Pro část regionu na sever od Prahy má středočeské hejtmanství studii tramvajových tratí do Horoměřic a také do Únětic. Zatímco na horoměřické trati je podle radního pro veřejnou dopravu Petra Boreckého zatím shoda i s místní samosprávou, v Úněticích je tématem zachování přírodního rázu území.

„Teď jsme ve fázi, kdy se domlouvá s obcemi, jestli jsou toto schůdné projekty,“ uvedl Borecký. V případě, že by se tratě stavěly, hotové by podle něj mohly být přibližně za deset let. Až po definitivních stanoviscích obcí začne hejtmanství zpracovávat řešení další dopravní návaznosti a možností parkování.

Tramvajová trať do Zdib u Prahy už má platné územní rozhodnutí a podle Boreckého je reálný termín výstavby v letech 2027 až 2029, předcházet jí bude vypsání tendru. „Soutěž bude vypisovat Středočeský kraj a Praha,“ doplnil radní. Jde o více než pětikilometrový úsek. Náklady na jeho vybudování a další opatření mají podle projektu být zhruba 2,5 miliardy korun. V Sedlci vznikne i parkoviště P+R s kapacitou 834 parkovacích míst. V budoucnu by mohla trať pokračovat do Líbeznic a Odoleny Vody.

V severozápadní části regionu by místo tramvají mohly začít cestujícím sloužit vlaky. „U Velkých Přílep se bavíme o tom, že by se udělala odbočka ze železniční trati,“ řekl Borecký. Navazující trať podle něj čeká elektrifikace a poté by mohla sloužit jako jedna z páteřních tras.

Pro stavbu tramvaje do Jesenice hejtmanství zpracovává různé varianty včetně takzvaného zakruhování ve směru do Průhonic, avšak v této investici podle aktuálních studií nevychází ekonomická návratnost. Kraj si nechá zpracovat ještě alternativní studii na vídeňské univerzitě. Obdobná překážka je také u potenciální trati do Říčan a Kostelce nad Černými lesy.