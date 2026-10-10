Stavba Pražského okruhu omezí vlaky! Výluka potrvá tři týdny, vyjedou náhradní autobusy

Marek Hýř
Marek Hýř
  18:18
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Stavba Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1 pokračuje. (Říjen 2026)

Stavba Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1 pokračuje. (Říjen 2026) | foto: FB Město Říčany

Úseky Pražského okruhu
Stavba Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1 pokračuje. (Říjen 2026)
Stavba Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1 pokračuje. (Říjen 2026)
Úseky Pražského okruhu
12 fotografií
Cestující mezi Prahou a Říčany čekají více než tři týdny dopravních omezení. Kvůli pokračující stavbě Pražského okruhu se od 11. října do úterý 3. listopadu změní provoz vlaků na trati mezi Kolovraty a Říčany. Omezení se dotkne především linky S9, kterou doplní autobusová linka XS9.

Výstavba úseku Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1 přinese další dopravní omezení. Tentokrát se dotkne železnice. Trať mezi Kolovraty a Říčany se totiž bude vracet z provizorní polohy do původní trasy nad budovaným silničním tunelem Na Vysoké.

Od 11. října do 3. listopadu 2026 proto musí cestující počítat s omezením některých spojů vlakové linky S9. V pracovní dny bude přibližně polovina spojů zkrácena do Uhříněvsi. Spoje jedoucí až do Benešova zůstanou zachovány, cestující ale musí počítat s možným zpožděním.

Úseky Pražského okruhu
Stavba Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1 pokračuje. (Říjen 2026)
Stavba Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1 pokračuje. (Říjen 2026)
Stavba Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1 pokračuje. (Říjen 2026)
12 fotografií

Mezi Háji a Říčany vyjedou autobusy XS9

Během výluky bude zavedena doplňková autobusová linka XS9 mezi Háji a Říčany. Autobusy XS9 pojedou pouze v pracovní dny, přibližně od 5:15 do 21:15. První náhradní spoj vyjede v pondělí 12. října.

Podrobnosti o změnách a výlukové jízdní řády budou k dispozici na webech města Říčany a Pražské integrované dopravy.

Stavba se nadále dotýká také cyklistů. Cyklotrasa v okolí budovaného mostu u Kolovratské ulice zůstává vedena po provizorní trase.

Pražský okruh vs. Městský okruh

V Praze existují dva silniční okruhy, které si lidé občas pletou. Pražský okruh vede po vnějším obvodu metropole, zatímco Městský okruh prochází blíže centru. Každý má jinou funkci.

  • Pražský okruh (D0): Je to dálnice, která má odvádět tranzitní dopravu mimo zastavěné části Prahy. V budoucnu propojí hlavní dálnice D1, D5, D6, D7, D8, D10 a D11. Část okruhu stále chybí, další úseky jsou ve výstavbě, například mezi Běchovicemi a dálnicí D1.

Úseky Pražského okruhu

  • Městský okruh: Je to vnitřní silniční okruh, který pomáhá rozvádět dopravu mezi pražskými čtvrtěmi a odvádět auta z centra města. Jeho součástí jsou například tunel Blanka, Strahovský tunel nebo Jižní spojka. Ani tento okruh zatím není kompletní.
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