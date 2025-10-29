Zkušební zdvih Štvanické lávky bude zřejmě velká podívaná, přesto Technická správa komunikací hlavního města Prahy (TSK), která kontrolu provádí, veřejnost žádá, aby respektovali dočasné omezení. Pro přesun mezi dotčenými břehy je nutné využít jiné cesty, upozorňuje městská firma.
Kontrola se uskuteční v noci ze čtvrtka na pátek. A TSK ji provede se společností Skanska, která lávku postavila.
Během celé doby trvání prací a zdvihu bude vstup na lávku uzavřen pro pěší i cyklisty. Uzavírka vstoupí v platnost ve čtvrtek 30. října od 23:00 a potrvá do ranních hodin v pátek 31. října, konkrétně do 7:30.
Technické zajímavosti lávky
Štvanická lávka patří mezi unikátní stavby v České republice, a to především díky svému zvedacímu mechanismu. Hydraulický systém umožňuje zdvihnutí konstrukce do výšky 3,2 metru, přičemž samotný zdvih trvá přibližně 17 minut. Tato funkce je klíčová pro zajištění protipovodňové ochrany hlavního města.