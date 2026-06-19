Ostré prohlášení z pera středočeského radního Petra Boreckého (STAN) a pražského náměstka primátora Jaromíra Beránka (Piráti) reaguje na aktualizovanou střednědobou koncepci elektrifikace tratí. Tu na tiskové konferenci 22. května představil generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth spolu s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem (za SPD).
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V prohlášení, zveřejněném ve středu 17. června, politici kritizují chaotický postup obou institucí. Dosavadní koncepce, se kterou Praha i Středočeský kraj do nynějška počítaly, totiž pochází teprve z roku 2023.
„Stát se tak bohužel stává nespolehlivým a nedůvěryhodným partnerem, což může v budoucnu vyvolávat zásadní negativní dopady pro jednotlivé kraje a města,“ stojí v prohlášení obou politiků.
Zpoždění dvanácti úseků
Úprava celé koncepce a snížení délky elektrifikovaných úseků se podle Beránka a Boreckého rovněž negativně dotkne také stavby či modernizace dalších úseků. V prohlášení zmiňují, že odklad se týká zejména tratí v kraji, dopadne ale i na úseky na okraji města.
|Dotčená trať a úsek
|Dotčené linky
|Původní termín
|Nový termín
|062, 070 – Modernizace a elektrizace tratě Nymburk – Nepřevázka a stavba přeložky u Mladé Boleslavi (Bezděčínská spojka). Stavba propojení s Lysou nad Labem (Všejanská spojka).
|S31, R22
|2028–2030
|neznámý
|070 - Modernizace a elektrizace tratě Praha – Všetaty, včetně Tišické spojky
|S3, R21
|2028-2029
|neznámý
|Trať 091, (011) - Modernizace tratě Praha-Libeň – Praha-Malešice (takzvaný Libeňský přesmyk)
|S49
|2027
|neznámý
|Trať 092 - Rekonstrukce a elektrizace trati Kralupy nad Vltavou – Neratovice
|S43
|2028
|neznámý
|Trať 093 - Elektrizace trati Kladno – Kralupy nad Vltavou
|S45
|2028
|2031
|Trať 120 - Modernizace a elektrizace trati Praha-Výstaviště – Praha-Veleslavín
|S5, S54, R24, R45
|2029
|2032
|Trať 120 - Stavba trati Praha-Veleslavín – Letiště Václava Havla (včetně Zaokruhování)
|S5, S54, R24, R45
|2027
|2031
|Trať 120 - Modernizace a elektrizace trati Praha-Ruzyně – Kladno
|S5, R24, R45
|2024
|2030
|Trať 171 - Obnova železničních mostů pod Vyšehradem
|S7
|2026
|neznámý
|Trať 173 - Elektrizace tratě Praha – Rudná u Prahy – Beroun
|S6, R26
|2030
|neznámý
|Trať 122- Rudná u Prahy – Hostivice
|S65
|2030
|neznámý
|Trať 200 - Elektrizace tratě v úseku Zdice – Písek
|S66, R26
|2029
|neznámý
V prohlášení jmenují i konkrétní negativa, která s sebou odklady oprav nesou. Špatný stav tratí a nedostatečné kapacity podle nich už dnes limitují provoz osobních i nákladních vlaků a vedou k nestabilitě jízdních řádů. Taková je například trať 171, procházející přes výtoňský most, která se již roky potýká s velkými zpožděními i rušením spojů linky S7.
Odkládaná rekonstrukce mostu na Výtoni
Jedním z mnoha příkladů, které středočeský radní Petr Borecký a pražský náměstek primátora Jaromír Beránek uvádějí, je soustavné odkládání oprav železničního mostu na Výtoni.
O nutnosti rekonstrukce se přitom mluví už více než dvacet let. Už v roce 2004 (tedy v roce, kdy most získal památkovou ochranu), studie upozornila na špatný stav konstrukce a nezbytnost oprav. Ty již několik let řeší i sama Správa železnic, už před třemi lety na něm začala omezovat provoz.
Organizace mezitím vypsala soutěž na novou podobu mostu. Ministerstvo dopravy nicméně s odvoláním na odborný posudek i doporučení památkářů ještě za minulé vlády rozhodlo o jeho opravě. Jen před několika dny skupina odborníků uvedla, že po důsledné rekonstrukci může sloužit i dalších sto let.
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Zpomalení modernizací a elektrizací tratí nicméně není jediným problémem, na který Praha a kraj poukazují. Zpráva rovněž kritizuje zpochybňování významu ambiciózních projektů na stavbu nového pražského uzlu či Berounského tunelu.
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Oba již nyní nabírají zpoždění a jejich budoucnost je nejistá. Redukce se dočkala i plánovaná síť vysokorychlostních vlaků, kterou začal osekávat nový kabinet Andreje Babiše.
Chaos mrhající penězi
Zpráva mimo chaotičnosti viní stát i z mrhání peněz, znehodnocování již vynaložených investic krajů, ale i z poškozování cestujících či negativních dopadů na životní prostředí. Náhlé změny totiž komplikují i objednávání přepravy a práci dopravců, kteří si musí být vývojem jisti.
Pozdější termíny elektrifikace tratí se dle radních podepíšou také na omezení nákupů nových elektrických jednotek. Přitom výsledky tendru, který ovlivní podobu příměstské dopravy na příštích třicet let, jsou známé jen několik dní.
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Se stavem (respektive elektrizací) tratí úzce souvisí, neboť jedním ze závazků jsou právě nové vlaky – a kvůli odkladům jich může být méně. „Kraje pro obavy o investice raději k obnově vozového parku na železnici nepřistoupí, nebo vymění jen starší dieselová vozidla,“ upozorňuje zpráva.
Elektrizace osekaná na třetinu
Žádné odklady staveb však necelý měsíc stará koncepce Správy železnic nezmiňuje. Slibuje naopak rekonstrukci včetně elektrizace či samotnou elektrizaci téměř šesti set kilometrů tratí během příštích sedmi let.
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Původní plány byly nicméně o poznání smělejší. Správa železnic totiž ještě relativně donedávna počítala s elektrifikací více než 1 800 kilometrů tratí do roku 2034. V okolí hlavního města mělo jít například o dráhu z Prahy do Všetat. Zavedení elektrické trakce zamezil požadavek armády kvůli vedení kolejí okolo letiště Kbely.
Železniční síť v Česku měří 9 344 kilometrů, z toho je v současnosti elektrizováno 3 295 kilometrů, tedy necelá třetina. Aktuální plány SŽ tak počítají se zvýšením pokrytí na necelých 42 procent sítě.
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Důvodem pro celkové osekání plánů je dle Správy železnic v prvé řadě nedostatek financí. Organizace letos hospodaří s částkou 72,2 miliardy korun, tedy o 9,5 miliardy korun více oproti loňskému rozpočtu.