Kdy hraje Sparta se Shamrockem?
Utkání 1. kola skupinové fáze Konferenční ligy se uskuteční ve čtvrtek 2. října od 21:00 na stadionu na Letné.
Kde sledovat přímý přenos Sparta – Shamrock?
Přímý přenos odvysílá Nova Sport 5. Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- OnePlay
- Skylink
Duel můžete sledovat také prostřednictvím textového online přenosu na iDNES.cz.
Aktuální forma obou týmů
- Sparta: V sobotu zvládla ligový zápas na hřišti Baníku Ostrava a přesvědčivě vyhrála 3:0.
- Shamrock Rovers: V pátek uspěli v irském derby proti Bohemians Dublin, když zvítězili 2:1. V irské lize, která se hraje systémem jaro-podzim, je Shamrock první s náskokem 12 bodů a zápasem k dobru a dělí ho bod od titulu.
Předpokládané sestavy
Sparta: Vindahl – Uchenna, Panák, Sörensen – Preciado, Vydra, Kairinen, Zelený – Mercado, Birmančevič – Rrahmani.
Shamrock Rovers: McGinty – Cleary, Honohan, Lopes – Watts, Healy, Mandroiu, O’Sullivan – Gaffney, Grant, Burke.
Absence: Sparta – Martinec (není na soupisce), Cobbaut, Kofod (oba zranění).
Jak to vidí bookmakeři?
Pro sázkovou kancelář Tipsport je Sparta velkým favoritem. Šance na úspěch irského týmu považují bookmakeři za velmi malé.
|Sparta – FC Riga, 1. zápas
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|1,22
|6,3
|14,1