Starosta Prahy 11 říká otevřeně: Parkování na Jižním Městě? Řešení bude trvat roky

Filip Jaroševský
  5:30
Jižní Město je největší panelové sídliště nejen v Praze, ale v celém Česku. V následujících letech ho čekají například nové bytové výstavby, dopravní projekty a revitalizaci veřejných prostranství.
Praha 11 není jen panelové sídliště Jižní Město, ale to tvoří jeho největší část. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Starosta Prahy 11 Martin Sedeke v rozhovoru pro Metro vysvětluje, kde vidí hranice rozvoje, jak chce řešit parkování i proč považuje klíčový problém především v pražské dopravní infrastruktuře.

Martin Sedeke působí jako starosta Prahy 11. Zároveň je zastupitelem hlavního města a členem několika výborů.

Radnice se postavila proti některým velkým developerským projektům, například na Opatově – kde je pro vás hranice mezi rozvojem a přetížením Jižního Města?
Podle mne nejde ani tak o hranici přetížení Jižního Města, ale o to, kde na Jižním Městě přesně chcete stavět. Naprosto chápu a rozumím odporu obyvatel naší městské části proti výstavbě, která je situována do vnitrobloků, tedy míst, kde původní tvůrci Jižního Města předpokládali volná prostranství a neočekávali jejich zastavění. Druhou otázkou, kterou je třeba posoudit, je otázka infrastruktury, kterou je třeba v souvislosti s výstavbou budovat tak, aby Jižní Město fungovalo jako komplexní městský celek. Osobně se domnívám, že největší slabinu máme především v dopravní infrastruktuře.

Na území Prahy 11 se plánují tisíce nových bytů – má městská část kapacitu to zvládnout z hlediska dopravy, škol i zdravotních služeb?
V této souvislosti je třeba poukázat na jednu věc, totiž že počet obyvatel Jižního Města se za posledních třicet let nijak dramaticky nezvýšil a stále se pohybuje mezi sedmdesáti a osmdesáti tisíci. Je to dáno tím, že zatímco v devadesátých letech minulého století bylo na Jižním Městě přibližně 35 tisíc bytů, v nichž bydleli přibližně tři obyvatelé na byt, dnes se dostáváme ke dvěma obyvatelům na jeden byt. To tedy znamená, že i když postavíme tisíc bytů navíc, stále můžeme být v situaci, že počet obyvatel nám klesá. Infrastruktura úzce souvisí nikoli s počtem bytů, ale s počtem obyvatel. Snad jedinou výjimkou je doprava, která souvisí i s množstvím aut na domácnost. V této souvislosti se tedy neobávám, že by například naše školská infrastruktura nezvládla zmíněnou bytovou výstavbu. Jinou otázkou je problém dostupnosti zdravotní péče. Tu zajišťuje stát, nikoli městská část, a její dostupnost se mění v souvislosti se státní politikou bez ohledu na to, zda se zvyšuje nebo snižuje počet bytů na území naší městské části.

Často kritizujete nekoncepční výstavbu developerů – co konkrétně chcete změnit, aby měla radnice větší kontrolu nad tím, co se na jejím území staví?
Omlouvám se, ale tato otázka nedává mně jako starostovi městské části smysl. Otázka vlivu na výstavbu je otázka zákonů, které v této zemi platí. Městská část nemá zákonodárnou iniciativu. Proto bohužel k mé velké lítosti nemá ani žádný vliv na to, jakou podobu mají zákony této země. Já jako starosta bych samozřejmě velice ocenil, pokud bych například měl pravomoc nějakou stavbu zakázat a nepovolit, anebo pokud bych měl vliv na podobu územního plánu. Ani jednu tuto možnost nemám. A nemám ani zákonodárnou iniciativu, abych mohl navrhnout příslušnou úpravu právních norem České republiky.

Parkování označujete za jeden z největších problémů Prahy 11 – proč se ho zatím nepodařilo systémově vyřešit a kdy lidé uvidí reálné zlepšení?
Parkování je skutečně jeden z nejpalčivějších problémů nejen na území naší městské části, ale v Praze vůbec. Domnívám se, že na území naší městské části ten problém řešíme. Chybou ale bylo, že se začal řešit pozdě. Protože jeho úplné vyřešení není otázkou několika měsíců, dokonce ani ne několika málo let, ale je to proces na více let, možná až kolem deseti. Potěšující pro naše obyvatele ale může být skutečnost, že ještě jako místostarosta pro územní rozvoj jsem tento proces nastartoval, a to již přibližně před pěti lety. Pokud budeme pokračovat v krocích, které se připravují, věřím tomu, že do přibližně tří až čtyř let nebudou mít obyvatelé Prahy 11 problém zaparkovat. První zlepšení, dané úpravami silničních profilů, díky kterým se zvýší parkovací kapacity stávajících komunikací, by ale měli obyvatelé naší městské části vidět ještě letos, nejpozději v příštím roce.

Od Pražského okruhu se očekává, že odvede tranzitní dopravu – nemáte obavu, že tato očekávání jsou přehnaná a situace se zásadně nezlepší?
To v žádném případě nemám. Naopak. V okamžiku, kdy dojde k dobudování úseku 511 Pražského okruhu, dojde k tomu, že kamionová doprava, která je nyní vedena po Brněnské přes Spořilov a dále po Jižní spojce, bude jezdit právě po této části Pražského okruhu. To ve svém důsledku znamená, že tranzitní doprava, která je právě tím, co naši městskou část zatěžuje nejvíce, bude moci být vedena po Brněnské, protože ta by již ve špičkách neměla kolabovat. A dojde-li k vybudování křižovatky v úseku tři a půl kilometru bývalé D1 – u benzinové pumpy před Průhonicemi, kde je McDonald, pak právě tento tranzit bude sveden v tomto místě na Brněnskou. To naprosto zásadním způsobem zlepší dopravní situaci na Jižním Městě.

Praha 11 investuje do revitalizace veřejných prostranství – jak zajistíte, aby tyto projekty nebyly znehodnoceny další výstavbou v jejich okolí?
Budeme prosazovat takovou podobu územního plánu, a případně jeho změny, která by výstavbu, kterou budeme v tomto smyslu považovat za nevhodnou, znemožnila. Je ale bohužel pravdou, že za současné legislativy jsou naše možnosti v této oblasti, jemně řečeno, omezené.

Jižní Město bývá kritizováno jako anonymní sídliště – co konkrétně děláte pro to, aby se z něj stala živější a atraktivnější městská čtvrť?
Samozřejmě je to budování toho, co podporuje komunitní život, tedy kulturních zařízení. V tomto směru plánujeme přestavbu bývalého objektu kotelny v ulici Anežky Malé na polyfunkční divadelní sál. To, jak u nás působí Dejvické divadlo a vůbec celý projekt Planeta Galaxie, nás naplňuje optimismem v tom, že takovéto projekty v naší městské části fungují. Připravujeme též revitalizaci a obnovu fungování bývalého kulturního domu Opatov naproti objektu EUC kliniky. A samozřejmě se snažím podporovat i celou řadu dalších komunitních aktivit, které vytvářejí pocit sounáležitosti obyvatel s místem, kde žijí.

Jaké jsou tři největší strategické investice, které chcete do konce volebního období dokončit?
Strategické investice jsou bohužel procesy, které trvají déle než dva roky, po které jsem působil na naší městské části jako starosta. S lítostí musím říci, že s výjimkou procesu přestavby objektu Sandra, který se za mého působení jako starosty dokončil, jsem po bývalém vedení nepřevzal jedinou rozběhnutou významnější investiční akci. Já jsem naopak tři takové akce rozběhl. A to přestavbu bytového domu Vejvanovského, revitalizaci pochozí zóny u východního výstupu ze stanice metra Háje, takzvané pochozí zóny Galaxie, a komplexní revitalizaci objektu KC Zahrada. Jde opravdu o velké a strategické investice. A jsem přesvědčen, že jsem je připravil a rozběhl natolik dobře, že nebude pro budoucí vedení problém je dokončit.

Podle čeho hodnotíte, že investice a dotace městské části opravdu zlepšují kvalitu života obyvatel?
Podle toho, že o bydlení v naší městské části je zájem, o čemž mimo jiné svědčí ochota investorů vkládat prostředky do projektů, které chtějí u nás realizovat. A také z průzkumu veřejného mínění, podle kterého víme, že obyvatelé Jižního Města jsou hrdí na místo, kde žijí.

Když se podíváte na Prahu 11 za deset let, jak by měla podle vás vypadat a co je klíčové pro to, aby se tato vize naplnila?
Byl bych strašně rád, aby za deset let byla vyřešena podoba některých neuralgických míst, která v Praze 11 máme. Jde zejména o podobu okolí stanic metra Háje a Opatov a také dokončení procesu revitalizace vnitrobloků a podob bývalých nákupních středisek, tvořících v minulosti obchodní infrastrukturu naší městské části. Klíčovým slovem pro to, aby se tato vize naplnila, je odpovědnost. Odpovědnost politických reprezentací a jejich schopnost se dohodnout na tom, aby kurz, který jedna nastaví, tedy směr, jakým se má Jižní Město ubírat a rozvíjet, neměnila hned ta následující o 180 stupňů. To je bohužel to, co se zde v posledních deseti letech často dělo, a má to podle mého názoru na Jižní Město devastující dopady.

