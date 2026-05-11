Móda, světla reflektorů, rychlé tempo a tlak na výkon. Tentokrát ale neprofesionální štáb, nýbrž studenti, kteří dostali šanci fotit jednu z největších módních událostí v Česku. A výsledek? Opravdu nečekaný pohled do zákulisí.
Do hry vstoupila i realita profese
Studenti a studentky Ateliéru fotografie II (F2) UMPRUM se letos ocitli přímo uprostřed jedné z nejvýraznějších módních událostí v Česku – Mercedes-Benz Prague Fashion Week.
Nešlo ale jen o školní projekt. Stali se oficiálními fotografy přehlídek i backstage a dostali tak možnost zažít profesionální provoz z první ruky.
Tlak, rychlost i odpovědnost
Projekt zaštítila vedoucí ateliéru Alena Kotzmannová spolu s asistenty Karin Zadrick a Tomášem Zumrem. Podle nich šlo o zásadní zkušenost, která studenty postavila do zcela nové role.
„Vstup do tak náročného prostředí nebyl samozřejmostí. Studenti se museli rychle adaptovat na tlak, odpovědnost i tempo profesionálního prostředí,“ zaznělo mimo jiné z ateliéru.
Zásadní byl především kontakt s realitou módní produkce – tedy s prostředím, kde se rozhoduje v řádu minut a kde každá fotografie okamžitě míří k využití.
Backstage bez filtru: první ostrý kontakt s praxí
Pro mnoho studentů šlo o vůbec první zkušenost s módním týdnem v takto intenzivní podobě. Nešlo jen o estetiku, ale i o komunikaci s týmy návrhářů, produkce a médií.
„Najednou nejde jen o vlastní práci, ale i o odpovědnost vůči celému týmu,“ zaznělo v hodnocení projektu.
Právě backstage se stala místem, kde studenti hledali vlastní vizuální styl a učili se reagovat na rychle se měnící situace.
Otevřený přístup a experimenty s fotografií
Podle vedení ateliéru byla spolupráce postavená na otevřenosti a experimentu – studenti pracovali jak s digitální, tak analogovou technikou.
Cílem bylo nejen dokumentovat módní přehlídky, ale také hledat vlastní autorský výraz v prostředí, které je silně vizuálně i komerčně řízené.
MBPFW a UMPRUM: spolupráce, která se rozšiřuje
Mercedes-Benz Prague Fashion Week s UMPRUM spolupracuje dlouhodobě, doposud však hlavně v oblasti módy. Zapojení fotografického ateliéru je novinkou, která rozšířila možnosti celé akce.
Generální ředitel MBPFW Lukáš Loskot ocenil zejména přístup studentů i jejich vedení a zdůraznil, že výsledné fotografie odpovídají jeho představě o současné módní fotografii.
Zkušenost, která může rozhodnout o kariéře
Pro studenty UMPRUM nešlo jen o školní úkol, ale o přímý vstup do profesionálního světa. A právě takové zkušenosti často rozhodují o dalším směřování začínajících fotografů.