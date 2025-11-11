Ne každý to ale vidí jako kouzlo. V listopadu se města a obce po celé České republice potýkají s každoročním problémem – spadaným listím. Ačkoli barevné listy dodávají ulicím malebnou atmosféru, z pohledu údržby veřejných prostranství představují významnou zátěž. Nejde přitom jen o estetiku – zanedbané zametání může mít dopady na bezpečnost chodců i fungování městské infrastruktury.
Kdo je za úklid zodpovědný
Podle zákona o pozemních komunikacích a příslušných vyhlášek spadá povinnost údržby chodníků a veřejných ploch na jejich vlastníky či správce. V případě chodníků přiléhajících k silnicím je jím zpravidla město nebo obec. Od roku 2009 již neplatí dřívější úprava, která přenášela povinnost úklidu na majitele přilehlých nemovitostí. Občané tedy už nemusejí zametat před svými domy – pokud tak činí, jde vlastně o dobrovolnou pomoc obci, nikoli o právní povinnost.
V praxi úklid zajišťují technické služby nebo smluvní údržbové firmy, které listí odklízejí ručně či pomocí mechanizace – zametacích vozů nebo fukarů. Některé obce kombinují oba přístupy, aby zvládly rychle reagovat i po silném větru či dešti, kdy se množství listí výrazně zvyšuje.
Bezpečnostní riziko i ekologická zátěž
Spadané listí není jen vizuální problém. Na vlhkém listí dochází často k pádům chodců a cyklistů, podobně jako v zimě na náledí. Kluzký povrch představuje riziko zejména pro starší lidi, děti nebo osoby s omezenou pohyblivostí. Zanedbaný úklid může mít proto i právní důsledky – v případě úrazu může být město voláno k odpovědnosti za nesplnění povinnosti zajistit bezpečnost veřejného prostranství.
Dalším problémem je ucpávání kanalizace a vpustí. Listí splavené deštěm dokáže zablokovat odtokové systémy, což vede k lokálním záplavám a zvyšuje náklady na údržbu kanalizační sítě. V některých městech proto pracovníci technických služeb monitorují nejrizikovější úseky a provádějí opakované čištění vpustí až několikrát týdně.
Zajímavosti, které veřejnost často netuší
Mnoho lidí netuší, že spadané listí z městských parků a ulic nemůže být automaticky použito jako kompost. Obsahuje totiž prach, zbytky olejů a další nečistoty z dopravy, které jej činí nevhodným pro přímé využití v zahradách. Většina měst listí sváží na speciální skládky nebo do kompostáren, kde prochází kontrolovaným zpracováním.
Další zajímavostí je, že listí tvoří podstatnou část objemu odpadu z veřejné zeleně – v některých městech až třetinu ročního množství bioodpadu. Například v Brně nebo Plzni se v hlavní podzimní sezóně denně odváží desítky tun listí, které zabírají velký objem, ale mají nízkou hmotnost, což zvyšuje náklady na přepravu.
„Zároveň se ukazuje, že časování úklidu je klíčové. Příliš brzké zametání listí vede k jeho opětovnému nánosu, zatímco pozdní úklid může znamenat zanesení kanálů nebo zhoršení bezpečnosti chodců. Proto městské služby obvykle plánují několik vln úklidu v závislosti na počasí a typu porostu,“ říká Jan Dzúr ze společnosti Kärcher.