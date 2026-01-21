VI. československá spartakiáda 1985 tvoří dobovou kulisu kriminální série Metoda Markovič: Straka. Hit platformy Oneplay je věnovaný pátrání po sériovém vrahovi, které vedl zkušený vyšetřovatel Jiří Markovič. Seriál je zároveň příležitostí připomenout si reálie poloviny 80. let minulého století.
V článku se mimo jiné dozvíte:
Spartakiádní vrah a spartakiáda 1985
Zatímco tehdejší Ústřední štáb československé spartakiády plánoval ubytování a přesuny desítek tisíc cvičenců a cvičenek, po Praze se šeptandou šířily čím dál děsivější zkazky o zabijákovi žen. Oficiální media byla na slovo skoupá - v rámci nešíření paniky se o závažné hrozbě v televizi nemluvilo. Zato ústně předávané informace, ve stylu tiché pošty mnohdy i zveličené, varovaly ženy před cizími muži. Jak si vzpomněla jedna z pamětnic, muži se báli oslovit ženy, aby třeba nedostali kabelkou.
|
Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha
Do takového města měli na konci června zavítat desítky tisíc cvičenců a cvičenek, další statisíce diváků a také zahraniční delegace a sportovci. Vyšetřovatel Markovič v reportáži z roku 2015 popisoval, že tlaky shora byly obrovské.
Že se blíží obrovská akce, bylo vidět po celém městě. Jak se kvůli spartakiádě Praha musela změnit?
|Místo
|Strahovský stadion
|Konání
|27.-30. června 1985
|Počet cvičenců na Strahově
|189 512
|Počet cvičenců v celém Československu (vč. místních a okresních spartakiád)
|2 186 900
|Počet diváků
|1 206 000
|Počet skladeb
|15
|Nejznámější hudební skladba
|Poupata (hudba Ladislav Pikart, zpíval Michal David)
|Kdo na ni cvičil
|starší žákyně (12-14 let),
celkem 13 824 cvičenkyň
Strahovský stadion a spartakiáda
Centrem sportovní akce se stal Strahovský stadion, to ale neznamená, že by v jiných částech Prahy byl klid. „Pražští žáci už chystají své školy pro účastníky spartakiády, kterých se do hlavního města sjede ze všech končin naší vlasti na 145 tisíc,“ uvádí reportáž Československé televize z příprav na spartakiádu, která ukazuje dění v základní škole Pražačka: starší děti tam připravují ubytovací zázemí pro hosty z jiných částí Československa.
Reportáž dále připomíná, že vyučování skončilo o 14 dní dříve a děti, které měly vystupovat na Strahově, se přesouvaly do pionýrských táborů. Ostatní měly zajištěnou družinu a stravování ve své „domácí“ škole, už se ale neučily.
|
Lešení je věčné. Chránilo nás za totáče, neobejdeme se bez něho ani v 21. století
Spartakiáda a lanovka na Petřín
Dopravu na Strahov během spartakiády měla zajistit i lanovka na Petřín. Její zprovoznění byl jeden z největších úkolů, jaký musela Praha při přípravách zvládnout. Lanovka, jejíž historie sahá do 19. století, byla totiž od roku 1965 nefunkční. Mohly za to silné deště, podmáčení podloží a následné sesuvy půdy.
„Nejprve se kvůli nashromáždění spodní vody pod dráhou v oblasti výhybny vytvořila kaverna a část tratě propadla,“ uvádí zpráva o historii lanovky na webu hlavního města. Při pokusu o opravu v roce 1967 se všechno ještě zhoršilo. Intenzivní deště poničily svah hlavně u Nebozízku, následovaly masivní sesuny. „Tímto bylo poškozeno 80 % tratě včetně kolejí a provoz lanovky byl natrvalo přerušen,“ píše se dále ve zprávě.
Zprovoznění lanovky tak znamenalo její rozsáhlou rekonstrukci, sanaci svahu a zbudování zcela nové dráhy. Práce byly ukončeny až v červnu 1985 a lanovka se otevřela až těsně před spartakiádou. Jezdily zde repasované vozy moderního vzhledu a lanovka byla přidána do systému pražské MHD.
Lanovka na Petřín dnes
Dodejme, že mimo provoz je lanovka z Újezdu na Petřín i v současnosti. Plánovaná modernizace, čítající i zcela nové vozy, měla začít na jaře 2025. Nakonec ale lanovka ukončila provoz o několik měsíců dřív. Na vině byly i tentokrát extrémní srážky a nefungující odvodnění.
„Hledali jsme řešení, jak trať opravit a provoz petřínské lanovky ještě obnovit, nicméně by to znamenalo stavební práce na zhruba jeden až půldruhého měsíce a náklady 12-15 milionů korun,“ vysvětlil v září 2025 technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.
Lanovka je proto od té doby mimo provoz, otevřena bude až po rekonstrukci. Mělo by se tak stát letos v létě.
|
GALERIE: Rekonstrukce lanovky na Petřín pokračuje. Vozy vznikají ve Švýcarsku
Tramvaje na Strahov při spartakiádě
Lanovka ale nebyla jedinou cestou, jak se dostat pomocí MHD ke strahovskému stadionu. Již při předchozích spartakiádách, kdy lanovka ještě nefungovala, jezdily tramvaje ke speciálně zřízené točně Dlabačov v blízkosti stadionu. Kromě zvláštních tramvajových linek, jejichž čísla začínala cifrou 3, sem v době konání spartakiády (i jejího nácviku několik dní předem) jezdily i tramvaje běžného označení.
Na Dlabačově mohlo zastavit více tramvají paralelně vedle sebe, cestující pak pokračovali po schodištích vyvedených přímo ze zastávek, aby bylo jejich odbavení do nejplynulejší.
Kromě Dlabačova sloužila k příjezdu cvičenců i smyčka Královka, vzdálená 250 metrů. Zatímco tramvaje na Dlabačov tvořily červenou větev spartakiádní dopravy, Královka měla modrou barvu. Také na ni byly odkloněné běžné linky a vedly sem i některé speciální „spartakiádní“ tramvaje.
Trolejbusy na Strahov
Doplňme, že na rozdíl od dnešních dnů vedly v roce 1985 na Strahov i některé trolejbusové linky. Mířily na zastávku Strahov-jih a měly označení S. Poprvé sem vozily cvičence v červnu 1948 na Všesokolský slet.
|
Trolejbusová linka 53 nabírá tvar. Serpentiny na Strahov už lemují nové stožáry
Mimochodem, trolejbusové linky by se na Strahov měly zase vrátit. Loni začala elektrifikace některých autobusových tratí, které sem vedou. Dokončení nové trolejbusové linky 53, spojující Strahov s Karlovým náměstím v trase nynějšího autobusu 176, se předpokládá v létě.
Přímo na Strahov nově pojedou i dvě nové tramvajové linky 28 a 29. Zprovozněné by měly být na konci roku 2027. Projekt s názvem TT Strahov změní dopravu na mezi Malovankou a Strahovským stadionem a také vzhled točny Strahov. Dodejme, že důvodem stavby nové trati je zejména přesun studentů ke zdejším kolejím.