Sport a akrobacie v představení neslouží jen jako ukázka fyzických výkonů. Tvůrci je využívají jako metaforu pro situace, které zná i člověk mimo sportovní svět. Euforie z úspěchu se tak střídá se strachem z neúspěchu, samotou před důležitým rozhodnutím nebo hledáním motivace.
V hlavní roli v alternaci s trampolínistou Davidem Pilpachem účinkuje Matyáš Novák, sedminásobný mistr ČR ve skoku na trampolíně a oštěpař, který v inscenaci vystupuje sám za sebe – jako performer, sportovec i člověk hledající rovnováhu mezi nároky na výkon a radostí ze života.
Spolupráce s olympioniky
Na vzniku St.art spolupracovali také čeští olympionici, mimo jiné Eva Adamczyková, Vavřinec Hradilek nebo Jiří Beran. Jejich zkušenosti se promítly do představení a na scéně se objevují také skutečné sportovní artefakty včetně olympijského kajaku a závodní výstroje.
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Důležitou součástí inscenace je zvuk. Autoři pracují s atmosférou sportovního stadionu a zvukovým designem se snaží vytvořit pocit, jako by diváci byli uprostřed davu fanoušků.
„St.art v mnohém vybočuje z toho, co jsme na Jatkách78 doposud uváděli. Je plný emocí a obrazů, které nahlížejí pod dres, za medaile i do mysli člověka stojícího tváří v tvář sám sobě,“ říká Rostislav Novák ml., umělecký ředitel Cirku La Putyka a režisér představení.
Po představení přijde debata
Na jedno z představení naváže také diskuze s tvůrci projektu Bez frází. Konkrétně 24. září se večerní program zaměří se na úspěch, selhání a lidskost.
Hosty budou František Suchan a Karel Nocar. Tématem bude mimo jiné tlak na dokonalý obraz sebe sama, hledání vlastní cesty nebo to, co se skrývá za veřejně prezentovanými úspěchy.
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