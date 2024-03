Svědkové minulosti. Mizejí poštovní schránky, vypařily se taky tradiční trafiky

Jiří Wolker psával o modré poštovní schránce na rohu ulice. Někdy v 70. letech minulého století se z nich staly schránky oranžové. Byly téměř všude, najít poštovní schránku nebyl problém. Schválně, vybavíte si, kde jste naposledy nějakou potkali?

Podobné je to s trafikami. Za monarchie a první republiky symbol válečných vysloužilců. Byly obživou pro bývalé vojáky, ale nejen pro ně. Trafice je věnován dokonce první díl televizního seriálu Byl jednou jeden dům. Dnes, abys trafiku, tak jak ji ještě znáváme co by budku někde stojící, pohledal.

Měl jsem jednu oblíbenou na Chodově, na Jírovcově náměstí. Znal jsem majitele, ale hlavně trafikantku, Stáňu, která tu prodávala od pondělí do soboty. Pan majitel měl raději svou chatku, trávil na ní téměř celý rok a do trafiky chodíval si jen pro tržby a vyplácel trafikantku. Od paní jsem znal všechny drby z okolí, občas jsme uvnitř poseděli, já si pročetl všechny noviny a časopisy, občas něco koupil domů. Někdy jsme řešili zloděje, kteří se do trafiky nabourali a odnesli cigára, nic víc. Pan majitel na domeček postupně namontoval masivní mříže, zámky a další překážky.

Prodejna pak změnila majitele, pak možná ještě dalšího nebo pár dalších. Paní trafikantka už dávno neprodávala, lidi nechodili, známky byste tu taky už nesehnali. Opevněný tradiční ostrůvek tisku a dalšího zboží tu už stávala spíš jako vzpomínka na velkou éru, kdy se informace prodávaly na papíře.

Jenže s tím, jak se lidé zakoukávali víc do obrazovek počítačů a mobilů, přestali být tradiční trafiky místem, kde se dalo vydělávat na živobytí. Zvláště v té „mé. Pár metrů od supermarketu, kde si lidi nakoupili i ty novin y a časopisy, stejně tak kuřivo. V sortimentu žvýkaček, sladkostí a pitíček trafika také nemohla konkurovat. Navíc, když ještě hned u pokladen supermarketu zřídili „trafiku“, miniprodejničky časopisů a hlavně kuřiva.

Chodíval jsem kolem trafiky skoro třicet let. Nedávno jdu a jdu a – najednou mi na známém místě něco schází. Trafika zmizela. Nebyla samozřejmě první. Ale byla tu dlouho a držela se statečně.