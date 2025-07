Autor: Metro.cz

Třicet dětí ze sociálně či jinak znevýhodněných rodin Prahy 2 odjeli v sobotu do rekreačního střediska Machův mlýn. Dalších dvacet dětí bude od 25. srpna navštěvovat příměstský tábor s celodenním programem. To vše bezplatně, a to díky městské části Praha 2, která pokrývá celkové náklady ve výši 218 tisíc korun.