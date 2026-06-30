Deník Metro má štěstí na zajímavé až fascinující čtenáře, kteří s ním sdílí svůj životní příběh. Tak jako Jan Novotný, stavař a architekt, jemuž na přelomu 60. a 70. let „hrozilo“, že jej jako většinu absolventů pustí jenom k projektování panelových domů.
„Měl jsem tehdy, po promoci v roce 1971, taky trochu štěstí,“ říká pro Metro projektant, jenž tehdy nastoupil do společnosti SUDOP Praha, kde se právě rozbíhal jeden z největších dopravních projektů své doby – výstavba pražského metra.
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„Bylo jasné, že tady nebudu kreslit typové paneláky. Projektovali jsme stavby, které byly jedinečné a neopakovatelné,“ vzpomíná.
Mimochodem, SUDOP dostal na starost návrh depa na Kačerově, zatímco stanice a tunely chystaného metra připravoval jiný gigant, Metroprojekt.
Musíte se učit sami
Tým „stvořitelů“ Depa Kačerov zprvu neměl téměř žádné podklady. „Když jsem potřeboval technické údaje, sovětští experti nám řekli jen: Musíte se učit sami. Nám také nikdo nepomáhal,“ vybavuje si Novotný. Právě on navrhoval především požární stanici v areálu depa. Aby pochopil její fungování, objížděl hasičské stanice a studoval jejich provoz.
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„Nejvíc mě překvapilo, že jsem musel navrhnout kádě na praní hadic a konstrukci na jejich sušení. To jsem do té doby vůbec neznal,“ říká.
Práce přesčas a hlavně životní láska
Termíny byly nekompromisní a práce pokračovala často po večerech. Vedle požární stanice se mladý projektant podílel také na návrhu hal pro vozy metra, kreslil prohlídkové jámy mezi kolejemi i pohledy budov a jejich barevné řešení.
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Právě při práci v projekci poznal i svou budoucí manželku. „Pomáhala mi kolegyně Jitka. V roce 1972 jsme se vzali, dnes máme dvě děti a pět vnoučat,“ usmívá se bezmála osmdesátiletý, stále velmi vitální a aktivní muž.
Možná překvapí, že na slavnostním otevření metra 9. května 1974 vůbec nebyl. „Mojí prací byly stavební výkresy, ne slavnostní tribuny,“ poznamenává.
Nedostupný Západ
Po více než půlstoletí se Jan Novotný za svou prací stále rád ohlíží. Připomíná, že tehdejší projektanti neměli internet, zahraniční zkušenosti ani možnost navštívit moderní depa v cizině.
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„Mnoho věcí jsme tehdy vymýšleli úplně od začátku. O to větší radost mám, že depo Kačerov dodnes slouží svému účelu,“ uzavírá jedna z historických postav Depa Kačerov.