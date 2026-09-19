St.art řeší tlak na výkon i strach ze selhání. Jatka78 nabídnou i diskuzi Bez frází

Marek Hýř
Marek Hýř
  18:30
Sledovat Metro na Googlu
Záběr z generálky novinky St.art (15. září 2025)

Záběr z generálky novinky St.art (15. září 2025) | foto: Lukáš Bíba

Záběr z generálky novinky St.art (15. září 2025)
Záběr z generálky novinky St.art (15. září 2025)
Záběr z generálky novinky St.art (15. září 2025)
Záběr z generálky novinky St.art (15. září 2025)
13 fotografií
Co mají společného vrcholový sport a umění? A jak se vyrovnat s tlakem na výkon, očekáváním okolí nebo strachem ze selhání? Na tyto otázky hledá odpovědi inscenace St.art souboru Cirk La Putyka. V září se vrací na scénu pražského divadla Jatka78.

Sport a akrobacie v představení neslouží jen jako ukázka fyzických výkonů. Tvůrci je využívají jako metaforu pro situace, které zná i člověk mimo sportovní svět. Euforie z úspěchu se tak střídá se strachem z neúspěchu, samotou před důležitým rozhodnutím nebo hledáním motivace.

Záběr z generálky novinky St.art (15. září 2025)

V hlavní roli v alternaci s trampolínistou Davidem Pilpachem účinkuje Matyáš Novák, sedminásobný mistr ČR ve skoku na trampolíně a oštěpař, který v inscenaci vystupuje sám za sebe – jako performer, sportovec i člověk hledající rovnováhu mezi nároky na výkon a radostí ze života.

Spolupráce s olympioniky

Na vzniku St.art spolupracovali také čeští olympionici, mimo jiné Eva Adamczyková, Vavřinec Hradilek nebo Jiří Beran. Jejich zkušenosti se promítly do představení a na scéně se objevují také skutečné sportovní artefakty včetně olympijského kajaku a závodní výstroje.

V Braníku vzniklo hřiště, kde se neběhá jen tak dokola. Zkuste orientační běh

Důležitou součástí inscenace je zvuk. Autoři pracují s atmosférou sportovního stadionu a zvukovým designem se snaží vytvořit pocit, jako by diváci byli uprostřed davu fanoušků.

„St.art v mnohém vybočuje z toho, co jsme na Jatkách78 doposud uváděli. Je plný emocí a obrazů, které nahlížejí pod dres, za medaile i do mysli člověka stojícího tváří v tvář sám sobě,“ říká Rostislav Novák ml., umělecký ředitel Cirku La Putyka a režisér představení.

Záběr z generálky novinky St.art (15. září 2025)

Po představení přijde debata

Na jedno z představení naváže také diskuze s tvůrci projektu Bez frází. Konkrétně 24. září se večerní program zaměří se na úspěch, selhání a lidskost.

Hosty budou František Suchan a Karel Nocar. Tématem bude mimo jiné tlak na dokonalý obraz sebe sama, hledání vlastní cesty nebo to, co se skrývá za veřejně prezentovanými úspěchy.

St.art na Jatkách78: termíny a důležité informace

  • Kde: Jatka78, Praha
  • Kdy: 22.–27. září 2026
  • Další termíny: 24.–29. listopadu 2026
  • Začátek: většinou v 19:30, v neděli v 18:00
  • 24. září: představení doplní diskuze s tvůrci projektu Bez frází
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Petřínská lanovka se vrací po dvou letech. Nové kabinky od Anny Marešové mrkají, jízda zdraží

Novinkami prošla i mezistanice Nebozízek – dostala nový vzhled a proměnila se v...

Čekání je u konce. Petřínská lanovka se po téměř dvou letech vrací do provozu, tentokrát s moderními kabinkami a automatickým systémem. Nové vozy se při míjení mohou na sebe usmát světelným mrknutím,...

Nahá Sydney Sweeney pobouřila sportovkyně. Proti reklamě se ozvaly i české reprezentantky

Kampaň americké společnosti Novig, která která provozuje platformu zaměřenou na...

Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla propagovat platformu pro sportovní predikce, místo toho pobouřila olympijské vítězky i české reprezentantky....

Proč má pražské metro stěrač? V tunelech neprší, přesto ho vlaky potřebují

Stanice metra Skalka leží na trase A.

V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu. Soupravy totiž část své cesty absolvují pod širým nebem a déšť není jediná věc, před kterou musí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Malvazinkách přibývají sošky Krista a Panny Marie. Kde se všechny berou?

Romské hroby na Malvazinkách

Když se podíváte na romské hroby na Malvazinkách, jen těžko je přehlédnete. Barevné náhrobky doplnily skleněné desky s podobiznami zemřelých a nově také půlmetrové až tři čtvrtě metru vysoké sošky...

Oběd na zámku za 170 korun? Dobříš boří představy o drahé gastronomii

Provozní šéf zámku Adam Fiala, který si stoupl i za sporáky.

Oběd v zámeckém prostředí nemusí znamenat hluboký zásah do peněženky. V Chateau Dobříš se denní nabídka pohybuje kolem 170 korun, svíčková stojí 295 a pečená kachna 310 korun. K tomu můžete přidat...

Petřínská lanovka se vrací po dvou letech. Nové kabinky od Anny Marešové mrkají, jízda zdraží

Novinkami prošla i mezistanice Nebozízek – dostala nový vzhled a proměnila se v...

Čekání je u konce. Petřínská lanovka se po téměř dvou letech vrací do provozu, tentokrát s moderními kabinkami a automatickým systémem. Nové vozy se při míjení mohou na sebe usmát světelným mrknutím,...

20. září 2026  19:41

Rekordní ročník je u konce. Seriál Direct Road Classics finišoval na Ještědu

20. září 2026  19:31

Na Znojemsku zemřel motorkář, zřejmě se srazil s autem při předjíždění

ilustrační snímek

Úmrtím motocyklisty skončila dnes odpoledne nehoda u Chvalovic na Znojemsku. Podle prvotních informací se motorkář srazil s autem při předjíždění. ČTK to řekly...

20. září 2026  17:30,  aktualizováno  17:30

Incident po závodě Hyrox v Pekingu má dohru. Sportovkyně se omluvila, pořadatelé mění pravidla

Joanna Wietrzyková

Australská závodnice Joanna Wietrzyková pokračovala při Hyroxu v Pekingu i po střevní nehodě a zvítězila. Kritika se následně obrátila také na pořadatele kvůli hygieně společné trati a vybavení....

20. září 2026  18:56

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

iDNES z kraje: Na to, abychom zaujali turistu, máme na síti asi dvě vteřiny, říká Soukup z JCCR

Vysíláme
Petr Soukup, šéf Jihočeské centrály cestovního ruchu.

Turisté z Polska nebo Maďarska stále více objevují Jihočeský kraj. Poláci sem míří za výbornými podmínkami pro cyklistiku, Maďary naláká i skutečnost, že jsou pro ně připravené materiály v jejich...

20. září 2026  18:52,  aktualizováno  18:52

Na Znojemsku zemřel motorkář, zřejmě se srazil s autem při předjíždění

ilustrační snímek

Úmrtím motorkáře skončila dnes odpoledne nehoda u Chvalovic na Znojemsku. Podle prvotních informací se motorkář srazil s autem při předjíždění. ČTK to řekly...

20. září 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Boj proti horku. V odolnosti nečekaně uspěla města z kraje, nejlépe Rychvald

Rychvald těží z příhodných přírodních podmínek i ze snah o opatření proti...

Nečekaného úspěchu v rámci Česka dosáhla v tabulce jedenácti tisíc sídel Evropské unie sestavené podle odolnosti vůči horku a suchu moravskoslezská města. V hodnocení nazvaném Cool City Index se mezi...

20. září 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Předseda estonského parlamentu uklízel břeh Vltavy. Dobrovolníci naplnili 30 pytlů

Akce Ukliďme Česko

Více než 25 dobrovolníků uklízelo v pátek břeh Vltavy u lávky Holka v Karlíně. K zaměstnancům estonského velvyslanectví, Boltu a místním se přidal i předseda estonského parlamentu Lauri Hussar. Za...

20. září 2026

Hřiště v Praze 10-Strašnicích v ulici Nad Primaskou prošlo proměnou.

vydáno 20. září 2026  16:10

PRAHA 9 - KBELY

PRAHA 9 - KBELY

KBELSKÉ POSVÍCENÍ - SOUTĚŽ O POJÍDÁNÍ JAHODOVÝCH KNEDLÍKŮ

vydáno 20. září 2026  16:09

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Od 21. 9. 2026 vyjíždí v trase Na Knížecí - Malvazinky - Waltrovka a s každým druhým spojem až na Jinonice linka 52 s trolejbusy Bozankaya SNG12T nebo SOR TNS12.

vydáno 20. září 2026  16:08

PRAHA 9 - KBELY

PRAHA 9 - KBELY

KBELSKÉ POSVÍCENÍ - PĚVĚCKÉ VYSTOUPENÍ LADISLAVA KORBELA

vydáno 20. září 2026  16:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet