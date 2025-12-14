Jeden z nejkrásnějších zimních pohádkových příběhů ožije poprvé na ledě. Muzikál Sněhová královna, inspirovaný pohádkou Hanse Christiana Andersena, se po letech úspěchů na divadelních scénách představí v novém pojetí. Diváky čeká jedinečné propojení hudby, tance a krasobruslení, doplněné velkolepou scénou, světelnou show a filmovými projekcemi.
Pohádka v novém ledovém pojetí
„Příběh bude vyprávěn nejen pohybem na ledě, ale také písněmi a hereckými výkony, které vtáhnou diváky do známého i nově pojatého světa ledové královny. Čeká nás příběh plný emocí, napětí, ale i naděje. Tak, jak jej kdysi zamýšlel sám Andersen,“ uvádějí organizátoři.
Scénář na motivy pohádky napsali Jan a Alena Pixovi, texty písní složila Kristýna Pixová a Ondřej Suchý. Hudby se ujal úspěšný skladatel a producent Zdeněk Barták. Výsledkem je podle organizátorů krásná, líbivá hudba, která diváky okamžitě vtáhne do děje.
Hudba, kostýmy a emoce na ledě
Kostýmy, které budou hrát důležitou roli ve vyprávění, navrhl Roman Šolc. Těšit se tak můžeme na působivé ledové šaty, snové kostýmy víl i temné hávy sil zla.
Představení, které je uváděno na motivy muzikálu Sněhová královna, bude také uctěním památky kamarádky umělců, kteří s ní celá léta v tomto muzikálu hráli, Anny Julie Slováčkové. Ta prý v představení excelovala.