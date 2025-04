Jak se dostat do na hokej? Návštěvníci O2 areny většinou na akci cestovali metrem. Stanice Českomoravská je ale až do poloviny prosince kvůli rekonstrukci uzavřená. Lidé proto musí využít jinou cestu.

Pokud přece jen vyrazíte metrem, máte dvě možnosti. Vystoupíte ve stanici Vysočanská a budete pokračovat tramvají 12 či 31. Do O2 areny lze dojít i pěšky. Z Vysočanské to trvá zhruba 10 minut. Pokud vystoupíte ve stanici Palmovka, můžete pokračovat i tramvají.

V době konání velkých akcí bývá doprava posílena. Linky 7 a 8 jezdí k zastávce Aréna Libeň jih. Ta je přímo před vchodem do O2 universa. Pokud pojedete linkou 12 nebo 31, vystupte na zastávce Poliklinika Vysočany. Přímo k aréně jezdí i autobusy. Do zastávky Českomoravská se dostanete linkami 151, 152 a 375. Na nedalekou zastávku Nádraží Libeň jezdí 136, 177,183 a 195.

Pokud vyrazíte autem, k dispozici vám je parkovací dům přímo u O2 areny. V den konání se tu ale mohou tvořit fronty, zejména pokud nemáte předem zakoupený parkovací lístek. Auto lze nechat ještě na parkovišti Stages Hotel či v obchodním centru Galerie Harfa. Můžete využít i nedalekých vlakových stanic Praha-Vysočany a Praha-Libeň.