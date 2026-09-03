Trolejbusem až na Zbraslav. Strakonická měla být dopravní tepnou budoucnosti

Autor: Metro.cz
  5:56
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Strakonická měla být jednou z hlavních pražských dopravních tepen budoucnosti. V 50. letech po ní jezdily trolejbusy až do Velké Chuchle a vznikaly plány na prodloužení trati ke Zbraslavi. Moderní komunikace sloužila také k testování nových vozů. Rozvoj autobusové dopravy a levná nafta ale nakonec trolejbusům vystavily stopku.
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Porazila ho levná nafta

Prototyp trolejbusu Tatra T401 na Strakonické. Do provozu se nakonec nedostal

Prototyp trolejbusu Tatra T401, vyrobený v jediném kuse v roce 1958, měl podobně smutný osud jako trolejbusová trať do Chuchle a i přes své technické kvality se nikdy nedostal do sériové výroby. Na snímku byl vyfotografován u plaveckého bazénu pod slavnými Barrandovskými terasami v roce 1959. Do vývoje trolejbusu se zapojila také vysokomýtská Karosa, která navrhla a vyrobila karosérii, a elektrickou výzbroj dodala pražský podnik ČKD Trakce. Stroj měl řadu zajímavostí, jako třeba elektropneumaticky ovládané dveře, které měly urychlit odbavení cestujících. Zajímavé byly čtyři příčně uložené trakční motory pohánějící vždy jedno zadní kolo a samozřejmě též design a vnitřní prostor - tvarové řešení bylo zřejmě také dílem Františka Kardause, jako tramvaj T3. Trolejbus jel rychlostí až 70 kilometrů k hodině. Bohužel přijel v době, se začaly ve velkém používat autobusy. Trolejbusové tratě byly nákladné na stavbu a nafta byla levná.



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