Srůstající oční víčko, záchodky v letadle a pořádná dávka hnusu. Batmanovský záporák ukazuje tvář

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  18:30
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Vision se vydává poznat sám sebe. Brzy se však ocitá na útěku před smrtonosným...

Vision se vydává poznat sám sebe. Brzy se však ocitá na útěku před smrtonosným nepřítelem. | foto: FALCON

Marvel zveřejnil teaser k novému pokračování Avengers i s datem premiéry
V Avengers: Doomsday se vrací i bůh Thor.
Trailer k filmu Avengers: Doomsday
Plakát k filmu Avengers: Doomsday
19 fotografií
Komiksovky se rozcházejí na všechny strany. Marvel sází na nostalgii a návrat starých známých tváří, zatímco DC zkouší temnější vody a posílá do kin hororového Clayface. Do toho přichází VisionQuest, který ukazuje, že příběhy z komiksových světů nemusí vždy stát na velkolepých bitvách a záchraně celého vesmíru. Znamená to skutečně nový začátek a odvážnější přístup, nebo studia jen hledají další způsob, jak prodat známé značky v trochu jiném balení? A dokážou ještě něčím překvapit, nebo už jim docházejí nápady?

Není to tak dávno, co se zdálo, že budoucnost komiksových adaptací patří především propojeným univerzům, velkým týmovkám a stále bombastičtějším hrozbám. Jenže vedle očekávaných Avengers: Doomsday, které v kinech utrží miliardy především díky starým známým tvářím, v současnosti stojí osobnější projekty jako seriálový VisionQuest či hororový snímek Clayface.

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Zdálo by se, že se komiksové příběhy vydávají různými směry a studia hledají způsob, jak žánr udržet v kondici. Jde o skutečné rozšiřování jeho možností, nebo jen o další pokus prodat publiku známé značky v novém atraktivnějším balení?

Recept na úspěch či nostalgie jako záchranné lano

Ještě před pár lety bylo celkem jasné, jak má vypadat finančně úspěšná komiksovka. Spousta hrdinů, pořádná hrozba, pár překvapivých návratů a hlavně příslib, že se všechno jednou sejde v obrovské týmovce. Jenže časy se mění a komiksovo-filmová studia Marvel s DC to dobře vědí. Marvel teď hraje poměrně riskantní hru. Když se mu nedaří navázat na někdejší úspěchy, nový Spider-Man se nepočítá, přivádí zpátky lidi, kteří mu je pomohli vybudovat.

Marvel zveřejnil teaser k novému pokračování Avengers i s datem premiéry
V Avengers: Doomsday se vrací i bůh Thor.
Trailer k filmu Avengers: Doomsday
Plakát k filmu Avengers: Doomsday
19 fotografií

Bratři Russovi znovu usedají na režisérské křeslo, Robert Downey Jr. se vrací do filmového vesmíru Marvelu (MCU) a Avengers: Doomsday slibují přehlídku hrdinů, na které fanoušci slyší. Jenže právě tady se skrývá háček. Marvel už nemůže spoléhat na to, že stačí ukázat známou tvář a nechat v pozadí dunět epickou hudbu. Nostalgie dokáže naplnit kina, sama ale nezaručí, že diváci dostanou důvod se do tohohle světa znovu zamilovat.

I díky nedávnému úspěšnému znovunasazení Avengers: Endgame (2019) do kin je jasné, že bude přímé pokračování Doomsday tak jako tak hitovka jako prase. Samotná nostalgie může nicméně z filmu udělat obrovskou událost, ale také může zakrývat fakt, že samotný příběh nikoho příliš neláká. O jeho případných kvalitách nemluvě.

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Jiný žánr ještě neznamená revoluci

Postava Clayface (Tom Rhys Harries) měla původně vystupovat v kriminální sáze Matta Reevese The Bat- man (2022). Plány se ale změnily a známý batmanovský záporák, který dokáže libovolně tvarovat své tělo, měnit vzhled a velikost, dorazí do kin už tento čtvrtek v samostatné hororové sólovce. Film na první pohled působí jako přesně ten typ projektu, který komiksovému žánru chybí. Menší rozpočet, temnější atmosféra a padouch, jehož příběh se nabízí spíše pro body horor než pro další bitvu o osud světa.

Jenže je tu jeden háček: co vypadá svěže vedle klasických superhrdinských blockbusterů, nemusí být nijak převratné v samotném hororovém žánru. Pokud chce DC dokázat, že komiksové postavy mohou fungovat i mimo tradiční superhrdinskou šablonu, nestačí změnit kostýmy za nechutné tělesné proměny. Film musí obstát také jako horor.

Avengers: Doomsday má premiéru 17. prosince.

Upoutávky vypadají velice slibně. A také jak se patří nechutně. Jeden z teaserů například obsahu scénu, v níž se hlavní hrdina pokouší na záchodcích v letadle roztřihnout srůstající oční víčko. Že by nám tvůrci měli v plánu naservírovat komiksovou verzi Substance (2024)? Zatím to tak vypadá.

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Musí být každý seriál součástí velkého plánu?

Recenze aktuálně vysílaného seriálu VisionQuest, odehrávajícího se v MCU, se rozcházejí. Část kritiků chválí jeho osobnější přístup a práci s tématem identity, jiní mu vyčítají přílišnou závislost na znalosti MCU nebo nedostatek emocí. Zajímavé je, že některým recenzentům připadá jeho relativní nezávislost na Avengers: Doomsday jako výhoda, nikoli problém. Po zkouknutí prvních epizod se k nim přidávám také.

Kvalitám seriálu se budeme věnovat v článku, který na našem webu vyjde 23.10 v rámci pravidelné rubriky Strážce streamu.

Marvel ruší a přehodnocuje své seriály

  • Marvel v posledních letech rozjel na Disney+ řadu seriálů, teď ale některé projekty končí a jiné mění podobu. Tohle jsou nejvýraznější příklady:
  • Wonder Man, zrušena druhá řada: Seriál s Yahyou Abdul-Mateenem II. a Benem Kingsleym měl pokračovat, Disney+ ale v červenci 2026 překvapivě otočil a další řadu zrušil, přestože ji už dříve schválil.
  • Okoye, odložený spin-off, který se nedočkal realizace: Samostatný seriál o wakandské bojovnici, kterou známe z filmů Black Panther, se připravoval, ale do výroby se nedostal.
  • Armor Wars, ze seriálu se stal/stane film: Příběh War Machine s Donem Cheadlem Marvel původně plánoval pro Disney+, následně ho ale překlopil do celovečerní podoby. Nejde tedy o klasické zrušení, nýbrž o změnu formátu.
  • Nova, původní seriálový plán se změnil: Projekt o vesmírném hrdinovi Novovi se vyvíjel jako seriál, později se začalo mluvit o filmové podobě. Je proto potřeba rozlišovat mezi zrušením seriálu a opuštěním samotné postavy.
  • Co to znamená? Marvel zjevně přehodnocuje, kolik seriálů chce pro Disney+ vyrábět a které příběhy si zaslouží vlastní pokračování. Neznamená to konec komiksových seriálů, ale spíš odklon od představy, že každá nová postava musí dostat vlastní projekt a každá úspěšná řada automaticky pokračování. V neposlední řadě toto rozhodnutí šetří studiu nemalé peníze, které by jinak šly do nákladů a marketingu.

Z projektu Wonder Man

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