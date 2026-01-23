Stanice Flora se na 10 měsíců uzavře. Práce zablokují i podchod pod Vinohradskou

Obyvatelé Flory čeká výrazná změna v dopravě i každodenním pohybu po okolí. Stanice metra Flora na lince A se od února na zhruba deset měsíců zcela uzavře, a to včetně vestibulu i podchodů pod Vinohradskou ulicí. Důvodem je kompletní rekonstrukce stanice.
Prostory stanice metra A Flora, která se od února příštího roku uzavře kvůli generální opravě. (8. října 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Místo budoucího výtahu stanice metra A Flora.
Rekonstrukce stanice metra Flora se pomalu dostává do hlavní fáze. Jedním z klíčových zásahů bude výměna původních tříramenných sovětských eskalátorů, které jsou v provozu už více než 45 let. Stanice má přitom z nástupiště pouze jeden výstup, a proto nebude možné zachovat ani částečný provoz.

Metro bude Florou jen projíždět

Uzavření stanice začne po ukončení provozu metra v neděli 1. února 2026, od pondělí 2. února už bude Flora pro cestující zcela nepřístupná. Soupravy metra stanicí pouze projedou sníženou rychlostí, bez možnosti nástupu a výstupu.

Praha si objednala dalších 31 nových tramvají. Dorazit mají do dvou let

Současně se uzavře vestibul i celý podchod pod Vinohradskou ulicí. Až do znovuotevření stanice nebudou fungovat obchody ani veřejné toalety, které jsou běžnou součástí zdejšího přestupního uzlu.

Sousední stanice jako náhrada

Dopravní podnik hlavního města Prahy doporučuje cestujícím využívat sousední stanice metra linky A – Želivského a Jiřího z Poděbrad, případně tramvajové spoje.

Pomohou tramvaje

Jako náhradní dopravu k uzavřené stanici Flora lze využívat pravidelné tramvajové linky od okolních stanic metra linky A: Náměstí Míru – linky 10, 11 a 16, Jiřího z Poděbrad – linka 13 a Želivského – linka 16.

Otevření na konci roku 2026

Kompletní modernizaci stanice Flora včetně bezbariérového zpřístupnění realizuje sdružení společností STRABAG a OHLA ŽS. Hotovo by mělo být na přelomu listopadu a prosince 2026.

Českomoravská zůstane Českomoravskou, nový název Arena – Libeň je u ledu

Jednou z největších novinek modernizace má být lepší zpřístupnění stanice. Díky novým výtahům se stane 49. stanicí s bezbariérovým vstupem. Z nástupiště na úroveň ulice povede dvojice výtahů s přestupní chodbou v podzemí.

