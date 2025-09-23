Svatba Jiřího Káry ožívá jako akční hra. Místo pistolí se hráči chopí záchodových štětek a lahváčů

Autor: iDNES.cz, Metro.cz
  10:27
Bizarní video Svatba Jiřího Káry, které se stalo internetovou legendou, dostane novou podobu. Pražské studio Voodoo Kollektiv chystá akční retro střílečku Jiří Kára Simulator, ve které se hlavní hrdina probouzí den po svatbě v popelnici a vyráží hledat nevěstu Blanku.
Jiří Kára Simulator

Jiří Kára Simulator | foto: Voodoo Kollektiv

Jiří Kára Simulator
Jiří Kára Simulator
Jiří Kára Simulator
Jiří Kára Simulator
Originální záznam Svatby Jiřího Káry se na internet dostal kolem roku 2000 a proslavil se hláškami jako „Dělej! Už jste tady měli bejt čtyry minuty, ty magore!“. Video se stalo jedním z nejsledovanějších českých bizárů na YouTube, dočkalo se remasteru i operní parodie.

Jiří Kára Simulator

Teď se z něj stane videohra. „Jiří Kára Simulátor je boomer shooter z prostředí Pražských ulic, kde se legendární Jiří Kára probouzí den po svatbě v popelnici a vyráží hledat svou zmizelou nevěstu Blanku. Čekají ho bezďáci, pankáči, bossové, bizarní zbraně a dobové ulice plné chaosu i humoru,“ popisují hru autoři na oficiálních stránkách.

Kdy hra vyjde?

Voodoo Kollektiv plánuje spustit komunitní financování v říjnu. Plná verze hry Jiří Kára Simulator by měla vyjít v roce 2026 pro PC, Mac a Linux.

Hra plná absurdního humoru

Zbraně budou stejně netradiční jako samotný příběh – místo pistolí se hráči chopí lahví od piva, železných trubek, záchodových štětek nebo dokonce hořících holubů. Speciální mechanikou je opilost, kterou musí hráč udržovat v „optimální“ hladině: přílišná střízlivost oslabí, příliš alkoholu zase ztíží orientaci.

Jiří Kára, slavný opilec a hrdina prvního virálu v Česku, se vrací

Český dabing i známé hlášky

Tvůrci potvrzují, že hra dostane český dabing. Hlavní postavu Jiřího Káry namluví herec Petr Kubelík a ve hře zazní repliky inspirované původním videem i autentický pražský slang.

Odškodným za úmrtí dítěte v Brně po vytržení zubu se bude zabývat odvolací soud

