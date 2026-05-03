Zatáčka v ulici Na Hřebenkách v Praze 5 patří zřejmě k prokletým. Na malém prostoru tady zub času, dělníci i bezdomovci ukrajují z architektonických perliček.
Vaníček dosloužil. Loňská sláva všech narkomanů sláva
Zřejmě nejviditelnější je chátrání bývalého Hotelu Vaníček, který se v ulici řadí k novodobým polistopadovým počinům. Jméno získal kaskádovitý dům po autorovi stavby architektu Jaroslavu Vaníčkovi. Měl být unikátním soukromým ubytovacím zařízením. Vyvolával emoce, buď se líbil, nebo si před ním lidé odplivávali.
Protože se ale zařadil mezi první podobné soukromé hotely devadesátých let, byl pro hosty přitažlivý, konávaly se tu nejrůznější večírky, oslavy, křty knížek i hudebních alb. Jenže s přibývající konkurencí a zamotávajícími se majetkovými vztahy k nemovitosti zpustl. Stal se rájem narkomanů, bezdomovců, zlodějů.
Zajímavostí byly dva na sebe navazující výtahy, jeden do půlky, druhý od půlky. Jak je u těchto opuštěných objektů časté, i on částečně vyhořel, a to na podzim 2025.
Tajemná věž Vosmíkovy vily se ještě tyčí
Naproti, pod vysokým svahem, ve slepém konci ulice Tichá, se nacházejí hned čtyři vily. Ta dominantní, Vosmíkova, patřívala původně sochaři Čeňku Vosmíkovi a autorem projektu byl známý architekt Josef Fanta, autor Hlavního nádraží.
Nepřehlédnutelná věž objektu se tyčí i nad serpentinu přilehlé spojnice ze Strahova na Smíchov. Jenže po smrti sochařovy dcery byla vila prodána a visí nad ní Damoklův meč demolice.
Schieszlovu vilu nezachránila ani petice
Bourání už postihlo sousední Schieszlovu vilu. Ta patřívala Josefu Schieszlovi, politikovi a blízkému spolupracovníku prezidentů T. G. Masaryka a Edvarda Beneše. Spory uvnitř rodiny, jimž patřila i další z vil na tomto malém „perimetru“, dospěly nakonec v roce k bourání politikovy vily.
I přes nesouhlas radnice, přes téměř tři tisíce podpisů pod petici. Na zbořeništi vyroste několikapodlažní bytový dům. Čeho se strahovský svaz dočká na sousedních pozemcích, to je zatím ve hvězdách.