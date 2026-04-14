Dvorecký most, který architektonicky odkazuje na kubismus, je v souvislosti s dopravou v Praze hitem. Jeho slavnostní otevření je naplánováno na Světový den veřejné dopravy, který letos poprvé vzniká díky iniciativě World Public Transport Day. Do pravidelného provozu bude most uveden o den později, tedy 18. dubna.
Světový den veřejné dopravy
Cílem Světového dne veřejné dopravy je připomenout, jak zásadní roli hraje veřejná doprava v každodenním životě. Do iniciativy se v Česku zapojuje také Regionální organizátor Pražské integrované dopravy, který připravuje speciální ranní akce pro cestující ve Středočeském kraji a následně naváže odpoledním programem v Praze. Akce se koná také v některých částech Středočeského kraje. Konkrétně ve Slaném, Mělníku, Kostelci nad Černými lesy, Lysé nad Labem a Mníšku pod Brdy. V těchto městech ROPID chystá mezi 6.30 a 8.30 speciální akce.
|
Co přinese vylepšená Lítačka? Modernější aplikace slibuje nové funkce i jednodušší parkování
Do oslav se připojí také informační centra PID v Benešově, Rakovníku, Příbrami, Kutné Hoře a Mladé Boleslavi. „Zastavte se za námi na jedné z deseti zastávek po celém Středočeském kraji, kde na vás čeká drobné občerstvení i upomínkový odznáček,“ avizuje ROPID.
A teď na Dvorečák!
Po ranním a dopoledním programu ve Středočeském kraji program naváže odpolední částí v Praze, která bude věnovaná slavnostnímu otevření Dvoreckého mostu. V areálu Žlutých lázní v pražském Podolí na návštěvníky od 11 hodin čeká doprovodný program, v rámci kterého bude k dispozici informační stánek PID s aktuálními propagačními materiály a reklamními předměty.
|
Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína
Součástí akce bude i přítomnost mobilního informačního centra PID Point, kde vyškolený personál poradí s cestováním po Praze i Středočeském kraji, pomůže s vyhledáním spojení, tarifem nebo například s využíváním mobilní aplikace PID Lítačka.
Od 11 do 18.30 hodin budou navíc mezi přístavišti Lihovar na smíchovské straně a Žluté lázně na podolské straně probíhat zdarma plavby dvěma přívozy, které nabídnou netradiční pohled na nový most přímo z hladiny Vltavy.
Přes nový most
Pro pravidelný provoz tramvají a autobusů se Dvorecký most otevře od soboty 18. dubna, kdy se řada linek vydá do nových tras a nabídne nová propojení obou břehů Vltavy.
Most, který ovlivní podobu hlavního města
„Dvorecký most je stavbou, která významně ovlivní podobu a fungování nejen Prahy 4, ale celého hlavního města, a proto si tuto výstavu zcela jistě zaslouží. Návštěvníci se seznámí s podobou mostu i proměnou jeho okolí a budou si moci prohlédnout řadu artefaktů spojených s jeho výzdobou,“ řekl před časem deníku Metro starosta Ondřej Kubín.
|
U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit
Dvorecký most nebude sloužit jen dopravě, tedy tramvajím, autobusům, cyklistům a pěším. Praha ho koncipuje jako místo pro kulturu a setkávání. Pod mostem bude prostranství pro různé kulturní akce - divadlo, sport nebo projekce filmů, na smíchovské straně vzniká světelná zahrada s názvem Light Removes Darkness, jejímž autorem je umělec Krištof Kintera a jeho tým.
Unikátní světelná instalace za pár měsíců
Prostranství u lávky rozzáří přes čtyři stovky lamp veřejného osvětlení z měst z více než osmdesáti zemí z celého světa – od Kjóta po Buenos Aires. Autorům se podařilo přesvědčit také majitele tamní benzinky. Kdysi platila za nejvíce přepadávanou benzinku v Česku. Nově se zásadně promění. Sice bude dál sloužit motoristům s několika stojany, ale stane se součástí světelného parku, bude tu bistro s posezením na střeše.
|
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
V plánu je úprava i smíchovského břehu. Zde vznikne například skatepark, jehož součástí je i socha, která nese název Chlapec s těžkou hlavou. Sám její autor Krištof Kintera o soše mluví jako o moderním vodníkovi.
Oba břehy dostanou svou finální podobu v první půlce příštího roku. Jak most a jeho okolí vypadá pár dní před otevřením si můžete prohlédnout ve velké galerii.