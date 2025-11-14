Srovnali jsme ceny pražských světelných parků: nejlevněji je hned u Vltavy

Matouš Waller
Matouš Waller
  18:59
Hlavní město prozářily populární světelné parky s různorodou tematikou. Přinášíme srovnání vstupného ve čtveřici pražských výstav. Kde je nejlevněji a kam se vyplatí jít ve všední den?
Lumina Park na Praze 6 u Džbánu

Lumina Park na Praze 6 u Džbánu | foto: Lumina Park Praha

Světelná výstava Garden of Lights se vrátila do pražské zoo. (30. října 2025)
Světelná výstava Garden of Lights se vrátila do pražské zoo. (30. října 2025)
Pražská zoo má jako první světelnou zahradu. (25. října 2024)
Pražská zoo má jako první světelnou zahradu. (25. října 2024)
11 fotografií

V hlavním městě už od konce října najdete čtyři světelné parky, plné nejrůznějších zářících soch a ozdob. Každý z nich nabízí unikátní zážitek i interaktivní prvky. Přehled server Metro.cz přinesl už dříve, jak je to ale se vstupenkami a dostupností? Ceny lístků se mezi jednotlivými dny liší.

Každá ze čtveřice výstav má vlastní systém ceníku – kromě klasického dělení na vstupenky pro děti a dospělé se výše vstupného ve třech z nich liší i podle toho, zda k návštěvě zvolíte víkend nebo sváteční den.

Zoo, Žluté lázně, Letňany i Džbán. Na těchto místech v Praze si i letos užijete světelnou show

Při plánování návštěvy v kterémkoli z parků mějte na paměti, že jde o venkovní výstavy – teplé oblečení a pohodlné obutí je základ.

Garden of Lights

  • Areál Zoo Praha
  • Od 31. října do 15. února
  • Otevírací doba: Od pondělí do čtvrtka otevřeno od pěti do osmi hodin odpoledne. Od pátku do neděle a také o svátcích o hodinu déle. Od 12. ledna nebude mít otevřeno v pondělí a úterý.
  • Prohlídka nejméně na hodinu

Světelná výstava Garden of Lights se vrátila do pražské zoo. (30. října 2025)

Návštěvníci světelné výstavy s tematikou divoké Asie si mohou prohlédnout přes stovku lampionů ve tvaru zvířat a rostlin, doplněných interaktivními instalacemi a multimediálními projekcemi. Lákadlem je například více než 50 metrů dlouhý tunel se zářícími květy třešní sakura či světelná kaskáda věrně napodobující vodopád. Expozice se návštěvníkům otevírá až po uzavření zoo, s prohlídkou pavilonů tedy nepočítejte.

Vstupné do Garden of Lights

Výše vstupného do světelného parku v Troji závisí především na dni, kdy se jej rozhodnete navštívit. Dráž vycházejí víkendy a svátky. Vstupné na jednotlivé časové sloty lze koupit online či na pokladně přímo před areálem. Rodinné vstupné v nabídce není.

Typ vstupenkyPondělí až čtvrtekPátek až neděle a svátky
Plná cena280 Kč310 Kč
Dítě do 12 let240 Kč260 Kč
Senior nad 60 let240 Kč260 Kč

Děti do jednoho metru platí za vstup pouze symbolických deset korun. Vstup je umožněn psům, je však potřeba jim pořídit vlastní vstupenku, která vyjde v jakýkoli den na 170 korun.

Kromě jednorázových vstupenek lze pořídit i dlouhodobé permanentky. Nositele opravňují k jednomu vstupu denně. Při každém budou muset předložit průkaz totožnosti.

Typ vstupenkyCena
Plná cena590 Kč
Dítě do 12 let490 Kč
Senior nad 60 let490 Kč

Pouze symbolickou cenu pak platí děti do jednoho metru. Permanentka stojí deset korun.

Winter Wonderland

  • Na ploše před OC Letňany podél ulice Tupolevova
  • Od 26. září do 11. ledna
  • Otevřeno každý den od tří do devíti hodin
  • Návštěva i tři hodiny

Zábavní park Winter Wonderland 2024 | foto: JVS Group

Ve venkovním areálu v Letňanech návštěvníci najdou desítky světelných instalací s převážně pohádkovou tématikou. Čekají tu na ně i pandy, mořští živočichové nebo pravěká vesnice. Kromě toho tu jsou také další atrakce jako kolotoče či obří kola, jež jsou v ceně vstupného.

Vstupné do Winter Wonderland

Systém vstupného do letňanského parku patří k těm komplikovanějším. Nejenže záleží na dni, který pro návštěvu zvolíte, cenu ovlivni i úroveň.

Vstupné na jednotlivé časové sloty lze koupit online nebo v sítích GoOut či Ticketportal, stejně jako na pokladnách u areálu.

Typ vstupenkyPondělí až čtvrtekPátek až neděle a svátky
Základní360 Kč390 Kč
Rodinné (2+1)980 Kč1 050 Kč
Rodinné (2+2)1 250 Kč1 350 Kč
Rodinné (2+3)1 500 Kč1 600 Kč

Děti do 80 centimetrů mají vstup zdarma. Kromě běžných lístků nabízí i flexi varianty či VIP vstupenky. Jejich výhodou je vstup v libovolný čas.

Typ vstupenkyFlexiVIP
Základní460 Kč790 Kč
Rodinné (2+1)1 250 Kč1 990 Kč
Rodinné (2+2)1 750 Kč2 490 Kč
Rodinné (2+3)1 900 Kč2 900 Kč

VIP vstupenka kromě vstupu dle vůle návštěvníka zahrnuje i přednostní vstup do areálu i na atrakce nebo salonek. Třešničkou na dortu jsou separátní vyhřívané VIP toalety.

K rytířům přibude i rajská zahrada. Špilberk znovu rozzáří světelná show

Lumina Park

  • Vodní nádrž Džbán
  • Od 31. října do 1. února
  • Otevřeno každý den od pěti do devíti hodin
  • Procházka je zhruba na hodinu

Lumina Park na Praze 6 u Džbánu

Zhruba hodinová procházka po kilometr a půl dlouhé trase u vodní nádrže Džbán provede návštěvníky kolem dvou set světelných instalací ze světa fantazie. Těšit se můžou například na krále Artuše, zasněženou Narnii, vesmírnou Odysseu, ale i scény z filmů Rychle a zběsile.

Vstupné do parku Lumina

Systém vstupného je jednoduchý. Při nákupu není potřeba řešit časové sloty ani konkrétní datum. Ceny jsou ve všechny dny stejné. Vstupenky lze koupit online nebo v pokladně na místě. Pro nákup vstupenek do konce listopadu platí cena snížená o 20 procent.

Typ vstupenkyCena
Základní260 Kč
Rodinné – 3 osoby708 Kč
Rodinné – 4 osoby912 Kč
Rodinné – 5 osob1 100 Kč

Děti do 80 centimetrů a držitelé průkazů ZTP včetně doprovodu mají vstup zdarma.

Srdce Evropy

  • Areál Žluté lázně
  • Od 31. října do 31. ledna
  • Otevřeno každý den od čtyř do devíti hodin

Již po čtvrté rozsvítí břeh Vltavy světelný park, tentokrát pod titulem Srdce Evropy. (16. října 2025)

Světelná výstava v areálu Žlutých lázní se letos honosí přídomkem Srdce Evropy. Provede vás kolem modelů antických chrámů přes renesanční Itálii až po současné metropole. Všechny představené monumenty navíc vytvořili čeští výtvarníci.

Zpestřením pak může být i hodinová vyhlídková plavba speciální osvětlenou lodí. Do konce roku vyplouvá čtyřikrát denně, v lednu pak třikrát. Vstupenky je potřeba koupit zvlášť.

Vstupné do Srdce Evropy

Výše vstupného do světelného parku ve Žlutých lázních závisí především na dni, kdy se jej rozhodnete navštívit. Dráž vycházejí víkendy a svátky.

Vstupné na jednotlivé časové sloty lze koupit online nebo na pokladně v areálu, kde je však potřeba počítat s přirážkou.

Typ vstupenkyPondělí až čtvrtekPátek až neděle a svátky
Základní220 Kč320 Kč
Snížené160 Kč220 Kč
Rodinné (2+2/1+3)700 Kč1 000 Kč
Rodinné (2+3)850 Kč1 000 Kč

Děti do dvou let a doprovod osoby s průkazem ZTP/P mají vstup zdarma.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

Srovnali jsme ceny pražských světelných parků: nejlevněji je hned u Vltavy

Lumina Park na Praze 6 u Džbánu

Hlavní město prozářily populární světelné parky s různorodou tematikou. Přinášíme srovnání vstupného ve čtveřici pražských výstav. Kde je nejlevněji a kam se vyplatí jít ve všední den?

14. listopadu 2025  18:59

Uměleckoprůmyslová škola v U. Hradišti má nové ateliéry i bezbariérový přístup

ilustrační snímek

Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti má nové ateliéry i bezbariérový přístup. Škola dnes po rekonstrukci trvající rok a půl otevřela nové...

14. listopadu 2025  16:21,  aktualizováno  16:21

NÚKIB v říjnu evidoval v Česku 21 kybernetických incidentů, méně než v září

ilustrační snímek

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) evidoval v říjnu v Česku 21 kybernetických incidentů. V porovnání se zářím jich bylo o tři méně....

14. listopadu 2025  16:11,  aktualizováno  16:11

Na Šumpersku se při nehodě zranili dva horští záchranáři, zasahoval vrtulník

ilustrační snímek

V Koutech nad Desnou na Šumpersku se dnes před polednem při nehodě auta zranili dva horští záchranáři. Podle mluvčího krajské policie Libora Hejtmana sjížděli...

14. listopadu 2025  16:05,  aktualizováno  16:05

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Antimonopolní úřad začal posuzovat fúzi nemocnic v Liberci a České Lípě

ilustrační snímek

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) začal posuzovat fúzi Krajské nemocnice Liberec s Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa. Po spojení má českolipská...

14. listopadu 2025  15:58,  aktualizováno  15:58

V zámku Lešná u Valašského Meziříčí jsou vystavené tradiční krajky a výšivky

V zĂˇmku LeĹˇnĂˇ u ValaĹˇskĂ©ho MeziĹ™Ă­ÄŤĂ­ jsou vystavenĂ© tradiÄŤnĂ­ krajky a vĂ˝Ĺˇivky

V zámku Lešná u Valašského Meziříčí na Vsetínsku jsou ode dneška k vidění tradiční krajky a výšivky. Muzeum regionu Valašsko, které zámek spravuje, tam...

14. listopadu 2025  15:44,  aktualizováno  15:44

Kraj začal ve Velkém Meziříčí stavět novou budovu pro záchranáře

ilustrační snímek

Kraj Vysočina začal ve Velkém Meziříčí na Žďársku stavět budovu pro zdravotnickou záchrannou službu. Náklady 48 milionů korun z velké části pokryje dotace z...

14. listopadu 2025  15:30,  aktualizováno  15:30

Fotbalový klub ustoupil. Přijal podmínku kraje, ten uvolní tři miliony dětem

Fotbalová akademie Dynama má zázemí v tréninkovém areálu Složiště.

Vedení českobudějovického Dynama přistoupilo na jedinou podmínku Jihočeského kraje, aby uvolnil pozastavenou třímilionovou dotaci na činnost mládežnické akademie. Hejtmanství bude mít nově svého...

14. listopadu 2025  17:12,  aktualizováno  17:12

Pozdvižení ve vesnici. Místní se do politiky nehrnou, objevili se kandidáti odjinud

Brodec na Lounsku.

Obec Brodec na Lounsku s necelými 90 stálými obyvateli už tři roky postrádá zvolené zastupitelstvo a řídí ji státní úředník – místní se totiž do komunální politiky nehrnou. Přestože se schylovalo k...

14. listopadu 2025  17:12

Plzeň vypouští vodu v Bolevecké rybniční soustavě, u dvou rybníků opraví výpusti

ilustrační snímek

Plzeňští městští rybníkáři začali v těchto dnech s upouštěním vody v Bolevecké rybniční soustavě. Připravují se, že vyloví Třemošenský a Šídlovský rybník, aby...

14. listopadu 2025  15:30,  aktualizováno  15:30

Spálená ulice

Spálená ulice

Nejstarší tramvaj Tatra T3 na ve Spálené ulici.Vůz evidenční čísla 6102 byl vyroben v roce 1962. Letos v roce 2025 tento typ tramvaje slaví 65.narozeniny.

vydáno 14. listopadu 2025  16:55

Obchodní dům Máj

Obchodní dům Máj

Vánoční výzdoba v Obchodním domě Máj.

vydáno 14. listopadu 2025  16:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.