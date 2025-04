Jak se dostat na BigBoard Superfinále? Pokud vyrazíte metrem, máte dvě možnosti. Vystoupíte ve stanici Vysočanská a budete pokračovat tramvají 12 či 31. Do O2 areny lze dojít i pěšky. Z Vysočanské to trvá zhruba 10 minut. Praktický videonávod najdete na Facebooku. Pokud vystoupíte ve stanici Palmovka, můžete pokračovat i tramvají.

máte dvě možnosti. Vystoupíte ve stanici Vysočanská a budete pokračovat tramvají 12 či 31. Do O2 areny lze dojít i pěšky. Z Vysočanské to trvá zhruba 10 minut. Praktický videonávod najdete na Facebooku. Pokud vystoupíte ve stanici Palmovka, můžete pokračovat i tramvají. Do blízkosti arény se dostanete několika tramvajovými spoji. V době konání velkých akcí bývá doprava posílena. Linky 7 a 8 jezdí k zastávce Aréna Libeň jih. Ta je přímo před vchodem do O2 universa. Pokud pojedete linkou 12 nebo 31, vystupte na zastávce Poliklinika Vysočany.

V době konání velkých akcí bývá doprava posílena. Linky 7 a 8 jezdí k zastávce Aréna Libeň jih. Ta je přímo před vchodem do O2 universa. Pokud pojedete linkou 12 nebo 31, vystupte na zastávce Poliklinika Vysočany. Přímo k aréně jezdí i autobusy . Do zastávky Českomoravská se dostanete linkami 151, 152 a 375. Na nedalekou zastávku Nádraží Libeň jezdí 136, 177,183 a 195.

. Do zastávky Českomoravská se dostanete linkami 151, 152 a 375. Na nedalekou zastávku Nádraží Libeň jezdí 136, 177,183 a 195. Pokud vyrazíte autem , k dispozici vám je parkovací dům přímo u O2 areny. V den konání se tu ale mohou tvořit fronty, zejména pokud nemáte předem zakoupený parkovací lístek. Auto lze nechat ještě na parkovišti Stages Hotel či v obchodním centru Galerie Harfa.

, k dispozici vám je parkovací dům přímo u O2 areny. V den konání se tu ale mohou tvořit fronty, zejména pokud nemáte předem zakoupený parkovací lístek. Auto lze nechat ještě na parkovišti Stages Hotel či v obchodním centru Galerie Harfa. Můžete využít i nedalekých vlakových stanic Praha-Vysočany a Praha-Libeň.