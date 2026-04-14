Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce Světového dne veřejné dopravy se v Česku zapojuje i Pražská integrovaná doprava (PID). Epicentrem oslav v české metropoli bude nové a důležité spojení Podolí a Smíchova – Dvorecký most.
foto: Facebook: PID

Pohled na Dvorecký most z řeky podtrhuje jeho kubistické prvky (13. dubna 2026)
Dvorecký most, který architektonicky odkazuje na kubismus, je v souvislosti s dopravou v Praze hitem. Jeho slavnostní otevření je naplánováno na Světový den veřejné dopravy, který letos poprvé vzniká díky iniciativě World Public Transport Day. Do pravidelného provozu bude most uveden o den později, tedy 18. dubna.

Světový den veřejné dopravy

Cílem Světového dne veřejné dopravy je připomenout, jak zásadní roli hraje veřejná doprava v každodenním životě. Do iniciativy se v Česku zapojuje také Regionální organizátor Pražské integrované dopravy, který připravuje speciální ranní akce pro cestující ve Středočeském kraji a následně naváže odpoledním programem v Praze. Akce se koná také v některých částech Středočeského kraje. Konkrétně ve Slaném, Mělníku, Kostelci nad Černými lesy, Lysé nad Labem a Mníšku pod Brdy. V těchto městech ROPID chystá mezi 6.30 a 8.30 speciální akce.

Do oslav se připojí také informační centra PID v Benešově, Rakovníku, Příbrami, Kutné Hoře a Mladé Boleslavi. „Zastavte se za námi na jedné z deseti zastávek po celém Středočeském kraji, kde na vás čeká drobné občerstvení i upomínkový odznáček,“ avizuje ROPID.

A teď na Dvorečák!

Po ranním a dopoledním programu ve Středočeském kraji program naváže odpolední částí v Praze, která bude věnovaná slavnostnímu otevření Dvoreckého mostu. V areálu Žlutých lázní v pražském Podolí na návštěvníky od 11 hodin čeká doprovodný program, v rámci kterého bude k dispozici informační stánek PID s aktuálními propagačními materiály a reklamními předměty.

Součástí akce bude i přítomnost mobilního informačního centra PID Point, kde vyškolený personál poradí s cestováním po Praze i Středočeském kraji, pomůže s vyhledáním spojení, tarifem nebo například s využíváním mobilní aplikace PID Lítačka.

Od 11 do 18.30 hodin budou navíc mezi přístavišti Lihovar na smíchovské straně a Žluté lázně na podolské straně probíhat zdarma plavby dvěma přívozy, které nabídnou netradiční pohled na nový most přímo z hladiny Vltavy.

Přes nový most

  • V odpoledních hodinách se v pátek 17. dubna návštěvníci mohou těšit také na mimořádné jízdy tramvajové linky 28, která bude jezdit v intervalu přibližně pět minut mezi Smíchovským nádražím a Nádražím Braník.
  • Atmosféru doplní i jízdy historických autobusů Ikarus 280.10, Karosa ŠD 11 a Škoda 706 RTO LUX, které se na stejné trase mezi Smíchovským nádražím a Nádražím Braník vydají v intervalu zhruba 10–15 minut a projedou přímo přes nový most.

Oficiální zahájení provozu moderních bezbariérových jednotek řady 847 RegioFox Českých drah na Posázavském pacifiku. (27. března 2026)

  • Do programu se zapojí také železnice – mimořádné jízdy nabídnou moderní motorové jednotky řady 847 (RegioFox) i historický motorový vůz řady 820 (Singrovka), které budou jezdit ze stanic Praha-Smíchov a Praha-Braník (případně mezi nimi) a doplní tak pestrou nabídku dopravy v této lokalitě.
  • V sobotu 18. dubna zároveň od 9 do 19 hodin navážou na oslavy okružní plavby přívozu ze smíchovského přístaviště Lihovar, které umožní další jedinečný pohled na nový most i jeho okolí.

Pro pravidelný provoz tramvají a autobusů se Dvorecký most otevře od soboty 18. dubna, kdy se řada linek vydá do nových tras a nabídne nová propojení obou břehů Vltavy.

Most, který ovlivní podobu hlavního města

„Dvorecký most je stavbou, která významně ovlivní podobu a fungování nejen Prahy 4, ale celého hlavního města, a proto si tuto výstavu zcela jistě zaslouží. Návštěvníci se seznámí s podobou mostu i proměnou jeho okolí a budou si moci prohlédnout řadu artefaktů spojených s jeho výzdobou,“ řekl před časem deníku Metro starosta Ondřej Kubín.

Dvorecký most nebude sloužit jen dopravě, tedy tramvajím, autobusům, cyklistům a pěším. Praha ho koncipuje jako místo pro kulturu a setkávání. Pod mostem bude prostranství pro různé kulturní akce - divadlo, sport nebo projekce filmů, na smíchovské straně vzniká světelná zahrada s názvem Light Removes Darkness, jejímž autorem je umělec Krištof Kintera a jeho tým.

Unikátní světelná instalace za pár měsíců

Prostranství u lávky rozzáří přes čtyři stovky lamp veřejného osvětlení z měst z více než osmdesáti zemí z celého světa – od Kjóta po Buenos Aires. Autorům se podařilo přesvědčit také majitele tamní benzinky. Kdysi platila za nejvíce přepadávanou benzinku v Česku. Nově se zásadně promění. Sice bude dál sloužit motoristům s několika stojany, ale stane se součástí světelného parku, bude tu bistro s posezením na střeše.

V plánu je úprava i smíchovského břehu. Zde vznikne například skatepark, jehož součástí je i socha, která nese název Chlapec s těžkou hlavou. Sám její autor Krištof Kintera o soše mluví jako o moderním vodníkovi.

Oba břehy dostanou svou finální podobu v první půlce příštího roku. Jak most a jeho okolí vypadá pár dní před otevřením si můžete prohlédnout ve velké galerii.

Na Smíchově v Praze 5 nyní z terminálu až do Jinonic jsou provozovány jak autobusy č. 137, tak ve zkušebním provozu trolejbus č. 52, který je na konečné Na Knížecí dobíjen pomocí konzoly pro sběrače...

Uhelný trh

V Praze 1 na Starém Městě na Uhelném trhu bylo možné vidět dlouhý autobus. Zřejmě do úzkých ulic ho nahnala navigace. Vše naštěstí dopadlo dobře.

