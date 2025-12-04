„Naším úkolem je propojovat návštěvníky Prahy i Pražany s městem tak, aby v něm viděli víc než jen krásnou kulisu. Digitální dvojče orloje jim umožňuje nahlédnout do nitra této jedinečné památky a pochopit, jak neuvěřitelně technicky vyspělí a tvůrčí byli naši předkové. Když lidé u orloje nezažijí jen krátké odbíjení, ale porozumí tomu, jak funguje, rodí se hlubší vztah k Praze, který přetrvá,“ říká Jana Adamcová z Prague City Tourism.
Složitá digitalizace
Interaktivní kiosek ukazuje pohyby jednotlivých částí stroje v reálném čase. Na digitalizaci pracoval tým CESNETu, který kombinoval fotogrammetrii, historické nákresy i přesná měření. „Hodinový stroj Staroměstského orloje sestává z více než 750 součástí, pokud započteme i drobné díly, jde o více než 1000 drobných komponentů. Digitální model hodinového stroje byl vytvořen kombinací metod. Byla využita fotogrammetrie pomocí speciálního periskopického objektivu pro snímání obtížně přístupných míst,“ popisuje Jiří Kubišta ze sdružení CESNET. Orlojník Petr Skála doplňuje, že model zachycuje i podobu stroje před rokem 1865, kdy došlo k zásadním úpravám.
Digitální orloj bude přístupný i online na prague.eu/orloj. Webová aplikace umožní rozkliknout jednotlivé části stroje a pochopit jejich funkci. „Největším oříškem bylo pro naše vývojáře najít míru mezi kvalitou a dostupností přes internet. Máme orloj nasnímaný ve velkém rozlišení, ale pro přenos a vykreslení na počítačích uživatelů je toto bohužel nepraktické, takže jsme se snažili za co nejmenších ústupků dosáhnout co nejlepšího výsledku,“ uzavírá Jakub Roček ze st.dio, společnosti, která měla na starosti přípravu aplikace.
Staroměstský orloj