Výstavba úseku Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1 přinese další dopravní omezení. Tentokrát se dotkne železnice. Trať mezi Kolovraty a Říčany se totiž bude vracet z provizorní polohy do původní trasy nad budovaným silničním tunelem Na Vysoké.
Od 11. října do 3. listopadu 2026 proto musí cestující počítat s omezením některých spojů vlakové linky S9. V pracovní dny bude přibližně polovina spojů zkrácena do Uhříněvsi. Spoje jedoucí až do Benešova zůstanou zachovány, cestující ale musí počítat s možným zpožděním.
Mezi Háji a Říčany vyjedou autobusy XS9
Během výluky bude zavedena doplňková autobusová linka XS9 mezi Háji a Říčany. Autobusy XS9 pojedou pouze v pracovní dny, přibližně od 5:15 do 21:15. První náhradní spoj vyjede v pondělí 12. října.
Podrobnosti o změnách a výlukové jízdní řády budou k dispozici na webech města Říčany a Pražské integrované dopravy.
Stavba se nadále dotýká také cyklistů. Cyklotrasa v okolí budovaného mostu u Kolovratské ulice zůstává vedena po provizorní trase.
Pražský okruh vs. Městský okruh
V Praze existují dva silniční okruhy, které si lidé občas pletou. Pražský okruh vede po vnějším obvodu metropole, zatímco Městský okruh prochází blíže centru. Každý má jinou funkci.