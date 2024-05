Stát na zastávce jako pařez není dobrá strategie. „Mávací“ zastávky čtenáři Metra nechtějí

Výše uvedené hlášení cestující v autobusech Pražské integrované dopravy neuslyší nejspíš už pár týdnů po klíčovém datu 29. června. Důvod je prostý. Nebude potřeba. Nejen to se nelíbí například čtenářce Heleně Hlídkové.

„Je mi jasné, že můj názor na záměr organizátora pražské dopravy nic nezmění. Ale přesto by mne zajímalo, jak bude umožněno všem cestujícím v autobuse dát včas znamení k zastavení. Hovoří se o hlášení v autobusech a změnách ve značení, ale podle mne je nejpodstatnější to, jak cestující dosáhnou toho, aby autobus zastavil a oni mohli bezpečně vystoupit,“ uvádí čtenářka a dodává, že už nyní je například v celé zadní části většiny autobusů pouze jedno dotyčné tlačítko, a to pouze u dveří.

Zastávka na znamení U Prdlavky na Žižkově (22. ledna 2021)

„Takže ti, kdo sedí kousek dál, musejí různě balancovat v zatáčkách, případně přes ostatní cestující, aby se k němu dostali dříve, než autobus dojede k jejich stanici. A to nemluvím o lidech starších či různě postižených, ti mají prostě smůlu. Podle mých zkušeností z každodenního dojíždění do a z práce je již nyní systém s většinou zastávek na znamení zdrojem mnoha kontroverzí mezi řidiči a cestujícími, kdy si řidič často nevšimne daného znamení, nezastaví. A po urgencích cestujícího křičí, že to bylo pozdě zmáčknuto a podobně. Případně napadá cestující za to, že tlačítko stiskli víckrát po sobě,“ dodává Hlídková, podle které se po změně situace jen vyostří.

Posvěcení zastupiteli

Zkrácení intervalů, nižší náklady na pohonné hmoty, ale také větší komfort pro projíždějící cestující. Zastavující a rozjíždějící se autobusy nebudou tolik ničit silnice v zastávkách, sníží se hluk a množství emisí. Jízdní řády mají být přehlednější, protože by z nich mohla zmizet řada značek. To jsou podle zástupců organizátora Pražské integrované dopravy ROPID dobré důvody pro to uvést všechny autobusové zastávky fungující v rámci pražské MHD do režimu na znamení. Sedmdesát procent autobusových zastávek v Praze a čtyřicet procent ve Středočeském kraji je navíc již v současné době na znamení. Oficiální potvrzení ze strany magistrátu hlavního města ale ROPID ještě nedostal.

„Zastávky méně frekventované jsou již nyní na znamení a ty zatížené jen zvýší náklady na dovybavení dalšími tlačítky do vozů,“ míní čtenář Michal Machů. Stejného názoru je i čtenář Jan Řezníček: „Nesouhlasím, aby autobusy zastavily na zastávce pouze na znamení. Třeba má někdo špatný zrak a nevidí na padesát metrů číslo autobusu. Když chtějí šetřit, tak ať ty autobusy zruší úplně. Taxikáři budou nadšeni a složí se na úplatek úřednictvu na magistrátu,“ komentuje Řezníček.

„Pokud je již dnes sedmdesát procent zastávek na znamení, tak to budou evidentně zastávky, kde to má opravdu smysl. Těch zbylých třicet procent nemělo v současném režimu smysl je tam umisťovat vzhledem k jejich vytíženosti. Tato změna je zbytečná a komplikovaná a argument, že ostatní metropole to již mají, je scestný. Praha je svým dopravním systémem v tomto ohledu atypická,“ přisazuje si do koláže názorů čtenář František Šebek.

Cizinci a prvňáčci

„Budu-li čekat na stanici, která je určená pro více spojů, obávám se, že zde může zastavit jeden spoj, vzápětí přijede další – ten můj – a řidič může nabýt dojmu, že jeho spoj nevyužiji, a odjede či ani nezastaví,“ dělí se o své obavy také čtenářka Míla Sýkorová a podotýká, že to budou mít v novém režimu těžké například prvňáčci, cizinci, a především starší lidé, kteří se hůř pohybují. O nevidomých či jinak zrakově postižených nemluvě.

Tento argument proti zavedení změny režimu v zastávkách zaznívá prakticky od všech čtenářů, kteří se na deník Metro obrátili.

„Mě osobně to neomezí, ale mám ve svém okolí lidi, co jsou zrakově postižení. Myslet na ostatní, co mají zásadní problém, je důležité,“ doplňuje čtenářka Iva Klinderová .

Bez mávání? Jak se to vezme

Autobusy a trolejbusy přestanou dodržovat jízdní řády a budou ze zastávek odjíždět dříve. Zrychlení dopravy bude jistě znamenat zkrácení jízdních dob a přestávek na konečných. Změna nepřinese vůbec nic dobrého, cestování se akorát zkomplikuje. V tomhle duchu znějí i další reakce čtenářů, které se nám již do článku nevejdou. Některé z těchto obav se s pomocí zástupců organizátora dopravy pokusíme vyvrátit v dalším chystaném článku. Závěrem tohoto textu je však třeba ještě zmínit e-mail čtenáře Milana Šebesty, který dokonce zpochybňuje i fakt, že od roku 2011 již nemusejí Pražané na autobusových zastávkách na řidiče mávat.

„Pokud chci mít jistotu, že bus zastaví, tak raději zamávám. Pro cestující v autobuse je snadné zmáčknout tlačítko nebo požádat řidiče, ale pokud stojím na zastávce jako pařez a nezamávám, jak se má řidič autobusu dovtípit, že čekám na jeho linku? Pokud má systém fungovat, aktivita cestujících je nezbytná,“ uzavírá čtenář.