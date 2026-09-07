Na první pohled jde o několik místností. Ve skutečnosti se hraje o mnohem víc. Pražská Vysoká škola uměleckoprůmyslová (UMPRUM) se soudí s Taneční konzervatoří hlavního města Prahy o část budovy na náměstí Jana Palacha na Starém Městě. Jedni tvrdí, že přijdou o klíčové učebny a ohrozí se rekonstrukce za desítky milionů. Druzí oponují, že prostory potřebují pro vlastní studenty.
Nájem trvá desítky let
Sporné prostory mají podle UMPRUM kořeny v majetkovém dělení školního majetku z devadesátých let. Při tehdejším vypořádání připadla část jednoho z křídel Taneční konzervatoři, přestože ji podle vysoké školy předtím nevlastnila ani nevyužívala. Situaci školy vyřešily dlouhodobým nájmem. UMPRUM prostory od té doby používá. Letos ale nová ředitelka konzervatoře Pamela Morávková nájem vypověděla a začala prostory požadovat pro školu.
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„Ke kontinuálnímu zvyšování kvality vzdělávání musí být vytvořené podmínky,“ uvedla Morávková pro Seznam Zprávy. Konzervatoř podle ní postrádá dostatek kmenových tříd a sborovnu a část odborné výuky řeší pronájmem prostor mimo vlastní budovu.
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UMPRUM namítá, že požadované místnosti prostorovou nouzi konzervatoře nevyřeší. Jsou příliš malé na velký taneční sál, který škola podle UMPRUM potřebuje především. „S Taneční konzervatoří jsme od mého jmenování rektorem v roce 2019 udržovali přátelské vztahy a společně hledali řešení její prostorové nouze. Architekti UMPRUM pro ni vytvořili studii tanečního sálu. Vztahy se dramaticky zkomplikovaly po odchodu dlouholetého ředitele Jaroslava Slavického,“ popisuje rektor UMPRUM Jindřich Vybíral.
Ve hře jsou i desítky milionů
Budova se od roku 2024 rekonstruuje a opravy se týkají také sporných prostor. UMPRUM uvádí, že do jejich rekonstrukce už investovala desítky milionů korun z dotačních programů i vlastních prostředků. Případná ztráta prostor by podle školy mohla zasáhnout výuku i financování celé rekonstrukce.
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Škola zároveň upozorňuje, že konzervatoři v rámci rekonstrukce vrací jiné prostory o rozloze přibližně 115 metrů čtverečních. Ty jsou podle UMPRUM připravené k předání, konzervatoř si je ale dosud nepřevzala.
Rozhodne soud
Ještě na jaře UMPRUM jednala s hlavním městem o odkupu pozemku, na kterém se sporné prostory nacházejí. Záměr schválili pražští radní, zastupitelstvo ho ale na konec neschválilo. Podle UMPRUM proti prodeji zasáhla ředitelka konzervatoře.
Do sporu je zapojené také hlavní město, které je zřizovatelem konzervatoře. Zatímco konzervatoř chce prostory pro své studenty, UMPRUM je chce dál využívat. O nájmu tak nakonec rozhodne soud.
Od hlavy až k patě