Stanice s duší. Praha vyhlásí soutěž na vzhled stanic metra D Náměstí Míru a Náměstí Bratří Synků

Autor: Metro.cz
  16:07
V návaznosti na usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy z letošního března schválila Rada hl. m. Prahy (RHMP) architektonickou soutěž na stanice metra D Náměstí Bratří Synků a Náměstí Míru. Soutěž zajistí Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) za technické spolupráce projektanta metra D, společnosti Metroprojekt Praha. Předpoklad vyhlášení architektonické soutěže je do konce letošního roku, probíhat bude zhruba celý následující rok
Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Formovat budoucí tvář metropole pomocí architektonických soutěží je jedním z nejlepších nástrojů transparentního a odpovědného přístupu k veřejnému prostoru. Pražané se o toto téma zajímají
a opakovaně tak potvrzují, že vizuální stránka veřejných staveb má být otázkou otevřené debaty. Náměstí Bratří Synků a Náměstí Míru jsou v širším centru města a nové stanice na dlouho dopředu spolu dotvoří jeho image. Architektonická soutěž umožní hledání nejkvalitnějšího vizuálního a technického řešení, které bude mít ‚duši‘ i následování světových trendů. Osobně se velmi těším nejen na výsledek, ale všechny soutěžní návrhy,“ říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Plán metra D v Praze.

Architektonická soutěž bude komplexně pojednávat o interiérech stanic včetně podhledových materiálů, osvětlení, mobiliáře a výtvarných prvků. Předmětem soutěže naopak nebudou principiální změny jako urbanistické usazení stanic, typ ražby, prostorové parametry tunelů nástupišť
a eskalátorů nebo technologické zázemí stanic. Součástí podmínek soutěže budou bezpečnostní, technologická a normová kritéria provozu metra. Předmětem architektonické soutěže může, ale nemusí být návrh veřejného prostranství bezprostředně přilehajících ke stanicím. V architektonickém návrhu stanice Náměstí Bratří Synků musí být zohledněno založení domu v Otakarově ulici nad budoucím vestibulem.

Předpokládá se, že architektonická soutěž bude otevřená dvoukolová, nebo formou workshopu, kde lze ověřit schopnost uchazečů přizpůsobit projekt požadavkům zadavatele. Soutěž bude realizována organizátorem architektonických soutěží s patřičnými zkušenosti z projektů veřejných zakázek včetně obsazení komise a transparentního vyhodnocení. Úkolem pro organizátora bude pro soutěž získat kredit regulérnosti České komory architektů.

