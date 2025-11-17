Deník Metro si popovídal se studenty Adamem Bachem (AB) a Ferdinandem Lehmertem (FL). Zajímalo nás, čím pro ně mají být nabyté zkušenosti přínosem.
Můžete popsat, co vše jste během posledního roku v rámci školních aktivit oba zažili?
AB: Bylo toho celkem hodně. Se spolužáky jsme v rámci předmětu diplomatické právo navštívili Vídeň, kde se nám podařilo nahrát rozhovor se zástupcem vedoucího diplomatické mise pro OSN za Lichtenštejnsko. Se spolužákem Ferdinandem jsem měl možnost vykonávat odbornou praxi na honorárním konzulátu ve Stuttgartu. V září toho roku jsme pak ještě v rámci programu Erasmus+ navštívili turecký Istanbul a chorvatský Zadar.
Která z těchto zkušeností pro vás byla nejpřínosnější? A proč právě tahle?
AB: Rozhodně praxe ve Stuttgartu. Zejména díky tomu, že to bylo poprvé, co jsme v cizině museli fungovat sami. I díky propojení teorie s praxí v našem oboru, kdy jsem měl příležitost trochu nahlédnout do fungování honorárního konzulátu.
FL: Mně osobně tahle zkušenost umožnila nahlédnout do reálného fungování úřadu a zároveň se posunout v osobní rovině. To, že jsme tam byli se spolužákem sami, nám umožnilo zažít si realitu toho, kdy se člověk musí o sebe postarat sám.
Setkali jste se také se zástupcem lichtenštejnské mise pro OSN ve Vídni. Jak na vás tato návštěva zapůsobila?
AB: Ze začátku samozřejmě nervozita, protože jsem byl ten, co rozhovor s panem Marxerem vedl. Hned jak jsem ale začal, nervozita opadla. Pan Dominik Marxer je úžasný člověk a hned od počátku návštěvy s námi jednal jako s jemu rovnými. Rozhovor mi dal spoustu poznatků nejen z diplomacie.
FL: Když jsme tam jeli, byl jsem taky nervózní, jak to bude celé probíhat, ale nakonec byl velmi milý a vstřícný. Tenhle zážitek byl pro mě hlavní motivací, proč následně jet do Stuttgartu.
Zmiňovali jste Turecko a Chorvatsko. Co vás na těchto výměnách překvapilo?
FL: Největším překvapením byla určitě úroveň angličtiny u ostatních. Jsem v tomhle asi trochu zaujatý kvůli intenzitě výuky u nás na škole, ale spousta vysokoškoláků, které jsem tam potkal, měla angličtinu na poměrně mizerné úrovni.
Adame, vy jste se zapojil i do dobrovolného vojenského cvičení. Jaké to bylo přejít z diplomatického prostředí do vojenského režimu?
AB: Režim byl náročný. Bylo to něco, nač jsem do té doby nebyl zvyklý. Hlavně první týden byl pro mě asi nejvíce kritický, kdy si člověk na vše zvyká. Postupem času to ale jde. Největší problém byl spánek, kterého v průběhu cvičení nebylo mnoho. Díky tomuto zážitku jsem se však naučil fungovat v extrémních situacích, takže to stálo za to.
Jak vám škola nějakým dalším, možná neobvyklým, způsobem pomáhá rozvíjet vaše zájmy a připravuje vás tím na budoucí kariéru?
AB: V rámci studia práva se účastníme simulovaných soudních jednání, kde si můžeme vyzkoušet různé role podle vlastního zájmu. Věřím, že znalosti, které zde získávám, mi budou užitečné v budoucí kariéře, ať už se rozhodnu vydat jakýmkoliv směrem.
Máte už jasno, čemu byste se chtěli po maturitě věnovat? Diplomacii, armádě, nebo úplně něčemu jinému?
AB: Nejsem úplně rozhodnutý. Rád bych určitě studoval na vysoké škole. Nejvíce mě láká právo, ale zároveň přemýšlím nad diplomatickým zaměřením.
FL: Určitě chci pokračovat na vysokou, ale na kterou přesně, ještě taky nejsem rozhodnutý. Rád bych šel právním směrem, ale nebránil bych se ani zmiňované diplomacii.
Nakouknete?