Sto exotických ptáků na dosah ruky. Zoopark Nehvizdy láká i na speciální vnitřní expozice

  17:59
Je konec listopadu. Ulicemi šustí spíš zimní bundy než barevné listí a dny jsou kratší. Čas výletů už dávno odvál studený vítr. Přesto pro vás jeden tip máme. Zoopark v Nehvizdech u Prahy má totiž otevřeno po celý rok. Míst, kam se schovat před lezavou zimou, je několik. V jednom vstoupíte do obydlí téměř stovky exotických ptáčků a v dalším, úplně novém, vám ratolesti zahřeje skotačení v prolézačkách.
Emu na sněhu? V zooparku v Nehvizdech běžná věc.

Emu na sněhu? V zooparku v Nehvizdech běžná věc.

Divoká morčata
Čimango horský
Hutie stromová
V Zooparku Nehvizdy se neustále budují nové expozice.
17 fotografií

Teploměr ukazuje jednociferné číslo a mraky ztmavly. Na první pohled to nevypadá jako ideální čas na návštěvu zooparku, ale místní zázemí právě v téhle době žije nejvíc. Majitel Jiří Glatt otevírá dveře do hlavní budovy a zve dál: „Pojďte si dát něco teplého. V tomhle počasí je nejlepší začít uvnitř.“

Nejen zoo

Veřejnosti se zoopark otevřel na jaře roku 2023, od té doby neustále roste a vyvíjí se. Než nám Jiří Glatt představí obyvatele zdejších expozic, nadšeně popisuje také personál. „Máme v bistru akční a velmi ambiciózní cukrářku. Nedáte si náš vyhlášený mrkvový dort?“ nabízí majitel parku na úvod a rovnou odtajňuje nejnovější plány. „Už brzy začneme dělat kurzy pečení pro děti. Bude to jednoduché, aby si to zvládly samy. Těsto, válení, vykrajování,“ vyhlíží nový program.

Nový dětský koutek

Nadšených zaměstnanců má majitel zooparku víc. „Příměstské tábory zajišťuje například šikovná učitelka z lesní školky a další skvělá kolegyně zase návštěvníky doprovází při komentovaných prohlídkách,“ dál chválí kolegy Jiří Glatt, který se občas ke komentované prohlídce připojí. „Třeba když dorazí velká skupina, tak si ji rozdělíme,“ směje se milovník zvířat a nadšený vypravěč. Plánuje vyladit například programy pro školy. „Znám se s ředitelem jedné základky, pomůže mi sestavit program pro každý ročník, aby k nám učitelé mohli se třídou dorazit, kdykoli se to bude v rámci výuky hodit.“

Sto ptáků nad hlavou

Vyrážíme za zvířaty. Prohlídku odstartuje pozdravem „ahoj“ velký ara. Pospícháme kolem klokanů, kterým se ve vaku hřejí mláďata, a nezastavujeme ani u domečků, kde žijí třeba holoubci nebo králíčci. Ty jsou mezi návštěvníky velmi oblíbené. Lidé si totiž mohou vlézt přímo dovnitř. „Domky máme od začátku a ještě se nestalo, že by nějaký obyvatel utekl nebo uletěl,“ nadšeně popisuje Jiří Glatt, který nás vede k nejnovějším expozicím.

Ptačí pokoj

Švitoření naznačuje, co nás čeká. Ptačí pokoj má přes sto obyvatel, a jakmile projdete dvojími dveřmi, začnou vám poletovat přímo nad hlavami. „Všechno jsou to malé exotické druhy. Teď v zimním obdobím se tu mohou lidé i na chvíli zahřát,“ zve do expozice Jiří Glatt, ještě se na chvíli zastaví u ohrádky pod oknem, kde pro změnu žijí divoká morčata, a už spěcháme k vedlejším dveřím.

V Opičárně žijí drobní tamaríni. Také tato místnost patří k nejnovějším expozicím a nežije zde jen jeden druh. Primáti sdílí střechu třeba s klokanomyší. Že jste o zvířeti nikdy neslyšeli? Nejspíš nejste jediní. Mimochodem, v Nehvizdech mají několik druhů zvířat, která jinde v Česku nejspíš neuvidíte. Zaujme třeba velký hlodavec hutie stromová nebo dravec čimango horský.

Hutie stromová

Veverka za krkem

Poslední zmiňovaný žije v jihozápadní části zooparku, a tak může sledovat aktuálně budované expozice. Parta dělníků zrovna připravuje voliéru pro vzácné africké kachny. „Pojedu si brzy pro pár do Rakouska. Je to citlivý druh, musíme připravit všechno do detailu,“ vysvětluje majitel areálu, který má pro opeřence odjakživa velkou slabost. Právě oni stáli u zrodu zoo. Jiří Glatt byl totiž původně zemědělec, který neustále rozšiřoval svou zvířecí sbírku, až se z jeho vepřínů stalo zázemí pro exotickou zvěř.

V Zooparku Nehvizdy se neustále budují nové expozice.

Domov kousek od Prahy ale našli i pro Evropu typičtější tvorové. Třeba daňci nebo ovce. Pro veverky se tu zase buduje další průchozí expozice. „Pokud všechno dobře dopadne, návštěvníci budou chodit přímo mezi nimi. Jediné, čeho se bojíme, je to, že si je někdo odtud odnese na kapuci,“ říká Glatt pobaveně.

V jeho areálu žije zhruba 640 zvířat a asi 150 druhů. Jiří Glatt by jich měl rád i víc, ale začíná narážet na limity svého pozemku. Proto se soustředí i na vylepšování stávajícího areálu. „Chceme příští rok přidat fotovoltaiku,“ jmenuje další položku ze svého seznamu plánů.

Tam, kde před lety žila prasata, tráví zimu lemuři. Zoopark Nehvizdy je otevřený celý rok

Slunce už padá za obzor. Je čas se rozloučit. Zbývá čas na poslední otázku. Proč se do Nehvizd vydat teď v zimě? Odpověď má Jiří Glatt hned: „Některým druhům zima naopak vyhovuje a ožijí. Tohle počasí úplně miluje třeba sova sněžná.“

Speciální program tu chystají třeba na Mikuláše, adventní víkendy nebo také na Štědrý den. A nebojte se sem vyrazit klidně také dnes po práci. Celou sezonu tu totiž mají nově otevřeno až do šesti večer.

Zoopark Nehvizdy

  • Areál leží ve středočeských Nehvizdech, jen 10 minut autem od Černého Mostu. Dospělí za vstup zaplatí 180 korun, děti 140. Senioři nad 70 let mají zoo zdarma.
  • Zoopark se stále rozrůstá. Přibývají expozice i zvířata. Zajímavostí nehvizdského zooparku je i několik druhů zvířat, která patří mezi nejmenší na světě. Konkrétně tu chovají sokolíka malého, kulíška brazilského, miniosla či zakrslé holandské kozy. Mají tu i jednoho z nejmenších hlodavců na světě – myšku africkou.
  • Na chod parku můžete přispět třeba tím, že některé ze zvířat symbolicky adoptujete či ho pozvete na oběd. Více na zooparknehvizdy.cz.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

