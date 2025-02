Takto se tvořívá fronta na autobusovém terminálu Černý Most. Lidé jsou již na to zvyklí a tvoří způsobný zástup i několik minut před příjezdem autobusu. | foto: Metro.cz

Onen více či méně způsobný zástup se ale podle mnohých kvůli změně popsané výše změní v chumel. A logická posloupnost při výběru místa na sezení se na některých linkách nutně začne řídit pravidlem: Kdo dřív přijde, ten dřív sedí.

„Jak jistě všichni víme, je tu několik sporných věcí, které budou cestující řešit a řeší. Třeba fakt, že budou ze dne na den znevýhodněni ti z nás, kteří disponují fyzickou Lítačkou. V případě, že pojedou do Prahy či někam do Středočeského kraje na kartu s nahraným pražským kuponem, budou si muset příplatek za případná pásma navíc vždy pořešit sami před vstupem do vozu třeba přes aplikaci, nikoli již pohodlně u řidiče. Jinak je totiž klidně může čapnout uvnitř revizor. O potenciálních bitkách o místa místo spořádané fronty nemluvě,“ říká čtenářka deníku Metro Šárka Polívková, která dojíždí denně do práce z Dobříšska.

Podobné je to s frontou například na smíchovském nádraží.

Obav o to, jak by měl nový systém fungovat, si lze přečíst na sociálních sítích celou řadu. A to i přesto, že si Středočeský kraj v pilotním provozu nový režim již vyzkoušel. A výsledky byly podle středočeského organizátora dopravy (IDSK) uspokojivé. „To se ovšem jednalo vždycky o linky z jednoho konce kraje do druhého. Nikoli ty směřující z Prahy ven a naopak,“ krčí rameny čtenářka Petra Podzimková.

„Zrušme drobáky“

Posledním střípkem do koláže čtenářských názorů budiž komentář, který napsal na Facebook pražského organizátora dopravy (ROPID) čtenář Daniel Kout. „Front se zbavíte tím, že nebudete nabízet u řidiče koupě jízdenky. Možností, jak si tu jízdenku pořídit jinak, je už více než dost. Takže ne, nastupováním předními dveřmi to opravdu není – těmi se nastupuje i v zahraničí a jde to rychle a bez problémů,“ píše Kout s tím, že by dobrou možností bylo i úplné zrušení placení hotovostí u řidičů.

Nic není jisté

Deník Metro se nejprve obrátil na pražského organizátora dopravy s tím, zda shánění revizorů, které IDSK pomáhá propagovat, automaticky znamená, že se režim zavede i na linkách z Prahy a do Prahy. Podle mluvčího ROPID Filipa Drápala ale ještě není zdaleka o ničem rozhodnuto. A ani se neví, kdy by mělo rozhodnutí přesně padnout. „Jisté ještě není nic, k finální dohodě s Prahou ještě nedošlo. Spíš jsme tím chtěli podpořit nábor revizorů IDSK, bez kterých nebude zavedení tohoto systému stejně možné, aby nedošlo k nežádoucím únikům tržeb z jízdného,“ komentuje pro deník Metro Drápal.

Jízdenky mají řidiči prodávat dál

Podobně jako Drápal o chystané změně hovoří i mluvčí IDSK Oldřich Buchetka. Ten navíc deník Metro ubezpečil, že obavy cestujících jsou povětšině liché. „Prodej jízdenek u řidiče zůstane zachován,“ slibuje Buchetka, podle kterého se podíl cestujících využívajících časové jízdné, tedy kupony, ve vnějších pásmech dlouhodobě pohybuje na úrovni čtyřiceti pěti až padesáti procent. A to není vůbec málo. „Pro srovnání, v prvním pololetí loňského roku dosáhl podíl jízdenek prodaných v PID Lítačce dvacet procent,“ dodává Buchetka.

Upozornění, že příměstské autobusy obcházejí revizoři, bývá vyvěšeno ve všech vozech.

Legendy o středočeských revizorech

Je známou pravdou, že můžete jezdit příměstskými autobusy klidně celý život a nepotkat jediného revizora. Historky o tom, jak někde někoho kontrolovali, se pohybují na úrovni městských legend. To se však podle Buchetky změnilo předloni. „Přepravní kontroloři IDSK působí v autobusech na území Středočeského kraje od října 2023. V současné době disponujeme počtem revizorů v intervalu deset až dvacet stálých zaměstnanců a tento počet se v závislosti na nástupech a odchodech pracovníků průběžně mění. Předpoklad počtu revizorů očekáváme v řádech vyšších desítek v průběhu příštího období, to však nejsme schopni stanovit,“ vysvětluje pro deník Metro Buchetka.

Chystané umožnění nástupu všemi dveřmi do autobusů veřejné hromadné dopravy, které je nyní ve fázi pilotního projektu, nebylo podle Buchetky podmínkou pro samotné zavedení oddělení přepravní kontroly. „Je ovšem zřejmé, že tyto dva projekty, které na půdě IDSK probíhají souběžně, spolu nepřímo souvisí. Případné zavedení nástupu všemi dveřmi do autobusů ve Středočeském kraji by pochopitelně vyvolalo potřebu významně posílit i přepravní kontrolu v regionu. Na tuto případnou potřebu je Středočeský kraj díky vzniku zmiňovaného oddělení připraven. Je však bohužel nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu práce,“ uzavírá pro deník Metro Buchetka.