V Praze se v posledních dnech objevily netradičně upravené zastávky MHD. Přístřešky, které poutají seriál Stranger Things, lákají výraznými vizuály i atmosférou stylizovanou do populární série Netflixu. První část poslední řady seriálu se na streamovací platformě objevila včera.
Přitáhnout pozornost
Za instalacemi stojí společnost BigBoard Praha, pro kterou to není první kreativní úprava zastávky v ulicích metropole. Podle firmy nejde jen o reklamu, ale i o snahu oživit prostředí městské hromadné dopravy. „Rádi bychom originálními instalacemi na přístřešcích přitáhli pozornost veřejnosti k MHD a ukázali, že může být moderní, hravá a otevřená novým nápadům,“ uvedla pro Metro externí mluvčí společnosti Pavlína Stránská a dodala: „Podobné instalace přirozeně vyvolají virální ohlas.“
Nápad si BigBoard půjčil ze zahraničí. „Vycházeli jsme z inspirace, která je běžná v řadě světových metropolí, jako jsou Paříž nebo Londýn, kde se kreativně upravené přístřešky dlouhodobě využívají,“ upřesnila Stránská.
Wednesday i králíci z klobouku
Společnost poprvé zastávku ozdobila letos v létě. „Jedná se tedy o novinku. Od té doby se cestující mohli setkat s několika těmito kampaněmi – ať již na Netflixu a v jejich seriálu Wednesday a aktuálně i seriálu Stranger Things, Coca-Coly, České spořitelny s Visou, nebo třeba herní konzole Nintendo a dalších,“ zmiňuje další spolupráce Stránská. Společnost Lidl například na zastávku postavila Boba a Bobka.
Kolik to stojí?
Podle mluvčí provozovatele venkovní reklamy jsou reakce veřejnosti na seriálové postavy na zastávkách pozitivní. „Cestující i kolemjdoucí takové instalace rádi sdílejí,“ dodává Stránská.
Cenu jednotlivých instalací firma nesdělila. Uvedla pouze, že se vždy odvíjí od konkrétní podoby a technické náročnosti. „Každá realizace vzniká na míru představám našich klientů,“ dodala mluvčí.