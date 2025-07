Odborná porota vybrala vítěze soutěže na nová kontrolní stanoviště Pražského hradu. Na prvním místě se umístil Atelier HRA. Rozhodlo především funkční řešení, flexibilita konstrukce, kvalita materiálů i nerušivý design. Příští rok by se měl otestovat první prototyp přístřešku, následně budou vyměněny u všech vstupů.

Někomu bude jejich nová podoba povědomá. Vypadají tak trochu jako zastávky tramvají nebo autobusů.

Správa Pražského hradu vyhlásila architektonicko-designérskou soutěž na konci loňského roku. Současné přístřešky byly postaveny narychlo v roce 2016. „Působí nedůstojně, materiál degraduje, a především nevyhovují ani technicky. Apelovali jsme na to, aby v celkovém pohledu působila nová stanoviště kultivovaně a spíše nenápadně. Přestože se podle návrhu konstrukce zmenší zhruba na polovinu, splňuje všechny nezbytné technické požadavky,“ vysvětluje ředitel Správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.

Masivní „ježci“ chránili sídlo prezidenta několik let.

Protože se vstupní stanoviště nacházejí na rozhraní areálu Hradu a města, spolupracoval Pražský hrad na soutěži s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, který má zkušenosti s architektonickými a designérskými soutěžemi a řešením veřejného prostoru. „Vítězný návrh vybrala odborná porota na základě diskuze, do které se zapojili odborníci z řad zástupců památkové péče, Policie ČR, Hradní stráže či výzkumného ústavu ČVUT. Do soutěže se mohl přihlásit kdokoliv, odevzdané soutěžní návrhy tak reprezentovaly velmi odlišné přístupy,“ říká ředitel Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč.

Vítězný návrh se vyznačuje subtilní konstrukcí i vysokou funkčností. Přístřešky budou chránit před sluncem i deštěm, lze je snadno přemístit, libovolně redukovat nebo rozšiřovat o přídavné moduly.

Skupina Ztohoven umístila na stožár na střeše Pražského hradu tyto červené trenýrky na protest proti prezidentovi Miloši Zemanovi.

„Snažili jsme se do komplikovaného historického prostředí, zaplněného vizuálně i významově, vstoupit s návrhem, který nemá ambici rozšiřovat staletý architektonicko-stavební vývoj Pražského hradu. Návrh přiznává svoji dočasnou povahu, a přitom na ní nestaví objektový výraz, nechová se jako festivalová atrakce,“ popisuje přístup Vít Šimek z vítězného studia HRA.

Do hradní soutěže, první tohoto typu za posledních třicet let, se přihlásilo osmadvacet týmů. V užším výběru se porota anonymně rozhodovala mezi pěti návrhy. „Kontrolní stanoviště je navrženo citlivě s ohledem na scénografii Pražského hradu, kterou doplňuje svou hravou výpravností, ale nijak jí nekonkuruje. Nad to je návrh, v rámci předložených řešení, zcela unikátní díky hierarchizaci přídavných modulů a úhlednému zakrytí technologií,“ uvádí předsedkyně poroty Markéta Zdebská.

Na druhém místě se v soutěži umístil se svým návrhem architekt Ondřej Císler.

Správa Pražského hradu začala s postupnou úpravou vstupů letos na jaře. Na Prašném mostě stavbaři v současnosti instalují výsuvné sloupky, které nahradí žluté kovové ježky bránící vjezdu automobilů. V srpnu se práce přesunou do ulice Na Opyši. Na úpravu vjezdů pak navážou právě nová kontrolní stanoviště.