

14. září 2025  12:42

VIDEO: U Hodonína se objevilo slabší tornádo. Škody však napáchal hlavně déšť

U Hodonína se v sobotu večer vyskytlo patrně slabší tornádo, informoval na svém účtu na síti X Český hydrometeorologický ústav. Zřejmě však nenapáchalo žádné škody. Mluvčí jihomoravských hasičů Filip...

14. září 2025  11:32,  aktualizováno  12:05

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

14. září 2025  11:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Chrudim chce odblokovat výstavbu rodinných domů v Markovicích, doteď to nešlo

Plánovaná stavba rodinných domů v chrudimské místní části Markovice se před lety zastavila. Město se nedokázalo dohodnout s majitelem jednoho z pozemků. Teď to radní zkusí jinak.

14. září 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Po osazování nosníků se na D11 u Jiren otevřel jeden pruh směrem na Prahu

Dálnice D11 u Jiren poblíž Prahy je od 10:30 průjezdná jedním jízdním pruhem na Prahu, v opačném směru by se mohla otevřít o hodinu později, řekl Josef Holek z krajské správy a údržby silnic. Důvodem...

14. září 2025  10:12,  aktualizováno  10:32

Tady se rodí křehký zázrak. Porcelánka v Loučkách vyrábí už skoro 120 let

Vypadá to jako kouzlo. Na začátku je kus šedivé kaolinové hmoty, na konci hladký talíř, tenkostěnný šálek nebo umělecké dílo v podobě mísy na nožce, zdobené vázy či sošky. Jak vzniká křehká krása,...

14. září 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Obce žádají omezení pro kamiony. Další blokádu kvůli dálnici zatím neplánují

Už dvakrát zablokovali dopravu na vytížené hlavní spojnici Zlína s Holešovem, aby tak protestovali proti odkladům zprovoznění téměř hotového úseku dálnice D49, který má z vesnic odvést velkou část...

14. září 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Okresní soud v Mostě bude rozhodovat o propuštění nejdéle vězněného Čecha

Okresní soud v Mostě bude ve středu rozhodovat o případném propuštění nejdéle vězněného Čecha, doživotně odsouzeného Zdeňka Vocáska. Trest smrti za dvě vraždy...

14. září 2025  8:45,  aktualizováno  8:45

Nález ostatků 19 mamutů v Ústí nad Labem je evropský unikát. Vědci doufají v objev tábořiště

Na místě budoucího justičního paláce v Ústí nad Labem učinili archeologové před několika měsíci mimořádný objev. Našli zde skládku kostí pravěkých lovců starou 26 tisíc let, která vydala ostatky...

14. září 2025  10:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Na Tachovsku u D5 narazilo auto do betonové konstrukce, zasahoval i vrtulník

U Benešovic na Tachovsku poblíž sjezdu z dálnice D5 narazilo v neděli ráno osobní auto do betonové konstrukce. Zranění utrpěli tři lidé, dva z nich přepravil do nemocnice vrtulník. Řekli to krajští...

14. září 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

V Dolní Pěně, Županovicích a v Hájku lidé volili nové zastupitelstvo

Ve třech obcích na jihu Čech si lidé v sobotu zvolili nové zastupitelstvo. Volby se konaly v Dolní Pěně a Županovicích na Jindřichohradecku a v Hájku na...

14. září 2025  8:08,  aktualizováno  8:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.