Studenti z Prahy si hráli na europoslance. Proč pro ně není Brusel sprosté slovo?

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  5:00
Studentský model Evropského parlamentu už dávno není jen výsadou velkých gymnázií. Na Střední odborné škole (SOŠ) Drtinova v Praze 5 vznikl projekt, který dává studentům možnost na vlastní kůži zažít, jak zhruba funguje evropská politika, diplomacie i vyjednávání. Za jeho vznikem stojí iniciativa jednoho ze studentů školy – Antonína Kučery, který se rozhodl přenést svou zkušenost z modelu i mezi „Drtiňáky“.
„Česká republika je v Evropské Unii dlouhodobě úřednicky podzastoupená a věřím,...

„Česká republika je v Evropské Unii dlouhodobě úřednicky podzastoupená a věřím, že toto je jeden ze způsobů, jak to změnit,“ říká student Antonín Kučera. | foto: DrtinEPMetro.cz

Projekt vznikl z iniciativy studentů Drtinky a byl zorganizován ve spolupráci s...
Akce DrtinEP se podle studentů Drtinky od běžné školní události nebo debatního...
„Akce jepro studenty také možností, jak zpestřit svůj životopis například před...
Antonín Kučera je studentem 4. ročníku Střední odborné školy Drtinova.
5 fotografií

O tom, jak se rodil projekt DrtinEP, co obnáší jeho organizace a jak proměňuje své mladé účastníky, jsme si povídali v rozhovoru.

Co vás osobně vedlo k tomu založit studentský model Evropského parlamentu právě na SOŠ Drtinova?
Vždy jsem byl na škole velmi angažovaný a snažil se přinášet studentům nové způsoby vzdělávání. Když jsem tedy poté sám absolvoval model Evropského parlamentu na Gymnáziu Jana Keplera, viděl jsem, jaký dopad má taková akce na její účastníky a co všechno jim může předat. A představa, že bych mohl takový zážitek zprostředkovat studentům u nás na Drtince, pro mě byla obrovskou motivací. Další čtyři měsíce jsem pak dělal vše pro to, aby si naši studenti z této akce odnesli co nejvíce.

Projekt vznikl z iniciativy studentů Drtinky a byl zorganizován ve spolupráci s modelem EP na Gymnáziu Jana Keplera - KeplerEP.

Co konkrétně jste měl na starosti a jak náročné bylo vést studentský organizační tým?
Vzhledem k tomu, že náš organizační tým nebyl nijak obsáhlý, měl jsem na starost vše od komunikace se sponzory, prostory a řečníky přes vytváření materiálů až po vedení sociálních sítí. V průběhu modelu však má role spočívala ve vedení schůzí, vysvětlování jednotlivých částí akce a zajišťování hladkého průběhu, což se upřímně ne vždy dařilo. Měli jsme několik momentů, kdy nešlo vše podle plánu, ale myslím že nás to hodně posunulo.

Zmínil jste, že projekt vznikl ve spolupráci s Gymnáziem Jana Keplera. Plánujete spolupráci dále rozvíjet?
Jeden z prvních kroků, který jsem podnikl, když jsem s modelem začínal, bylo vyjednání spolupráce mezi naším modelem DrtinEP a jejich simulací nazvanou KeplerEP. Naši kooperaci tedy určitě plánujeme do budoucna rozvíjet a vzájemně se podporovat a inspirovat. Navíc, bez mojí viceprezidentky Františky Zikánové z Gymnázia Jana Keplera bych to ani nezvládl.

Studenti „Drtinky“ sbírají zkušenosti v diplomacii: praxe v zahraničí, mise OSN i vojenský výcvik

Čím se DrtinEP liší od běžné školní akce nebo debatního kroužku?
Náš model se od typických akcí liší v mnoha ohledech. Pro studenty není pouze nějakou přednáškou, kterou si odsedí a pasivně naslouchají. Stojíme na aktivní participaci studentů, naše role je v podstatě poskytnout jim prostor a možnost daná témata řešit, zbytek je však na studentech. Oni musí napsat rezoluce, oni musí pracovat na svých proslovech a oni musí svá řešení obhájit před Valným shromážděním. Delegáti musí ovládat nejen základy argumentace, vyjednávání a vyhledávání relevantních informací, ale také odborné angličtiny a geografie a mezinárodních vztahů.

Akce DrtinEP se podle studentů Drtinky od běžné školní události nebo debatního kroužku značně liší.

Jednání vyvrcholilo v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Mělo význam vystoupit právě tam?
General Assembly (Valné shromáždění, pozn. redakce) v Poslanecké sněmovně bylo opravdu jedinečné a přinášelo to jistou míru oficiality a vážnosti. I ze strany studentů na to byly velké ohlasy a opět je to něco, co běžný student během výuky nezažije. Můžou mít možná exkurzi v Poslanecké sněmovně, ale možnost strávit v těchto historických prostorách celý den, promluvit u pultíku pro řečníky, to je skutečně jedinečná příležitost.

Jak studenti reagovali na to, že museli čtyři dny jednat výhradně v angličtině a obhajovat pozice „svých“ států?
Určitě to pro ně nebylo snadné, obzvláště proto, že i způsoby komunikace na jednáních jsou velice specifické a často se liší od klasického vyjadřování, delegáti se například musí celou dobu oslovovat ve třetí osobě, tedy například „Delegát Francie by se rád zeptal…“. Zastupování jednotlivých států berou delegáti často velice srdečně a hájí své národní zájmy až do poslední chvíle, zároveň si například nosí vlajky či zarámované fotografie svých prezidentů a premiérů, což vždy příjemně odlehčí náladu jinak náročných jednání. Velice jsme urgovali delegáty, aby nezanedbali přípravy a znali perfektně stanoviska svých zemí, ale zároveň i stav ekonomiky, postoje na témata ostatních komisí a politickou situaci dané země.

„Akce jepro studenty také možností, jak zpestřit svůj životopis například před tím, než půjdou na stáže a univerzity. Ukazují tím dlouhodobý zájem o mezinárodní vztahy a zkušenosti v této oblasti, obzvláště pak, když získají ocenění nejlepšího delegáta komise,“ míní student Kučera.

Vidíte během těch čtyř dnů proměnu účastníků?
Rozhodně. Na počátku jednání měli prezidenti jednotlivých komisí problémy delegáty rozmluvit, ale postupně všichni získávali větší sebevědomí, a nakonec se do debaty zapojil snad každý a o slovo se téměř prali. Věřím, že v příštích letech už tato sebejistota a odvaha přijdou okamžitě a diskuze budou pouze lepší a lepší.

Má projekt ambici zapojit i další střední školy v Praze?
DrtinEP si zakládá na přístupnosti studentům všech ročníků a škol napříč republikou. V příštích letech se určitě budeme pokoušet rozvíjet síť škol a dávat příležitost zažít jednání Evropského parlamentu studentům nejen z Prahy, ale i z celé republiky a možná i zahraničí. Přestože bychom rádi, aby se z našeho modelu stala částečně i komunita studentů s podobnými zájmy, nechceme být pouze privilegiem pražských studentů a rádi bychom propojovali mladé lidi i z jiných měst.

Studenti, velvyslanci a doklady z ambasády. Na „Drtince“ proběhl Týden diplomacie

Myslíte si, že podobná zkušenost ovlivní budoucí kariérní směřování studentů?
Jsem o tom přesvědčený. Může studenty nadchnout a skrze nás mohou objevit skrytý talent na debatování a vyjednávání a zápal pro politiku či diplomacii, ale zároveň mohou zjistit, že tato cesta jednoduše není pro

Jednou větou: Proč má smysl, aby studenti simulovali práci evropských politiků?
Slovo Brusel v současnosti nabírá téměř hanlivý význam a my se snažíme ukázat, že to není pouze nějaký velký byrokratický kolos, který je pro ně naprosto nepřístupný, ale že i oni jsou tohoto prostředí součástí a za pár let to můžou být oni, kdo nachází a přijímá řešení na problémy celé Evropy.

Antonín Kučera

  • Je jsem studentem čtvrtého ročníku Střední odborné školy Drtinova. Věnuje se mezinárodními vztahy a politikou a jsem zakladatelem teprve druhého modelu Evropského parlamentu v ČR - DrtinEP.
  • Mimo to je Kučera také spoluzakladatelem instagramového profilu xplained.cz
  • Ve volném čase se věnuje skoku o tyči.
  • „Velké poděkování patří mimo jiné i paní poslankyni Barboře Urbanové, za její velkou ochotu nám pomoci,“ říká pro deník Metro Kučera.

Antonín Kučera je studentem 4. ročníku Střední odborné školy Drtinova.

Výstava mapuje tragické osudy lidí, kteří byli vyslýcháni Státní bezpečností

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Huawei Cloud Summit na MWC26: Řešení oborových výzev pomocí AI

4. března 2026  7:44

První proměna po sto letech. Park u psychiatrie získá i neobvyklý vstup

Zatímco dnes tvoří ikonická zaoblená zeď s nápisem „Zemský ústav pro...

Rozlehlý park u havlíčkobrodské psychiatrické nemocnice dostane novou podobu. Začala vůbec první revitalizace v jeho stoleté historii. S tím je ovšem spojeno i kácení dřevin. Padne téměř 130 keřů a...

4. března 2026  7:42,  aktualizováno  7:42

Huawei uvádí na trh architekturu NG WAN, aby podpořil nový růst operátorů

4. března 2026  7:35

Na dálnici D35 hořel návěs náklaďáku. Řidič včas odpojil tahač

Dálnici D35 mezi Opatovicemi nad Labem a Ostrovem uzavřel požár návěsu...

Dálnici D35 na Pardubicku mezi Opatovicemi nad Labem a Ostrovem v úterý večer uzavřel požár návěsu nákladního auta. Komunikace byla zhruba sedm hodin neprůjezdná mezi sjezdy na 148. a 157. kilometru...

3. března 2026  20:52,  aktualizováno  4. 3. 7:34

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jarní detox bez mýtů. Co říkají odborníci na šťávové kúry, půsty či fermentace?

Microgreens. To je fenomén posledních let, který se dostal i na jídelní lístky...

Každé jaro je to stejné. Jakmile vysvitne první ostré slunce a sundáme zimní kabáty, přijde pocit, že bychom měli něco začít dělat. Se šatníkem, s bytem, ale hlavně sami se sebou. A tak se znovu...

4. března 2026  7:30

Nová generace konvergovaného úložiště Huawei OceanStor Dorado All-Flash prošla technickou validací od Enterprise Strategy Group

4. března 2026  7:28

Největší farmaceutický veletrh v Asii se v červnu 2026 vrátí do Šanghaje

4. března 2026  7:18

HONOR představuje svou vizi umělé inteligence na veletrhu MWC 2026 s robotickým telefonem, humanoidním robotem a Magic V6

4. března 2026  7:07

Dálnice D35 na Pardubicku byla sedm hodin neprůjezdná kvůli požáru návěsu

ilustrační snímek

Dálnice D35 na Pardubicku byla od úterního večera ve směru od Opatovic nad Labem na Ostrov zhruba sedm hodin neprůjezdná kvůli požáru návěsu nákladního auta na...

4. března 2026  5:28,  aktualizováno  5:28

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

4. března 2026  6:47

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

VIDEOSTREAM ZDARMA: Summit dostupného bydlení a stavebního rozvoje - odpo. část

4. března 2026  6:20

VIDEOSTREAM ZDARMA: Summit dostupného bydlení a stavebního rozvoje - dopo. část

4. března 2026  6:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.