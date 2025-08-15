Ačkoli povolování nových staveb zatím vázne, developeři se s dlouho plánovanou a povolenou výstavbou nezdržují. Viditelný pokrok představuje Smíchov City. V jeho jižní části už stojí první betonové sloupy, které jsou základem pro nové sídlo České spořitelny. Uleví se také obyvatelům Radlic, před několika měsíci přišli o lávku ke smíchovskému nádraží. Staví se pro ně nová. I výstavba samotného nádraží jede svižným tempem.
Nejvyšší Dřevák
O kousek dál, v Radlicích, začal developer Skanska stavět bytový projekt D.O.K., jehož součástí je - z českého pohledu unikátní - dřevostavba s názvem Dřevák. Jedná se o nejvyšší budovu svého druhu v Česku. Návrh projektu vypracovalo uznávané architektonické studio Jakub Cigler Architekti. Ti do staveb zakomponovali moderní technologie, zásadní budou například zelené střechy nebo recyklace vody.
Dřevo a jeho využití pro stavby jsou totiž významným faktorem snižujícím energetickou náročnost objektů. V Česku se zatím vystavělo minimum bytových projektů ze dřeva. Jedním z důvodu bylo také to, že podle požárních a stavebních norem bylo možné stavět dřevostavby maximálně do výšky 12 metrů. Od začátku letošního srpna je umožněno stavět ze dřeva i stavby do 22,5 metrů.
Dřevovýdrž
Důkazem, že oblast Smíchova, Radlic a Stodůlek zažívá poslední dobou stavební boom je i další projekt developera Trigema Real Estate. Ten vedle Lihovaru Smíchov, který buduje kousek od nádraží a nového mostu, právě dokončil projekt s názvem Paprsek Stodůlky. Tam se 31. srpna od 14 hodin chystá Den otevřených dveří. Trigema navíc nabízí ke všem bytům 3+kk parkovací stání zdarma.
Blíže k smíchovskému nádraží plánují své projekty další developeři. U Vltavy se bude stavět Šemíkův břeh, vedle železniční tratě pak Projekt Urbanika.