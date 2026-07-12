Hygienici sledují nárůst případů od období po pandemii covidu-19. V posledních letech evidují zhruba stovku případů ročně. Podobná situace je podle nich i v dalších evropských městech.
Štěnice se nejčastěji šíří v zavazadlech a mezi oblečením cestujících. Dospělý jedinec měří přibližně pět milimetrů a živí se lidskou krví. Aktivní bývá hlavně v noci.
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Štěnice „řádí“ v noci
Parazit dokáže přežít i několik měsíců bez potravy a ukrývá se v matracích, lůžkovinách, nábytku, elektrických zásuvkách nebo za obrazy. Právě schopnost skrýt se v drobných škvírách ztěžuje jeho odhalení.
Přímé spatření štěnice během dne je v hotelovém pokoji spíše výjimečné. Častěji na ni upozorní drobné černé skvrny na matraci, rámu postele nebo v jejím bezprostředním okolí. Stopy se mohou objevit také v zásuvkách a dalších částech nábytku.
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Vyšší odolnost vůči insekticidům
O návratu štěnic začali odborníci výrazněji mluvit na přelomu 90. let a začátku 21. století. Nejprve prudce přibylo hlášení ze Severní Ameriky, brzy poté se stejný trend objevil i ve velkých evropských městech, například v Londýně nebo Paříži.
Za hlavní příčiny jsou považovány rostoucí mezinárodní cestování, vyšší odolnost štěnic vůči některým insekticidům i změny v metodách jejich hubení.
Jak poznat štěnice a co dělat
Jak poznáte, že jsou v pokoji štěnice?
Co zkontrolovat po příjezdu?
Kam dát zavazadla v hotelu?
Co udělat po návratu domů z dovolené?