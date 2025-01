Sovy v pražských lesích nejen houkají, ale i piští. Za nočními opeřenci se můžete vypravit

Výpravy za nočními masožravými ptáky probíhají v průběhu února a března v různých částech metropole. Jako vždy je vedou zkušení odborníci z Lesů hlavního města Prahy.

„Zveme vás na oblíbené vycházky za královnami noci do pražských lesů. Od roku 2011 se tradičně v předjaří společně vydáváme do večerního lesa, abychom se setkali s živými sovami. V tomto období probíhají jejich námluvy, a sovy tak častěji reagují i na houkání ornitologických vábniček či zvukové nahrávky,“ říká pro deník Metro Marcel Mergl, odborník na environmentální vzdělávání, který má procházky na starost.

Záloha zajištěna

Na podvečerních výpravách se v doprovodu odborníků můžete zaposlouchat do tajemného houkání jinak neslyšných nočních lovců. A také se dozvědět, čím jsou tito tajemní opeřenci tak zvláštní, jak vypadá jejich život či jaké mýty a pověsti o nich kolují.

„Nevšední zážitek vám nabízíme v termínech v průběhu února a března. Výpravy za sovami si podle našich zkušeností užívají jak děti, tak dospělí. Máme i záložní plán, když se příliš nevyvede počasí a sovy se v dané lokalitě nepodaří zahlédnout. Vždy s sebou totiž nosím buďto našeho kalouse či puštíka. Zejména druhý jmenovaný je skvělý. Máme ho čtvrtým rokem a děti ho milují,“ popisuje pro deník Metro Mergl.

Chytré, či hloupé?

Jednotlivé vycházky mají podle Mergla vždy podobnou koncepci. Nejprve probíhá teoretická část, tedy představení desítky druhů sov, které lze v tuzemsku spatřit, a seznámení s jejich způsobem života. Mergl má obvykle u sebe nejen živou sovičku, ale také prachová pírka a takzvané letky od několika druhů, takže o praktické ukázky není nouze.

„Spousta lidí se třeba diví, a to zejména poté, co si poslechnou nahrávku sovího zpěvu, že kupříkladu některé samičky při námluvách spíše vřískají a piští, než že by dělaly hú. Obecně si pak říkáme taky takové ty klasické věci, jako která sova slyší, která má uši, která je hloupá, a která naopak ne,“ směje se pro Metro Mergl.

Následně obvykle probíhá samotné vábení. „To provádíme, jak už jsem naznačil, pomocí vábniček a také nahrávek. Nejčastěji puštíků. Ideálně pak nějaká samice i samec nad námi přelétnou a skoro vždycky se nám ozývají. Pozorování noční přírody provádíme i s pomocí termokamery,“ popisuje Mergl.

Pozor na tmu

První letošní vycházka proběhne již příští úterý. V sedmnáct hodin zájemci vyrazí do Čimického háje. Únorové vycházky budou vždy probíhat od sedmnácti do devatenácti hodin. Ty březnové pak kvůli prodlužování dnů od 17.30 do 19.30 hodin.

„Vzhledem k tomu, že kapacita každé exkurze je omezená, je nutné si místo rezervovat předem na telefonním čísle 777 471 372 nebo na e-mailu mergl@lesy-praha.cz. Cena programu je dvě stě korun na osobu, děti do šesti let to mají zdarma. Platí se v hotovosti na místě,“ doplňuje pro zájemce z řad čtenářů Metra Mergl s tím, že trasa obvykle vede terénem i mimo zpevněné cesty. Z tohoto důvodu není příliš vhodná pro kočárky.