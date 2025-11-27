Useknutá ruka, zubaté monstrum, králíci s taškou. Co všechno už zdobilo zastávky MHD v Praze?

Marek Hýř
Marek Hýř
  14:07
Pražské zastávky nově zdobí instalace inspirované Stranger Things. Společnost BigBoard Praha chce podobnými projekty oživit veřejný prostor a navázat na zahraniční trend kreativních přístřešků. Jde už o několikátou takovou kampaň – po motivech Wednesday, Coca-Coly či Boba a Bobka. Reakce cestujících jsou podle firmy pozitivní, cenu jednotlivých instalací však neuvádí.
Reklamní instalace na zastávce Albertov

Reklamní instalace na zastávce Albertov | foto: BigBoard Praha

Reklamní instalace na zastávce Slavia - Nádraží Eden
Reklamní instalace na zastávce Albertov
Reklamní instalace na zastávce Spojovací
Reklamní instalace na zastávce Sulická
10 fotografií

V Praze se v posledních dnech objevily netradičně upravené zastávky MHD. Přístřešky, které poutají seriál Stranger Things, lákají výraznými vizuály i atmosférou stylizovanou do populární série Netflixu. První část poslední řady seriálu se na streamovací platformě objevila včera.

Přitáhnout pozornost

Za instalacemi stojí společnost BigBoard Praha, pro kterou to není první kreativní úprava zastávky v ulicích metropole. Podle firmy nejde jen o reklamu, ale i o snahu oživit prostředí městské hromadné dopravy. „Rádi bychom originálními instalacemi na přístřešcích přitáhli pozornost veřejnosti k MHD a ukázali, že může být moderní, hravá a otevřená novým nápadům,“ uvedla pro Metro externí mluvčí společnosti Pavlína Stránská a dodala: „Podobné instalace přirozeně vyvolají virální ohlas.“

Reklamní instalace na zastávce Albertov

Nápad si BigBoard půjčil ze zahraničí. „Vycházeli jsme z inspirace, která je běžná v řadě světových metropolí, jako jsou Paříž nebo Londýn, kde se kreativně upravené přístřešky dlouhodobě využívají,“ upřesnila Stránská.

Wednesday i králíci z klobouku

Společnost poprvé zastávku ozdobila letos v létě. „Jedná se tedy o novinku. Od té doby se cestující mohli setkat s několika těmito kampaněmi – ať již na Netflixu a v jejich seriálu Wednesday a aktuálně i seriálu Stranger Things, Coca-Coly, České spořitelny s Visou, nebo třeba herní konzole Nintendo a dalších,“ zmiňuje další spolupráce Stránská. Společnost Lidl například na zastávku postavila Boba a Bobka.

Reklamní instalace na zastávce Spojovací

Kolik to stojí?

Podle mluvčí provozovatele venkovní reklamy jsou reakce veřejnosti na seriálové postavy na zastávkách pozitivní. „Cestující i kolemjdoucí takové instalace rádi sdílejí,“ dodává Stránská.

Cenu jednotlivých instalací firma nesdělila. Uvedla pouze, že se vždy odvíjí od konkrétní podoby a technické náročnosti. „Každá realizace vzniká na míru představám našich klientů,“ dodala mluvčí.

Líbí se vám zastávky se speciální reklamní instalací?

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Fanoušci Freiburgu v Plzni řádili ještě před zápasem, taky posprejovali kašnu

Policie eskortuje fanoušky Freiburgu, kteří před zápasem posprejovali kašnu v...

Konflikt v klubu, nezaplacená útrata, posprejovaná kašna na náměstí Republiky nebo samolepky nalepené na všem, kde drží. Část příznivců Freiburgu, kteří přijeli na zápas Evropské ligy do Plzně, si...

27. listopadu 2025  20:32,  aktualizováno  20:32

Mikulov má nové logo i písmo, autorem návrhu je Lukáš Kijonka

ilustrační snímek

Mikulov na Břeclavsku má novou vizuální identitu představovanou logem i vlastním fontem písma. Autorem návrhu, který zvítězil v soutěži pořádané společností...

27. listopadu 2025  18:51,  aktualizováno  18:51

Rozpočet Liberce bude opět výrazně schodkový, s výdaji přes 4,7 miliardy korun

ilustrační snímek

Rozpočet Liberce bude příští rok opět výrazně schodkový. Zastupitelé ho dnes i přes výtky opozice schválili těsnou většinou, s výdaji přesahujícími 4,761...

27. listopadu 2025  18:32,  aktualizováno  18:32

Chebský most v K. Varech má tři varianty rekonstrukce, které město zvažuje

ilustrační snímek

Historický Chebský most v Karlových Varech by se mohl rekonstruovat ve třech variantách - ve stávající šířce, v mírně rozšířené šířce nebo komfortní s chodníky...

27. listopadu 2025  18:14,  aktualizováno  18:14

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Muzeum v Litoměřicích přibližuje architekturu na výstavě modelů domů

Muzeum v LitomÄ›Ĺ™icĂ­ch pĹ™ibliĹľuje architekturu na vĂ˝stavÄ› modelĹŻ domĹŻ

Muzeum v Litoměřicích přibližuje místní architekturu a její historii od gotiky přes secesi a funkcionalismus až po dobu panelových sídlišť na dnes otevřené...

27. listopadu 2025  18:04,  aktualizováno  18:04

Vlak v Teplicích n. M. na Náchodsku usmrtil člověka, provoz čtyři hodiny stál

ilustrační snímek

Osobní vlak v Teplicích nad Metují na Náchodsku dnes po 13:00 srazil a usmrtil člověka. Provoz na části trati, která vede z Teplic nad Metují do Trutnova,...

27. listopadu 2025  17:35

Policie v Plzni už před začátkem fotbalu řeší chování německých fanoušků

ilustrační snímek

Plzeňští policisté už před začátkem utkání Evropské ligy mezi domácí Viktorií a německým Freiburgem řeší protiprávní jednání hostujících fanoušků. Policie...

27. listopadu 2025  17:03,  aktualizováno  17:03

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

26. listopadu 2025  7:11,  aktualizováno  27. 11. 18:45

Proti aktivistům asi už s policií. Ostravský obvod zvažuje zákrok na Bedřišce

Šestý den protestu v ostravských Mariánských Horách v osadě Bedřiška, kde...

Ostravský obvod Mariánské Hory a Hulváky zřejmě příští týden požádá policii o zákrok proti aktivistům bránícím demolici domů na Bedřišce. Podporovatelé osady opakovaně obsazují střechu posledního...

27. listopadu 2025  17:52,  aktualizováno  18:36

Adventní věnce z Dašic podpoří domácí hospic Andělů strážných

AdventnĂ­ vÄ›nce z DaĹˇic podpoĹ™Ă­ domĂˇcĂ­ hospic AndÄ›lĹŻ strĂˇĹľnĂ˝ch

Adventní věnce, které vyrobili lidé v Dašicích na Pardubicku, pomohou financovat domácí hospic Andělů strážných. Služba nemá potřebný příjem na celoroční...

27. listopadu 2025  16:40,  aktualizováno  16:40

Mlejnek Consulting s.r.o.
programátor/ ERP konzultant

Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč

Dalších 31 217 volných pozic

Nehoda kamionu a dodávky v kopci u Rokycan zablokovala D5, dva zraněné vyprostili

Nehoda dodávky a kamionu zablokovala D5, dva lidi museli vyprostit (27....

Nehoda dodávky a kamionu zastavila dnes odpoledne provoz na dálnici D5 za Rokycany ve směru z Prahy na Plzeň. Havárie se stala kolem 16:00, v 17:35 dopravní zpravodajství Ředitelství silnic a dálnic...

27. listopadu 2025  17:12,  aktualizováno  18:05

Z Kevina Spaceyho je „bezdomovec“. Hlavní terč MeToo čeká na telefon od Tarantina či Scorseseho

V seriálu Dům z karet

Herec Kevin Spacey má dva Oscary a Zlatý glóbus, ale dle svých slov mu chybí dům, kde by si ocenění za Obvyklé podezřelé, Americkou krásu a Dům z karet mohl vystavit. Více o tématu přináší Jakub...

27. listopadu 2025  18:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.