Když se řekne pravěk, většina lidí si představí dinosaury nebo mamuty. Jenže skutečný příběh života na Zemi začal mnohem dřív – a hlavní roli v něm nehráli obří ještěři, ale rostliny. Bez nich by totiž nikdy nevznikly lesy, kyslík ani podmínky pro život zvířat a nakonec ani člověka.
A překvapivě jedna z nejdůležitějších kapitol tohoto příběhu vede do Česka.
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Právě na našem území byla objevena fosilie Cooksonia barrandei, kterou vědci považují za nejstarší známou suchozemskou cévnatou rostlinu na světě. Je stará přibližně 432 milionů let a představuje okamžik, kdy se rostliny začaly odvažovat opustit vodní prostředí a dobývat pevninu. Právě ona je jedním z hlavních lákadel nové expozice Rostlinná odysea v Botanické zahradě Praha.
Revoluce, která změnila planetu
Přechod rostlin na souš patří k největším evolučním událostem historie Země. Právě ony začaly vytvářet půdu, měnit složení atmosféry a připravily prostředí pro život živočichů. Bez prvních rostlin by nikdy nepřišli dinosauři. A bez dinosaurů bychom tu možná nebyli ani my.
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Nová expozice provede návštěvníky stovkami milionů let vývoje. Devět tematických zastavení ukazuje, jak se z prvních jednoduchých organismů postupně vyvinuly mechorosty, kapradiny, jehličnany i první kvetoucí rostliny. Vedle živých exemplářů stojí modely jejich dávných předků, takže je dobře patrné, jak se rostlinná říše během geologických období proměňovala.
„Novou expozicí Rostlinná odysea chceme návštěvníkům nabídnout možnost podívat se na rostliny v širších souvislostech a uvědomit si, jak mimořádně dlouhý a dynamický je jejich vývoj, v rámci něhož formovaly podobu Země dávno před člověkem a dodnes jsou základem života, jak jej známe,“ říká ředitel Botanické zahrady Praha Bohumil Černý.
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Živá prababička květin
Botanická zahrada ukrývá ještě jednu světovou raritu. V zázemí skleníku Fata Morgana pěstuje Amborellu trichopoda, považovanou za nejstarší a vývojově nejizolovanější kvetoucí rostlinu světa. Její vývojová větev se od ostatních kvetoucích rostlin oddělila už před zhruba 130 miliony let. Botanici ji proto označují za živé okno do minulosti.
Dobrodružství jménem evoluce
Tvůrci expozice nechtěli vytvořit jen další naučnou stezku. Celou cestou návštěvníky provází zápisky fiktivního badatele Bohuslava „Borka“ Kameníka, který poutavou formou vysvětluje proměny klimatu, geologických období i vývoj života na Zemi. Díky tomu působí Rostlinná odysea spíš jako dobrodružná výprava časem než klasická botanická expozice.
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Na venkovní stezku navazuje stejnojmenná výstava v Ornamentální zahradě. Vedle zkamenělin nabídne také modely lebek býložravých dinosaurů, které připomínají, jak úzce spolu souvisel vývoj rostlin a pravěkých živočichů. Výstava vznikla ve spolupráci s Dinosauria Museum Prague a potrvá do 20. září.
Až budete z botanické zahrady odcházet, možná se už na obyčejnou kapradinu nebo strom nepodíváte stejně jako dřív. Každá rostlina totiž představuje další kapitolu příběhu, který začal před stovkami milionů let u nenápadné Cooksonie. Příběhu, bez něhož by dnešní svět vůbec nevypadal tak, jak ho známe.