Někde už víno teče proudem a husa se rozvoněla už v pátek, jinde se poctivě čeká na středu, až Martin přijede na bílém koni. V obou případech to znamená jediné. Svatomartinské hody jsou po roce konečně zpět. Kam vyrazit na tematické menu a kde se konají zajímavé akce?
Vlastní rukopis kuchařů
Vzácným příkladem, že se někde husa podává už pár dní, je restaurace U Matěje Kotrby na Novém Městě. Na tradiční svatomartinské menu si zde můžete udělat výlet už od pátku. Ale nemějte strach. Svatomartinské menu zde můžete ochutnat až do neděle. Letos ho připravil šéfkuchař Marek Šáda, který při sestavování vyšel z klasických podzimních chutí, ale doplnil je o vlastní rukopis a zkušenosti z předních českých i zahraničních restaurací. Proto je tento podnik také právoplatně v našem výběru.
Základem letošní nabídky je tradiční husa doplněná zelím a několika druhy příloh. Jednotlivé chody však dostaly modernější zpracování a pracují také se sezonním ovocem, rakytníkem, libečkem nebo černým pivem.
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Hlavním chodem je konfitované husí stehno podávané s dušeným červeným a špičatým zelím, bramborovými šiškami a karlovarským knedlíkem. Doporučujeme si udělat rezervaci.
Také restaurace Hybernská pod vedením šéfkuchaře Jakuba Postráneckého připravila speciální listopadové menu, které propojuje tradiční českou kuchyni s modernějším pojetím husích specialit.
Hlavní hvězdou nabídky je svatomartinské husí stehno, pečené v sádle s kmínem, česnekem a bylinkami. Podává se se silnou šťávou z výpeku, bílým a červeným zelím, variací domácích knedlíků a vídeňskou cibulkou. Hosté mohou začít také husím kaldounem s kořenovou zeleninou a žemlovým knedlíčkem, husí paštikou s višňovým želé a kdoulovým chutney nebo husími rillettes. Opět je lepší rezervace místa.
Husopasky a Martin
Hlavní oslavy však vypuknou ve středu 11. listopadu. Prahou projde tradiční svatomartinský průvod, který vyrazí symbolicky v 11 hodin a 11 minut od 11. pilíře Karlova mostu.
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V jeho čele půjde jedenáct hus v doprovodu jedenácti husopasek, následovat bude svatý Martin na bílém koni, římská setnina a povoz s první symbolickou sněhovou nadílkou. Na Křižovnickém náměstí návštěvníky přivítá středověké tržiště, kde nebude chybět pečená husa, svatomartinské pečivo ani víno z mělnických vinic.
Na mladá vína láká také Vinotéka sv. Kláry v botanické zahradě v Troji, kde degustace začne už v 11 hodin. Svatomartinské oslavy se uskuteční i na Vyšehradě. Program tam odstartuje po 16. hodině tematickou hrou pro děti a vyvrcholí tradičním lampionovým průvodem v čele se svatým Martinem na bílém koni.
Rašínovo nábřeží
V sobotu se můžete těšit na již patnáctý ročník festivalu mladých vín s názvem Svatomartinské slavnosti a pečená husa. Na náplavce na Rašínově nábřeží mezi železničním mostem na Výtoni a vyšehradskou skálou v blízkosti farmářského trhu Náplavka se představí vinaři z Čech a Moravy. Na návštevníky čeká degustace svatomartinských vín, husí speciality a bohatý doprovodný program. Start je v 11 hodin, konec ve 20 hodin. Vstupné na festival je zdarma, podmínkou degustace je však nalévání vína do skla.
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Dále můžete zavítat i na 18. ročník Letenské husy a koštu svatomartinského vína. Akce se koná v sobotu v Národním zemědělském muzeu. Těšit se můžete na husu, mladá vína, řízené degustace nebo zajímavé workshopy se Starou gardou Asociace kuchařů a cukrářů ČR.