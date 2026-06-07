Nejméně tři projekty překračující hranice České republiky čekají ještě letos Švandovo divadlo na pražském Smíchově. Spolupráci se mu daří rozvíjet zejména ve Spojených státech, kde kromě divadel navázalo i cenná spojení s akademickým prostředím tamějších univerzit.
Mravenčí práce. Přichází odměna
„Po více než deseti letech mravenčí, produkčně-dramaturgické práce se Švandovo divadlo stává svým způsobem institucí, která dokáže mezinárodní kontakty navazovat, udržovat a rozvíjet ku prospěchu celého českého divadla,“ říká Daniel Hrbek, ředitel smíchovské scény.
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Švandovo divadlo vyváží své inscenace do světa
„Svědčí o tom fakt, že se nesoustřeďujeme jenom na export svých inscenací, ale zajímá nás také oblast vzdělávání a zahraničním umělcům u nás nabízíme rezidenční pobyty. Obě tyto činnosti přitom svým obsahem i personálním složením přesahují nejen program našeho divadla, ale i obzory tuzemské činohry jako takové,“ je přesvědčen Hrbek. „Snažíme se – a jsme v tom úspěšní – o výměnu na poli akademickém, uměleckém, provozním a produkčním,“ dodává ředitel Švandova divadla.
Za oceán za Havlem
Nejbližší událostí na poli zahraniční spolupráce bude hostování inscenace Dívenka na trampolíně v režii Martina Františáka, uměleckého šéfa Švandova divadla, na mezinárodním festivalu Rehearsal for Truth. Festival je každoroční přehlídkou spojenou s odkazem dramatika Václava Havla, k jehož poctě byl založen.
Hra věnovaná životu i dílu manželů Škvoreckých, zakladatelů exilového vydavatelství ‚68 Publishers, se zde americkému publiku představí 23. června.
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„Přehlídka má velmi dobrou návštěvnost a vyhledávají ji jak v New Yorku usazení Evropané, tak místní divadelní komunity. Na naše představení máme v plánu pozvat další nové producenty: i takto se nám daří rozšiřovat kontakty a místa, kde můžeme příště hrát,“ vysvětluje Hrbek.
Inscenaci vyprávějící o dvou českých imigrantech a fenoménu cenzury pražští divadelníci vybrali z repertoáru záměrně. „Jde o témata, která jsou v USA v této chvíli velmi aktuální,“ je přesvědčen Hrbek.
Popularizace Čapka
Divadlo chystá i premiéru nové verze R.U.R. v Los Angeles a zapojuje se tak do popularizace her Karla Čapka, zejména díla R.U.R. líčícího střet lidstva s umělými lidmi neboli roboty. Premiéra by měla letos na podzim otevřít nově zrekonstruované divadlo Shakespeare Center of Los Angeles. Švandovo divadlo spolupracovalo na vývoji adaptace a je i dramaturgickým partnerem projektu.