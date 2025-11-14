V hlavním městě už od konce října najdete čtyři světelné parky, plné nejrůznějších zářících soch a ozdob. Každý z nich nabízí unikátní zážitek i interaktivní prvky. Přehled server Metro.cz přinesl už dříve, jak je to ale se vstupenkami a dostupností? Ceny lístků se mezi jednotlivými dny liší.
Každá ze čtveřice výstav má vlastní systém ceníku – kromě klasického dělení na vstupenky pro děti a dospělé se výše vstupného ve třech z nich liší i podle toho, zda k návštěvě zvolíte víkend nebo sváteční den.
Při plánování návštěvy v kterémkoli z parků mějte na paměti, že jde o venkovní výstavy – teplé oblečení a pohodlné obutí je základ.
Garden of Lights
- Areál Zoo Praha
- Od 31. října do 15. února
- Otevírací doba: Od pondělí do čtvrtka otevřeno od pěti do osmi hodin odpoledne. Od pátku do neděle a také o svátcích o hodinu déle. Od 12. ledna nebude mít otevřeno v pondělí a úterý.
- Prohlídka nejméně na hodinu
Návštěvníci světelné výstavy s tematikou divoké Asie si mohou prohlédnout přes stovku lampionů ve tvaru zvířat a rostlin, doplněných interaktivními instalacemi a multimediálními projekcemi. Lákadlem je například více než 50 metrů dlouhý tunel se zářícími květy třešní sakura či světelná kaskáda věrně napodobující vodopád. Expozice se návštěvníkům otevírá až po uzavření zoo, s prohlídkou pavilonů tedy nepočítejte.
Vstupné do Garden of Lights
Výše vstupného do světelného parku v Troji závisí především na dni, kdy se jej rozhodnete navštívit. Dráž vycházejí víkendy a svátky. Vstupné na jednotlivé časové sloty lze koupit online či na pokladně přímo před areálem. Rodinné vstupné v nabídce není.
|Typ vstupenky
|Pondělí až čtvrtek
|Pátek až neděle a svátky
|Plná cena
|280 Kč
|310 Kč
|Dítě do 12 let
|240 Kč
|260 Kč
|Senior nad 60 let
|240 Kč
|260 Kč
Děti do jednoho metru platí za vstup pouze symbolických deset korun. Vstup je umožněn psům, je však potřeba jim pořídit vlastní vstupenku, která vyjde v jakýkoli den na 170 korun.
Kromě jednorázových vstupenek lze pořídit i dlouhodobé permanentky. Nositele opravňují k jednomu vstupu denně. Při každém budou muset předložit průkaz totožnosti.
|Typ vstupenky
|Cena
|Plná cena
|590 Kč
|Dítě do 12 let
|490 Kč
|Senior nad 60 let
|490 Kč
Pouze symbolickou cenu pak platí děti do jednoho metru. Permanentka stojí deset korun.
Winter Wonderland
- Na ploše před OC Letňany podél ulice Tupolevova
- Od 26. září do 11. ledna
- Otevřeno každý den od tří do devíti hodin
- Návštěva i tři hodiny
Ve venkovním areálu v Letňanech návštěvníci najdou desítky světelných instalací s převážně pohádkovou tématikou. Čekají tu na ně i pandy, mořští živočichové nebo pravěká vesnice. Kromě toho tu jsou také další atrakce jako kolotoče či obří kola, jež jsou v ceně vstupného.
Vstupné do Winter Wonderland
Systém vstupného do letňanského parku patří k těm komplikovanějším. Nejenže záleží na dni, který pro návštěvu zvolíte, cenu ovlivni i úroveň.
Vstupné na jednotlivé časové sloty lze koupit online nebo v sítích GoOut či Ticketportal, stejně jako na pokladnách u areálu.
|Typ vstupenky
|Pondělí až čtvrtek
|Pátek až neděle a svátky
|Základní
|360 Kč
|390 Kč
|Rodinné (2+1)
|980 Kč
|1 050 Kč
|Rodinné (2+2)
|1 250 Kč
|1 350 Kč
|Rodinné (2+3)
|1 500 Kč
|1 600 Kč
Děti do 80 centimetrů mají vstup zdarma. Kromě běžných lístků nabízí i flexi varianty či VIP vstupenky. Jejich výhodou je vstup v libovolný čas.
|Typ vstupenky
|Flexi
|VIP
|Základní
|460 Kč
|790 Kč
|Rodinné (2+1)
|1 250 Kč
|1 990 Kč
|Rodinné (2+2)
|1 750 Kč
|2 490 Kč
|Rodinné (2+3)
|1 900 Kč
|2 900 Kč
VIP vstupenka kromě vstupu dle vůle návštěvníka zahrnuje i přednostní vstup do areálu i na atrakce nebo salonek. Třešničkou na dortu jsou separátní vyhřívané VIP toalety.
Lumina Park
- Vodní nádrž Džbán
- Od 31. října do 1. února
- Otevřeno každý den od pěti do devíti hodin
- Procházka je zhruba na hodinu
Zhruba hodinová procházka po kilometr a půl dlouhé trase u vodní nádrže Džbán provede návštěvníky kolem dvou set světelných instalací ze světa fantazie. Těšit se můžou například na krále Artuše, zasněženou Narnii, vesmírnou Odysseu, ale i scény z filmů Rychle a zběsile.
Vstupné do parku Lumina
Systém vstupného je jednoduchý. Při nákupu není potřeba řešit časové sloty ani konkrétní datum. Ceny jsou ve všechny dny stejné. Vstupenky lze koupit online nebo v pokladně na místě. Pro nákup vstupenek do konce listopadu platí cena snížená o 20 procent.
|Typ vstupenky
|Cena
|Základní
|260 Kč
|Rodinné – 3 osoby
|708 Kč
|Rodinné – 4 osoby
|912 Kč
|Rodinné – 5 osob
|1 100 Kč
Děti do 80 centimetrů a držitelé průkazů ZTP včetně doprovodu mají vstup zdarma.
Srdce Evropy
- Areál Žluté lázně
- Od 31. října do 31. ledna
- Otevřeno každý den od čtyř do devíti hodin
Světelná výstava v areálu Žlutých lázní se letos honosí přídomkem Srdce Evropy. Provede vás kolem modelů antických chrámů přes renesanční Itálii až po současné metropole. Všechny představené monumenty navíc vytvořili čeští výtvarníci.
Zpestřením pak může být i hodinová vyhlídková plavba speciální osvětlenou lodí. Do konce roku vyplouvá čtyřikrát denně, v lednu pak třikrát. Vstupenky je potřeba koupit zvlášť.
Vstupné do Srdce Evropy
Výše vstupného do světelného parku ve Žlutých lázních závisí především na dni, kdy se jej rozhodnete navštívit. Dráž vycházejí víkendy a svátky.
Vstupné na jednotlivé časové sloty lze koupit online nebo na pokladně v areálu, kde je však potřeba počítat s přirážkou.
|Typ vstupenky
|Pondělí až čtvrtek
|Pátek až neděle a svátky
|Základní
|220 Kč
|320 Kč
|Snížené
|160 Kč
|220 Kč
|Rodinné (2+2/1+3)
|700 Kč
|1 000 Kč
|Rodinné (2+3)
|850 Kč
|1 000 Kč
Děti do dvou let a doprovod osoby s průkazem ZTP/P mají vstup zdarma.