Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

Autor: Marek Peška
  17:11aktualizováno  18. srpna 13:49
V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group. Hned vedle už roste velké nádraží i s lávkou, která opět propojí Radlice se Smíchovem. Skanska zahájila výstavbu bytového projektu, jehož součástí bude nejvyšší dřevostavba a developer Trigema koncem srpna otevře dveře svého projektu Paprsek ve Stodůlkách.
Šemíkův břeh. S výhledem na řeku a Vyšehrad. Stát bude v místech bývalého...

Šemíkův břeh. S výhledem na řeku a Vyšehrad. Stát bude v místech bývalého sportoviště Erpet. | foto: Sebre

Pohled na budoucí lobby sídla České spořitelny.
Tady bude zapuštěná zahrada.
Výstavba lávky u budoucího dopravního terminálu Smíchov
Paprsek Stodůlky, který se nachází dvě minuty od metra. Zájemcům se otevře 31....


Ačkoli povolování nových staveb zatím vázne, developeři se s dlouho plánovanou a povolenou výstavbou nezdržují. Viditelný pokrok představuje Smíchov City. V jeho jižní části už stojí první betonové sloupy, které jsou základem pro nové sídlo České spořitelny. Uleví se také obyvatelům Radlic, před několika měsíci přišli o lávku ke smíchovskému nádraží. Staví se pro ně nová. I výstavba samotného nádraží jede svižným tempem.

Takhle roste budoucí čtvrť Smíchov City

Nejvyšší Dřevák

O kousek dál, v Radlicích, začal developer Skanska stavět bytový projekt D.O.K., jehož součástí je - z českého pohledu unikátní - dřevostavba s názvem Dřevák. Jedná se o nejvyšší budovu svého druhu v Česku. Návrh projektu vypracovalo uznávané architektonické studio Jakub Cigler Architekti. Ti do staveb zakomponovali moderní technologie, zásadní budou například zelené střechy nebo recyklace vody.

Bytový projekt D.O.K., jehož součástí bude nejvyšší dřevostavba v Česku.

Dřevo a jeho využití pro stavby jsou totiž významným faktorem snižujícím energetickou náročnost objektů. V Česku se zatím vystavělo minimum bytových projektů ze dřeva. Jedním z důvodu bylo také to, že podle požárních a stavebních norem bylo možné stavět dřevostavby maximálně do výšky 12 metrů. Od začátku letošního srpna je umožněno stavět ze dřeva i stavby do 22,5 metrů.

Dřevovýdrž

Důkazem, že oblast Smíchova, Radlic a Stodůlek zažívá poslední dobou stavební boom je i další projekt developera Trigema Real Estate. Ten vedle Lihovaru Smíchov, který buduje kousek od nádraží a nového mostu, právě dokončil projekt s názvem Paprsek Stodůlky. Tam se 31. srpna od 14 hodin chystá Den otevřených dveří. Trigema navíc nabízí ke všem bytům 3+kk parkovací stání zdarma.

Paprsek Stodůlky, který se nachází dvě minuty od metra. Zájemcům se otevře 31. srpna.

Blíže k smíchovskému nádraží plánují své projekty další developeři. U Vltavy se bude stavět Šemíkův břeh, vedle železniční tratě pak Projekt Urbanika.

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

Reality Proradost: Nová éra digitálních realit

18. srpna 2025  12:56

Staré Město

Prodej vánoční výzdoby na Starém Městě?

vydáno 18. srpna 2025  12:48

Sinice pokazily koupání v hlučínském jezeře, provozovatel snížil vstupné

Provozovatel areálu na hlučínské štěrkovně na Opavsku snížil v nejteplejších srpnových dnech vstupné na symbolických padesát korun pro dospělé, děti mají vstup zdarma. Důvodem je rozšíření toxických...

18. srpna 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

