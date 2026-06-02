Metro D má v příštích letech výrazně zlepšit dostupnost jižní části Prahy. Zatímco ceny středně velkých bytů v dobrém stavu v Praze podle Valuo Indexu meziročně vzrostly o 12,2 %, v okolí budoucích stanic od Krče po Písnici se růst drží výrazně níže. Podle realitního makléře Jakuba Kalába data ukazují, že budoucí metro může být pro kupující silný argument, samo o sobě ale hodnotu bytu neurčuje. Do ceny se dál promítá zejména stav konkrétní nemovitosti, kvalita okolí i občanská vybavenost.
Odlehčená doprava. Ale co ceny?
„Metro D bude pro jih Prahy zásadní změnou v dopravní dostupnosti. Data ale zatím neukazují, že by kvůli nové lince ceny bytů v této části Prahy plošně vystřelily. Kupující dnes mnohem více počítají, porovnávají a řeší, jestli jim dané místo dává smysl už nyní. Budoucí metro je silný argument, ale hodnota bytu se pořád odvíjí i od toho, jak lokalita funguje dnes, jaké nabízí služby, prostředí a celkový komfort bydlení,“ říká realitní makléř Jakub Kaláb.
Připravovaná linka D má propojit Písnici s centrem Prahy a odlehčit dopravě v jižní části metropole. Podle aktuálně uváděného harmonogramu se provoz úseku z Pankráce do Písnice očekává kolem roku 2032. Právě lokality od Krče směrem k Písnici patří k těm, kterým má nová linka změnit každodenní dostupnost nejvýrazněji. Cenový vývoj ale zatím plošný boom neukazuje. Ceny v těchto místech sice rostou, v řadě případů se ale nevyrovnají pražskému průměru.
Od Krče po Písnici růst oproti Praze zaostává
Analýza společnosti Valuo pro realitního makléře Jakuba Kalába srovnávala vývoj cen v okolí plánovaných stanic metra D. V květnu 2026 vzrostly ceny u Nových Dvorů meziročně o 4,82 %, u Nemocnice Krč o 5,73 %, u Nádraží Krč o 6,53 % a u Depa Písnice o 6,93 %. V Libuši činil meziroční růst 3,11 % a v Písnici se ceny v této kategorii meziročně prakticky nezměnily, vývoj zde poklesl o 0,03 %.
Praha jako celek přitom podle Valuo Indexu u středně velkých bytů v dobrém stavu meziročně vzrostla o 12,2 %. „Trasa metra D je schválena už přes deset let a stavba běží čtyři roky. Příslib podzemky se proto do cen v těchto lokalitách s velkou pravděpodobností promítl už v průběhu posledních let – a v posledním meziročním srovnání proto žádný mimořádný růst nevidíme. Jestli ceny po skutečném otevření jednotlivých stanic vzrostou rychleji než pražský průměr, se ukáže až za několik let. Praha má ale slušnou dopravní dostupnost už dnes, takže o budoucím vývoji cen tu nakonec víc rozhodne celkový stav realitního trhu než samotné metro,“ říká Radek Šitera, zakladatel Valuo.cz.
Jiná situace je u stanic, které už dnes leží na metru nebo navazují na zavedené dopravní uzly. U Náměstí Míru na lince A vzrostly ceny meziročně o 19,47 %, u Pankráce na lince C o 11,55 % a u Olbrachtovy, navázané na širší oblast Pankráce a Budějovické, o 11,49 %. Ani zde ale není vývoj jednotný. Například u Náměstí Bratří Synků data ukazují dokonce meziroční pokles o 5,84 %.
„Rozdíly mezi jednotlivými stanicemi ukazují, že trasu metra D nejde hodnotit plošně. Některé lokality už dnes těží z metra nebo silné dopravní polohy, jiné na zásadní zlepšení dostupnosti teprve čekají. A právě to se do cen promítá,“ říká Kaláb.
Metro jako investiční výhoda?
Podle Kalába může být jižní část plánované trasy zajímavá pro kupující, kteří uvažují dlouhodobě. Metro obvykle zvyšuje atraktivitu lokality a časem se promítá i do cen. V tomto případě ale nejde o hotovou výhodu, nýbrž o potenciál, který se může naplno projevit až po dokončení linky a proměně okolí.
„U jižní části trasy metra D dnes kupující do určité míry platí za budoucnost. To může dávat investičně smysl, ale jen pokud cena odpovídá tomu, že metro zatím nestojí a okolí stanic se bude teprve proměňovat. Výhodný nákup nevzniká tím, že je byt poblíž plánované stanice. Vzniká tehdy, když kupující koupí nemovitost, jejíž cena ještě nepředbíhá budoucí vývoj lokality,“ uzavírá realitní makléř Jakub Kaláb.