Rozestavěný bytový dům na pravém břehu Vltavy v Praze. Podle statistiky by na této straně řeky mohlo být bydlení o něco levnější než na na tom levém. | foto: Pavel Hrabica, Metro.cz

Nářky těch, kteří budují nejen v Praze bytové novostavby, jsou konstantní. Dlouhé povolovací lhůty, peníze umrtvené v nakoupených pozemcích, nekonečné stavební řízení, na jehož novou digitalizovanou formu si počkáme, pokud se vše povede, do roku 2028.

Padesát na padesát Nové byty se v současnosti prodávají z poloviny za hotové a z poloviny na hypotéku.

Více než polovina bytových objektů je v běžném standardu. Pětina bytů je luxusních.

Třetina bytů se prodá dřív, než developer vůbec kopne do země.

V Praze jsou ceny nových bytů levnější na pravém břehu. Nejvíc se totiž staví v Praze 4, 9 a 10. PH

„Málokdo si uvědomuje, že drahé je i ukončení stavby, kdy nemůžete všechnu techniku a lidi přesunout co nejdřív na další objekt,“ argumentuje například Dušan Kunovský, majitel společnosti Central Group. I když to developer nezdůrazňuje, lze předpokládat, že i to prodražuje výstavbu nových bytů jak v hlavním městě, tak napříč republikou.

Dvě stě tisíc korun za metr už je na dohled

Pražské arcibiskupství také plánuje stavbu domu s převisem. Ve Stodůlkách.

Takže ceny bytů za metr čtvereční, do kterých se promítají i mzdy, stavební materiály a také energie, neustále rostou. Jen v Praze se prodejní ceny meziročně zvýšily o 12,5 procenta, jsou nyní těsně pod 160 tisíci korunami.

Nejdráže tedy vyjdou vysokometrážní byty 5+kk, kde přesahuje cena za čtvereční metr 185 tisíc korun. „Ty však tvoří jen zlomek v celkové výstavbě,“ říká Marcel Soural, majitel developerské společnosti Trigema. U menších bytů 2 až 3+kk je cena za metr plochy asi o 30 tisíc korun nižší. Průměrná prodejní cena jednoho bytu, bez ohledu na velikost, dosahuje v hlavním městě téměř jedenácti milionů korun.

Malé domácnosti, malé byty, realita 21. století

Česko nejen stárne. V loňském roce zaznamenaly úřady nejméně sňatků od roku 1918 a také nejméně narozených dětí v novodobé historii země. S tím souvisí i fakt, že ubývá i rodin s dětmi a dvoučlenné domácnosti si vystačí s menší plochou bytu.

Lokace na jih od metra trasy B Stodůlky se postupně plní novými domy i ulicemi.

Na dlouhé lokte 88 procent českých developerských a stavebních firem očekává, že ceny nových nemovitostí budou letos i nadále růst. Předpověď se blíží k sedmiprocentnímu růstu.

83 procent dotázaných developerů potvrzuje, že vyřízení žádosti o změnu územního plánu pro jejich projekty trvá déle než tři roky. Někteří potvrzují, že na vydání stavebního povolení čekají deset až dvanáct let. CEEC RESEARCH

„V Praze převažují menší byty, dominují 2+kk,“ připomíná Petr Michálek, předseda představenstva Skanska Residential. Meziročně se zmenšila i podlahová plocha takových bytů, letos je to v průměru 57 metrů čtverečních, loni to bylo o pět metrů víc. Ani tady není vysvětlení složité. Dvoupokojové byty jsou cenově dostupnější, byť jsou menší a dražší než loni. Spolu s byty 1+kk tvoří přibližně tři čtvrtiny všech postavených. Tento trend nepoleví ani letos. „Poptávka se bude soustředit především na malometrážní a energeticky úsporné byty,“ potvrzuje Marek Jakeš, majitel společnosti Jakeš Group.

Developeři nepředpokládají pokles poptávky, i proto, že se ceny hypoték dostaly pod pět procent.