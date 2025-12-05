Přibližně jedenáctiměsíční uzavírka umožnila dělníkům dokončit práce na nové přestupní chodbě mezi linkami C a D, modernizovat technologické zázemí stanice, vyměnit kabely, obklady i části osvětlení. Současně se připravoval i prostor pro instalaci nových eskalátorů, které mají být uvedeny do provozu po dokončení navazujících staveb na lince D.
Znovuotevření Pankráce uleví dopravě v Praze 4, zejména v předvánoční špičce. Stanice zároveň vstupuje do nové etapy — po dokončení metra D se stane jedním z nejdůležitějších přestupních bodů v Praze.
|
Metro D: Termín dokončení, mapa i nové stanice. Kdy se konečně svezeme?
Kdy se otevře stanice Českomoravská?
Pankrác ale není jediná uzavřená stanice v Praze. Metro nestaví ani na Českomoravské. Ta je uzavřena od také začátku ledna letošního roku. Pražský dopravní podnik stanici plánuje znovu otevřít ještě před 25. březnem 2026, kdy v nedaleké O2 areně začne mistrovství světa v krasobruslení.
Floru zavřou v únoru 2026
Naopak na lince A se zavření stanice chystá. Flora po rekonstrukci získá kromě nových eskalátorů i výtahy. Díky nim se stanice stane 49. bezbariérovou stanicí pražského metra.
|
Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže
Stavební práce potrvají celkem 29 měsíců a budou rozdělené do několika etap. Od 2. února 2026 se však cestující musí připravit na zhruba desetiměsíční uzavírku, kdy bude stanice zcela mimo provoz. Vlaky ji budou pouze projíždět.