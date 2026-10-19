Není to tak dávno, co se zdálo, že budoucnost komiksových adaptací patří především propojeným univerzům, velkým týmovkám a stále bombastičtějším hrozbám. Jenže vedle očekávaných Avengers: Doomsday, které v kinech utrží miliardy především díky starým známým tvářím, v současnosti stojí osobnější projekty jako seriálový VisionQuest či hororový snímek Clayface.
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Zdálo by se, že se komiksové příběhy vydávají různými směry a studia hledají způsob, jak žánr udržet v kondici. Jde o skutečné rozšiřování jeho možností, nebo jen o další pokus prodat publiku známé značky v novém atraktivnějším balení?
Recept na úspěch či nostalgie jako záchranné lano
Ještě před pár lety bylo celkem jasné, jak má vypadat finančně úspěšná komiksovka. Spousta hrdinů, pořádná hrozba, pár překvapivých návratů a hlavně příslib, že se všechno jednou sejde v obrovské týmovce. Jenže časy se mění a komiksovo-filmová studia Marvel s DC to dobře vědí. Marvel teď hraje poměrně riskantní hru. Když se mu nedaří navázat na někdejší úspěchy, nový Spider-Man se nepočítá, přivádí zpátky lidi, kteří mu je pomohli vybudovat.
Bratři Russovi znovu usedají na režisérské křeslo, Robert Downey Jr. se vrací do filmového vesmíru Marvelu (MCU) a Avengers: Doomsday slibují přehlídku hrdinů, na které fanoušci slyší. Jenže právě tady se skrývá háček. Marvel už nemůže spoléhat na to, že stačí ukázat známou tvář a nechat v pozadí dunět epickou hudbu. Nostalgie dokáže naplnit kina, sama ale nezaručí, že diváci dostanou důvod se do tohohle světa znovu zamilovat.
I díky nedávnému úspěšnému znovunasazení Avengers: Endgame (2019) do kin je jasné, že bude přímé pokračování Doomsday tak jako tak hitovka jako prase. Samotná nostalgie může nicméně z filmu udělat obrovskou událost, ale také může zakrývat fakt, že samotný příběh nikoho příliš neláká. O jeho případných kvalitách nemluvě.
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Jiný žánr ještě neznamená revoluci
Postava Clayface (Tom Rhys Harries) měla původně vystupovat v kriminální sáze Matta Reevese The Bat- man (2022). Plány se ale změnily a známý batmanovský záporák, který dokáže libovolně tvarovat své tělo, měnit vzhled a velikost, dorazí do kin už tento čtvrtek v samostatné hororové sólovce. Film na první pohled působí jako přesně ten typ projektu, který komiksovému žánru chybí. Menší rozpočet, temnější atmosféra a padouch, jehož příběh se nabízí spíše pro body horor než pro další bitvu o osud světa.
Jenže je tu jeden háček: co vypadá svěže vedle klasických superhrdinských blockbusterů, nemusí být nijak převratné v samotném hororovém žánru. Pokud chce DC dokázat, že komiksové postavy mohou fungovat i mimo tradiční superhrdinskou šablonu, nestačí změnit kostýmy za nechutné tělesné proměny. Film musí obstát také jako horor.
Upoutávky vypadají velice slibně. A také jak se patří nechutně. Jeden z teaserů například obsahu scénu, v níž se hlavní hrdina pokouší na záchodcích v letadle roztřihnout srůstající oční víčko. Že by nám tvůrci měli v plánu naservírovat komiksovou verzi Substance (2024)? Zatím to tak vypadá.
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Musí být každý seriál součástí velkého plánu?
Recenze aktuálně vysílaného seriálu VisionQuest, odehrávajícího se v MCU, se rozcházejí. Část kritiků chválí jeho osobnější přístup a práci s tématem identity, jiní mu vyčítají přílišnou závislost na znalosti MCU nebo nedostatek emocí. Zajímavé je, že některým recenzentům připadá jeho relativní nezávislost na Avengers: Doomsday jako výhoda, nikoli problém. Po zkouknutí prvních epizod se k nim přidávám také.
Kvalitám seriálu se budeme věnovat v článku, který na našem webu vyjde 23.10 v rámci pravidelné rubriky Strážce streamu.
Marvel ruší a přehodnocuje své seriály