Náměstí Svatopluka Čecha a Moskevská ulice se v neděli promění ve svět dobrého vojáka Švejka. Festival nabídne divadlo, dobové filmy, módní přehlídku, hudební pochod i koncert. Vstup je zdarma.
Od 14 do 20 hodin propojí program náměstí Svatopluka Čecha, Moskevskou ulici, Literární centrum Waldes a Divadlo MANA. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet také namluvit vlastní část audioknihy Osudy dobrého vojáka Švejka. V 17.40 v Divadle MANA přečte ukázky z Haškova díla herec Jiří Lábus.
|
Signal Festival rozšíří svou mapu Prahy. Nově zamíří do Dejvic i ke Staré čistírně
Kašpárek i Šlapeto
Na náměstí program zahájí ve 14.05 loutkové představení Kašpárek a Švejkoviny, od 15 hodin nabídne dobovou módní přehlídku a divadelní taškařici. Po celé odpoledne bude možné projít zážitkovou trasu, absolvovat vojenský výcvik nebo se vyfotit s herci a originálním křeslem Rudolfa Hrušínského z filmu Dobrý voják Švejk z roku 1957. V 17 hodin vyrazí z náměstí hudební pochod se Švejkem v čele. Festival zakončí od 19 hodin koncert kapely Patrola Šlapeto.