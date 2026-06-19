Stát je nespolehlivý, stěžují si Praha i kraj. Nové plány SŽ podle nich zdrží opravy tratí

Matouš Waller
Matouš Waller
  9:49
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Hlavní město a Středočeský kraj kritizují plány na rekonstrukce tratí i jejich elektrizace. Radní si stěžují na chaos a nekoncepčnost aktualizovaného výhledu, představeného Správou železnic a Ministerstvem dopravy před necelým měsícem. Nové plány podle nich povedou k odkladům, se kterými město ani kraj nepočítají, zároveň znehodnocují dosud vynaložené peníze.

Praha a kraj si stěžují na chaotické plány Správy železnic. Podle nich zdrží stavbu tratí. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Ostré prohlášení z pera středočeského radního Petra Boreckého (STAN) a pražského náměstka primátora Jaromíra Beránka (Piráti) reaguje na aktualizovanou střednědobou koncepci elektrifikace tratí. Tu na tiskové konferenci 22. května představil generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth spolu s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem (za SPD).

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V prohlášení, zveřejněném ve středu 17. června, politici kritizují chaotický postup obou institucí. Dosavadní koncepce, se kterou Praha i Středočeský kraj do nynějška počítaly, totiž pochází teprve z roku 2023.

„Stát se tak bohužel stává nespolehlivým a nedůvěryhodným partnerem, což může v budoucnu vyvolávat zásadní negativní dopady pro jednotlivé kraje a města,“ stojí v prohlášení obou politiků.

Zpoždění dvanácti úseků

Úprava celé koncepce a snížení délky elektrifikovaných úseků se podle Beránka a Boreckého rovněž negativně dotkne také stavby či modernizace dalších úseků. V prohlášení zmiňují, že odklad se týká zejména tratí v kraji, dopadne ale i na úseky na okraji města.

Významné tratě s odloženým termínem dle prohlášení
Dotčená trať a úsekDotčené linkyPůvodní termínNový termín
062, 070 – Modernizace a elektrizace tratě Nymburk – Nepřevázka a stavba přeložky u Mladé Boleslavi (Bezděčínská spojka). Stavba propojení s Lysou nad Labem (Všejanská spojka).S31, R222028–2030neznámý
070 - Modernizace a elektrizace tratě Praha – Všetaty, včetně Tišické spojkyS3, R212028-2029neznámý
Trať 091, (011) - Modernizace tratě Praha-Libeň – Praha-Malešice (takzvaný Libeňský přesmyk)S492027neznámý
Trať 092 - Rekonstrukce a elektrizace trati Kralupy nad Vltavou – NeratoviceS432028neznámý
Trať 093 - Elektrizace trati Kladno – Kralupy nad VltavouS4520282031
Trať 120 - Modernizace a elektrizace trati Praha-Výstaviště – Praha-VeleslavínS5, S54, R24, R4520292032
Trať 120 - Stavba trati Praha-Veleslavín – Letiště Václava Havla (včetně Zaokruhování)S5, S54, R24, R4520272031
Trať 120 - Modernizace a elektrizace trati Praha-Ruzyně – KladnoS5, R24, R4520242030
Trať 171 - Obnova železničních mostů pod VyšehrademS72026neznámý
Trať 173 - Elektrizace tratě Praha – Rudná u Prahy – BerounS6, R262030neznámý
Trať 122- Rudná u Prahy – HostiviceS652030neznámý
Trať 200 - Elektrizace tratě v úseku Zdice – PísekS66, R262029neznámý

V prohlášení jmenují i konkrétní negativa, která s sebou odklady oprav nesou. Špatný stav tratí a nedostatečné kapacity podle nich už dnes limitují provoz osobních i nákladních vlaků a vedou k nestabilitě jízdních řádů. Taková je například trať 171, procházející přes výtoňský most, která se již roky potýká s velkými zpožděními i rušením spojů linky S7.

Odkládaná rekonstrukce mostu na Výtoni

Jedním z mnoha příkladů, které středočeský radní Petr Borecký a pražský náměstek primátora Jaromír Beránek uvádějí, je soustavné odkládání oprav železničního mostu na Výtoni.

O nutnosti rekonstrukce se přitom mluví už více než dvacet let. Už v roce 2004 (tedy v roce, kdy most získal památkovou ochranu), studie upozornila na špatný stav konstrukce a nezbytnost oprav. Ty již několik let řeší i sama Správa železnic, už před třemi lety na něm začala omezovat provoz.

Organizace mezitím vypsala soutěž na novou podobu mostu. Ministerstvo dopravy nicméně s odvoláním na odborný posudek i doporučení památkářů ještě za minulé vlády rozhodlo o jeho opravě. Jen před několika dny skupina odborníků uvedla, že po důsledné rekonstrukci může sloužit i dalších sto let.

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Zpomalení modernizací a elektrizací tratí nicméně není jediným problémem, na který Praha a kraj poukazují. Zpráva rovněž kritizuje zpochybňování významu ambiciózních projektů na stavbu nového pražského uzlu či Berounského tunelu.

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Oba již nyní nabírají zpoždění a jejich budoucnost je nejistá. Redukce se dočkala i plánovaná síť vysokorychlostních vlaků, kterou začal osekávat nový kabinet Andreje Babiše.

Chaos mrhající penězi

Zpráva mimo chaotičnosti viní stát i z mrhání peněz, znehodnocování již vynaložených investic krajů, ale i z poškozování cestujících či negativních dopadů na životní prostředí. Náhlé změny totiž komplikují i objednávání přepravy a práci dopravců, kteří si musí být vývojem jisti.

Pozdější termíny elektrifikace tratí se dle radních podepíšou také na omezení nákupů nových elektrických jednotek. Přitom výsledky tendru, který ovlivní podobu příměstské dopravy na příštích třicet let, jsou známé jen několik dní.

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Se stavem (respektive elektrizací) tratí úzce souvisí, neboť jedním ze závazků jsou právě nové vlaky – a kvůli odkladům jich může být méně. „Kraje pro obavy o investice raději k obnově vozového parku na železnici nepřistoupí, nebo vymění jen starší dieselová vozidla,“ upozorňuje zpráva.

Elektrizace osekaná na třetinu

Žádné odklady staveb však necelý měsíc stará koncepce Správy železnic nezmiňuje. Slibuje naopak rekonstrukci včetně elektrizace či samotnou elektrizaci téměř šesti set kilometrů tratí během příštích sedmi let.

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Původní plány byly nicméně o poznání smělejší. Správa železnic totiž ještě relativně donedávna počítala s elektrifikací více než 1 800 kilometrů tratí do roku 2034. V okolí hlavního města mělo jít například o dráhu z Prahy do Všetat. Zavedení elektrické trakce zamezil požadavek armády kvůli vedení kolejí okolo letiště Kbely.

Železniční síť v Česku měří 9 344 kilometrů, z toho je v současnosti elektrizováno 3 295 kilometrů, tedy necelá třetina. Aktuální plány SŽ tak počítají se zvýšením pokrytí na necelých 42 procent sítě.

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Důvodem pro celkové osekání plánů je dle Správy železnic v prvé řadě nedostatek financí. Organizace letos hospodaří s částkou 72,2 miliardy korun, tedy o 9,5 miliardy korun více oproti loňskému rozpočtu.

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