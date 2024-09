Spirála je opravená a zve na testovací představení. To je zdarma, diváci ale musí být shovívaví

Není běžné, že by divadlo pozvalo diváky ještě před startem sezony. Znovuotevření Spirály na Výstavišti si to ale tak trochu žádá. Objekt dostal ránu při ničivých povodních v roce 2002 a jeho rekonstrukce začala teprve před pár lety. Nyní je hotovo. Divadlo na podzim opět přivítá diváky. Ti usednou do kruhovém hlediště složeného z parteru a pěti balkonů. Provozovatelé se rozhodli, že si netradiční prostor nejprve vyzkouší.