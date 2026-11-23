Nestihli jste během návštěvy středních Čech nakoupit suvenýry nebo dobroty od lokálních výrobců? Vydejte se do centra Prahy!
„Produkty vybíráme ve spolupráci s oblastními organizacemi destinačního managementu a Středočeským krajem. Upřednostňujeme výrobce, kteří jsou držiteli certifikace Regionální produkt nebo jiných značek kvality. Chceme nabízet to nejlepší, co v našem kraji vzniká,“ říká Jakub Kulhánek, šéf Středočeské centrály cestovního ruchu (SCCR).
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V Praze lákají na střední Čechy a naopak. Turistické infocentrum láme rekordy
V regálech nechybí sklářské výrobky ze sklárny Rückl v Nižboru nebo vánoční ozdoby od firmy Koulier. Pálenky, likéry nebo mošty dodává areál Agnes Zelená Bohdaneč, bylinné čaje a sirupy zase značky Herbajona nebo Oliví.
Nově také sójové svíčky od značky Freya z Berouna, velmi žádané jsou podle SCCR také výrobky z medu, například od společností Vojkovský med, Rodinného včelařství Šálkovi, Včelařství Hlízov a Kozomínský med.
Také medové perníčky s vánočními motivy od paní Buřičové z Mnichova Hradiště, ručně vyráběná přírodní mýdla s vysokým obsahem olivového oleje a bambuckého másla od značky Roztomýdlo, která je další novinkou v nabíce obchodu. Prodejna v pražské ulici Husova 156/21 funguje i jako živé infocentrum, které inspiruje k výletům a objevování méně známých koutů kraje.