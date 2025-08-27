„Živě to vidím, sluchátka jako Otík na uších, mobil před očima, hlava skloněná ... zatemněno. Každý, kdo pravidelně musí jezdit po Praze, tohle zná,“ komentoval jeden z čtenářů iDNES.cz článek o vážné dopravní nehodě, kdy tramvaj srazila člověka ve Strašnicích. I když odhlédneme od konkrétní situace, nepozornost chodců je podle odborníků opravdu nejčastějším důvodem střetu s tramvajemi. Střetu, který pro lidské tělo nemůže dopadnout dobře.
I na to upozorňuje současná kampaň BESIPu a Centra dopravního výzkumu, která se věnuje právě chodcům a nese název Chybělo málo. „Bezpečnost chodců na přechodech zůstává vážným problémem. Za posledních 10 let došlo v Česku k více než 32 tisícům dopravních nehod s účastí chodců. Přes 9 tisíc z nich se stalo přímo na přechodech nebo v jejich bezprostřední blízkosti. Výsledkem je 164 zmařených životů a tisíce zranění,“ uvádí BESIP.
Tramvaj nemá volant
Když jde o přechod pro chodce, každý asi ví, zda na něm má přednost chodec či auto. Jenže jak je to s tramvají? V Praze mají nejvyšší povolenou rychlost 60 km/h, a na rozdíl od aut jsou také o dost těžší. Při 16 až 20 tunách je brzdná dráha rozjeté tramvaje oproti osobnímu autu až trojnásobná. A co víc jako kolejové vozidlo jede jen tam, kam vedou koleje. Řidič se tak chodci při nejlepší vůli prostě nemůže vyhnout.
Na to myslí i zákon, konkrétně Zákon o provozu na pozemních komunikacích, který (v § 54) o použití přechodu jasně říká: „Chodec musí dát přednost tramvaji.“ Jedinou výjimkou, kdy má chodec na přechodu přednost před tramvají, je přecházení na zelenou v místě řízeném světelnou signalizací.
Jaká jsou nebezpečná místa při přecházení?
Jenže lidé žijící ve městech přecházejí přes tramvajové koleje i na místech, kde žádné přechody nejsou. Často to ani jinak nejde – ne vždy je po ruce zebra. Jaká jsou další nebezpečná místa a momenty při přecházení v blízkosti tramvaje?
Přecházení za tramvají po výstupu z ní, ve chvíli, kdy vůz ještě stojí v zastávce. Mnoho lidí zapomíná na to, že do zastávky v opačném směru může právě přijíždět jiná tramvaj. Její řidič má přecházející v zákrytu a ve chvíli, kdy je vidí, je už pozdě.
Přecházení z tramvajového ostrůvku nebo na něj v místě, kde je více jízdních pruhů. Zákon sice říká, že když auto zastaví nebo zpomalí u přechodu, musí totéž udělat i řidič vozidla jedoucí v sousedním pruhu. Realita je ale často jiná, řidiči na chování auta jedoucího vedle nich mnohdy nereagují a přecházejícího chodce si nevšimnou.
Podle BESIPu se 30 % smrtelných nehod s chodci stane právě na takovém přechodu nebo v jeho těsné blízkosti. Jak málo někdy chybí, ukazuje toto video:
Tramvaje a chodci v Praze
V Praze mnoho takových nebezpečných situací vznikalo u zastávky Biskupcova v Praze 3. Městská část se proto rozhodla tramvajový ostrůvek rozšířit a zároveň snížit počet jízdních pruhů. „Počet nehod s chodci patřil i na tomhle místě v měřítku Prahy mezi nejvyšší. Stávalo se totiž, že pokud vedle sebe jela dvě auta, jeden z řidičů přecházejícímu přednost dal, a ten druhý už ne,“ vysvětlil místostarosta Žižkova Ondřej Rut.
Nedávno se podobnou úpravou zastávky Staroměstská pochlubil na Facebooku i pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib. „Konečně. Tohle byla dost nepříjemná a nebezpečná zastávka. Jako dítě jsem často raději čekal na chodníku a pak přebíhal mezi auty k tramvaji,“ komentoval změnu jeden z diskutujících.
Dalším problematickým místem, kde se už stala nejedna nehoda tramvaje a chodců, je křižovatka u Edenu (poblíž zastávky Slavia) v pražských Vršovicích. Je sice řízená semafory, zelená pro chodce přecházející Vršovickou je ale nastavena na krátkou dobu. Musejí přitom překonat pět jízdních pruhů a tramvajový pás. K poslední vážné nehodě s chodcem zde došlo v lednu.
K rizikovým situacím, před kterými BESIP dlouhodobě varuje, patří také přecházení před stojící tramvají v její těsné blízkosti. Řidič, který se chystá vyjet ze zastávky, chodce těsně před vozem nemůže vidět. Na to upozorňoval i pražský dopravní podnik, který s BESIPem a policií v minulosti připravil kampaň Neskákej mi pod kola!
Mýtus o absolutní přednosti
Více než tramvaje či auta chodce na přechodu ohrožuje hluboce zakořeněný mýtus o absolutní přednosti. Zákon přitom jasně říká, že chodec nesmí vstoupit do vozovky bezprostředně před jedoucí vozidlo. Jak tedy bezpečně přecházet?
- Ujistěte se, že je bezpečné přejít. Dříve se doporučovalo podívat se nejprve vlevo, poté vpravo a poté opět doleva. Pokud ale patříte mezi vysoké procento lidí, kteří si věčně pletou strany, řiďte se prostě tím, že rozhlédnout se musíte na obě strany.
- Navažte oční kontakt s řidičem přijíždějícího auta. Sledujte, zda skutečně před přechodem zpomaluje. Někteří řidiči chodcům pokynou rukou, jsou i tací, kteří bliknou světelnou houkačkou.
- Pokud má silnice více pruhů nebo dokonce tramvajový pás, ujistěte se, že zastavují i auta v dalších pruzích a že se neblíží tramvaj.
- Choďte pokud možno svižně, zbytečně se necourejte.
- Malé děti veďte za ruku, nenechte je přebíhat před vámi. Nezapomeňte, že díky malému vzrůstu jsou pro řidiče méně viditelné, dospělý doprovod jim tak slouží i pro zviditelnění.
- Obzvlášť pozorní buďte v případě, že jdete po přechodu v odstupu za skupinkou lidí. Řidiči mohou nabýt dojmu, že už všichni přešli, a šlápnout na plyn.
- A nikdy, ale opravdu nikdy nepřecházejte na červenou!
Při přecházení se dívejte řidiči do očí. Chůze na červenou je za 2 000