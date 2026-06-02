Stavba metra D zatím ceny bytů na jihu Prahy nevystřelila. Nová data ukazují proč

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  11:23
Sledovat Metro na Googlu
Přestože má metro D v příštích letech výrazně zlepšit dopravní dostupnost jihu Prahy, ceny bytů v okolí budoucích stanic zatím nerostou rychleji než ve zbytku metropole. Data společnosti Valuo ukazují, že samotný příslib nové linky na realitní boom nestačí.
Fotogalerie3

Stavba metra D | foto: Metro.cz

Metro D má v příštích letech výrazně zlepšit dostupnost jižní části Prahy. Zatímco ceny středně velkých bytů v dobrém stavu v Praze podle Valuo Indexu meziročně vzrostly o 12,2 %, v okolí budoucích stanic od Krče po Písnici se růst drží výrazně níže. Podle realitního makléře Jakuba Kalába data ukazují, že budoucí metro může být pro kupující silný argument, samo o sobě ale hodnotu bytu neurčuje. Do ceny se dál promítá zejména stav konkrétní nemovitosti, kvalita okolí i občanská vybavenost.

Odlehčená doprava. Ale co ceny?

„Metro D bude pro jih Prahy zásadní změnou v dopravní dostupnosti. Data ale zatím neukazují, že by kvůli nové lince ceny bytů v této části Prahy plošně vystřelily. Kupující dnes mnohem více počítají, porovnávají a řeší, jestli jim dané místo dává smysl už nyní. Budoucí metro je silný argument, ale hodnota bytu se pořád odvíjí i od toho, jak lokalita funguje dnes, jaké nabízí služby, prostředí a celkový komfort bydlení,“ říká realitní makléř Jakub Kaláb.

Připravovaná linka D má propojit Písnici s centrem Prahy a odlehčit dopravě v jižní části metropole. Podle aktuálně uváděného harmonogramu se provoz úseku z Pankráce do Písnice očekává kolem roku 2032. Právě lokality od Krče směrem k Písnici patří k těm, kterým má nová linka změnit každodenní dostupnost nejvýrazněji. Cenový vývoj ale zatím plošný boom neukazuje. Ceny v těchto místech sice rostou, v řadě případů se ale nevyrovnají pražskému průměru.

Identitu všech nových stanic bude podle šéfa Metroprojektu Davida Krásy spojovat modrá barva. Navíc vstupu do kolejiště bude bránit prosklená stěna a do stanic budou jezdit automatizované vlaky.

Od Krče po Písnici růst oproti Praze zaostává

Analýza společnosti Valuo pro realitního makléře Jakuba Kalába srovnávala vývoj cen v okolí plánovaných stanic metra D. V květnu 2026 vzrostly ceny u Nových Dvorů meziročně o 4,82 %, u Nemocnice Krč o 5,73 %, u Nádraží Krč o 6,53 % a u Depa Písnice o 6,93 %. V Libuši činil meziroční růst 3,11 % a v Písnici se ceny v této kategorii meziročně prakticky nezměnily, vývoj zde poklesl o 0,03 %.

Praha jako celek přitom podle Valuo Indexu u středně velkých bytů v dobrém stavu meziročně vzrostla o 12,2 %. „Trasa metra D je schválena už přes deset let a stavba běží čtyři roky. Příslib podzemky se proto do cen v těchto lokalitách s velkou pravděpodobností promítl už v průběhu posledních let – a v posledním meziročním srovnání proto žádný mimořádný růst nevidíme. Jestli ceny po skutečném otevření jednotlivých stanic vzrostou rychleji než pražský průměr, se ukáže až za několik let. Praha má ale slušnou dopravní dostupnost už dnes, takže o budoucím vývoji cen tu nakonec víc rozhodne celkový stav realitního trhu než samotné metro,“ říká Radek Šitera, zakladatel Valuo.cz.

Jiná situace je u stanic, které už dnes leží na metru nebo navazují na zavedené dopravní uzly. U Náměstí Míru na lince A vzrostly ceny meziročně o 19,47 %, u Pankráce na lince C o 11,55 % a u Olbrachtovy, navázané na širší oblast Pankráce a Budějovické, o 11,49 %. Ani zde ale není vývoj jednotný. Například u Náměstí Bratří Synků data ukazují dokonce meziroční pokles o 5,84 %.

Plán metra D v Praze.

„Rozdíly mezi jednotlivými stanicemi ukazují, že trasu metra D nejde hodnotit plošně. Některé lokality už dnes těží z metra nebo silné dopravní polohy, jiné na zásadní zlepšení dostupnosti teprve čekají. A právě to se do cen promítá,“ říká Kaláb.

Metro jako investiční výhoda?

Podle Kalába může být jižní část plánované trasy zajímavá pro kupující, kteří uvažují dlouhodobě. Metro obvykle zvyšuje atraktivitu lokality a časem se promítá i do cen. V tomto případě ale nejde o hotovou výhodu, nýbrž o potenciál, který se může naplno projevit až po dokončení linky a proměně okolí.

„U jižní části trasy metra D dnes kupující do určité míry platí za budoucnost. To může dávat investičně smysl, ale jen pokud cena odpovídá tomu, že metro zatím nestojí a okolí stanic se bude teprve proměňovat. Výhodný nákup nevzniká tím, že je byt poblíž plánované stanice. Vzniká tehdy, když kupující koupí nemovitost, jejíž cena ještě nepředbíhá budoucí vývoj lokality,“ uzavírá realitní makléř Jakub Kaláb.

Sledovat Metro na Googlu
Témata: Metro D, Písnice

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku

Pavučinec plyšový, smrtelně jedovatá houba.

Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na světě. A u další houby - pavučince plyšového se lidem zle udělá klidně až po 20 dnech. Stejně jako...

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

V Boršicích vítali Pavla v krojích. Jezdíte na motorce po zadním kole? ptaly se děti

Prezidentský pár přivítaly před boršickou školou děti v místních krojích. (2....

Návštěvou Střední školy letecké v Kunovicích dnes zahájil prezident Petr Pavel s manželkou Evou dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Prohlédl si tam hangár a debatoval studenty. Zamířil i do firmy BRM...

2. června 2026  7:02,  aktualizováno  12:51

Frýdek-Místek zahájí renovaci vnitrobloku na sídlišti Riviéra za deset milionů

ilustrační snímek

Frýdek-Místek chce v létě zahájit rekonstrukci prvního vnitrobloku na Riviéře, která je největším a druhým nejstarším sídlištěm ve městě. Úpravy začnou opravou...

2. června 2026  11:11,  aktualizováno  11:11

Chomutovský zimní stadion se promění v koncertní halu pro klasickou hudbu

ilustrační snímek

Chomutovský zimní stadion se promění v koncertní halu pro filmovou a klasickou hudbu. Akce s názvem Majestát hudby se uskuteční v listopadu. Ledová plocha...

2. června 2026  11:06,  aktualizováno  11:06

Krása, která je vidět jen z nebe. Na poli na Hodonínsku vznikla srdce z vlčích máků

Srdce z rozkvetlých máků na poli u Šardic na Hodonínsku. (2. 6. 2026)

Při pohledu ze země zde nic zvláštního k vidění není, z nebe však pohled na pole u Šardic na Hodonínsku zahřeje u srdce. Soukromý zemědělec zde totiž z rudých vlčích máků minulý týden vysekal dvě...

2. června 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Koně Převalského z pražské zoo jsou už v kazašské stepi, stráví tam zhruba rok

Pražská zoologická zahrada vypustila čtyři hřebce koně Převalského do...

Čtyři hřebce koně Převalského z pražské zoologické zahrady v pondělí večer vypustili do aklimatizačních ohrad ve Zlaté stepi v Kazachstánu. Stráví tam zhruba rok, aby si zvykli na stepní podmínky. Ke...

2. června 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Hřbitov v Brně-Králově Poli bude mít nové cesty i kolumbárium

ilustrační snímek

Správa hřbitovů města Brna v těchto dnech zahájí rekonstrukci cest na hřbitově v brněnském Králově Poli. Práce za více než 35 milionů korun budou zahrnovat...

2. června 2026  10:47,  aktualizováno  10:47

V oblasti Janoch u Temelína začal první geologický průzkum pro jaderné úložiště

V oblasti Janoch u TemelĂ­na zaÄŤal prvnĂ­ geologickĂ˝ prĹŻzkum pro jadernĂ© ĂşloĹľiĹˇtÄ›

V lokalitě Janoch u Temelína na Českobudějovicku dnes začal první geologický průzkum pro možnou stavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu. Správa úložišť...

2. června 2026  10:47,  aktualizováno  11:24

Svatováclavský hudební festival letos zamíří i do Šikmého kostela

Svatováclavský hudební festival 2026 otevře 2. září 2026 jeden z...

Letošní 23. ročník Svatováclavského hudebního festivalu odstartuje 2. září v Ostravě a během necelého měsíce nabídne špičkovou klasickou hudbu v jedinečných sakrálních prostorách po celém kraji. K...

2. června 2026  12:22,  aktualizováno  12:22

Červen přináší přiblížení nejjasnějších planet i noční svítící oblaka

ilustrační snímek

V červnu mohou lidé na večerní obloze vidět v blízkosti nejjasnější planety Sluneční soustavy Venuši a Jupiter. Nejtěsněji budou vůči sobě v úterý 9. června,...

2. června 2026  10:43,  aktualizováno  10:43

Liberec na dvou sídlištích zlegalizuje stovky parkovacích míst

ilustrační snímek

Liberec úpravou dopravního značení včetně přeměnění některých ulic na jednosměrné vytvoří na dvou sídlištích 668 parkovacích míst. Navenek jich ale podle...

2. června 2026  10:38,  aktualizováno  10:38

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Lepší vodu v lipenské přehradě by podle vědce zajistila změna odpadního systému

ilustrační snímek

Vyšší kvalitu vody v jihočeské lipenské nádrži podle vědců zajistí pouze změna odpadního systému v dané lokalitě. Do přehrady ústí řada odpadních trubek nebo...

2. června 2026  10:33,  aktualizováno  10:33

Ostatky kněží popravených komunisty uloží v jihlavském kostele

Popravení kněží Jan Bula (vlevo) a Václav Drbola

Vysočina si v červnu připomene jednu z nejtemnějších kapitol své novodobé historie. Zároveň se ale dočká historického okamžiku usmíření. Do Jihlavy budou trvale převezeny a uloženy ostatky...

2. června 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.