Originální záznam Svatby Jiřího Káry se na internet dostal kolem roku 2000 a proslavil se hláškami jako „Dělej! Už jste tady měli bejt čtyry minuty, ty magore!“. Video se stalo jedním z nejsledovanějších českých bizárů na YouTube, dočkalo se remasteru i operní parodie.
Teď se z něj stane videohra. „Jiří Kára Simulátor je boomer shooter z prostředí Pražských ulic, kde se legendární Jiří Kára probouzí den po svatbě v popelnici a vyráží hledat svou zmizelou nevěstu Blanku. Čekají ho bezďáci, pankáči, bossové, bizarní zbraně a dobové ulice plné chaosu i humoru,“ popisují hru autoři na oficiálních stránkách.
Kdy hra vyjde?
Voodoo Kollektiv plánuje spustit komunitní financování v říjnu. Plná verze hry Jiří Kára Simulator by měla vyjít v roce 2026 pro PC, Mac a Linux.
Hra plná absurdního humoru
Zbraně budou stejně netradiční jako samotný příběh – místo pistolí se hráči chopí lahví od piva, železných trubek, záchodových štětek nebo dokonce hořících holubů. Speciální mechanikou je opilost, kterou musí hráč udržovat v „optimální“ hladině: přílišná střízlivost oslabí, příliš alkoholu zase ztíží orientaci.
Jiří Kára, slavný opilec a hrdina prvního virálu v Česku, se vrací
Český dabing i známé hlášky
Tvůrci potvrzují, že hra dostane český dabing. Hlavní postavu Jiřího Káry namluví herec Petr Kubelík a ve hře zazní repliky inspirované původním videem i autentický pražský slang.