Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Matouš Waller
  18:44
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za velmi příjemné ceny.
Jídelna v pasáží Lucerna na snímku už sice zavřela před lety, takových podniků je však v Praze ještě dost.

Jídelna v pasáží Lucerna na snímku už sice zavřela před lety, takových podniků je však v Praze ještě dost. | foto: Vladimír Černík ČTK

23 fotografií

Nejslavnější éra tradičních jídelen, kde si zákazník svou objednávku od pultu odnesl na umělohmotném tácu, skončila už po revoluci. Například slavný Automat Koruna své dveře definitivně zavřel v roce 1992.

Nebyla Korunka jako Koruna. Samoobslužný bufet na Václaváku měl být nočním útočištěm hladových

Vyhnala je hlavně záplava fast foodů. Samoobsluhy se nicméně dokázaly udržet a jejich chvíle ještě neskončila, jak dokazuje například nedávno znovuotevřená jídelna U Rozvařilů. V legendárním podniku s dlouhou historií začal po více než roční pauze nový majitel znovu vařit jen před pár týdny.

Jídelna U Rozvařilů sídlí v Bílé labuti.

Kde se levně najíst

Praha je tradičními tácovnami doslova posetá. Stejně jako v minulosti snoubí tři nejdůležitější aspekty – zákazník v nich dostane rychlé, teplé a hlavně levné jídlo. Přinášíme tipy na desítku z nich.

Lidová jídelna Těšnov

  • Těšnov 1163/5, Praha 1
  • Všední dny 10:30-14:30
  • Hlavní jídlo od 99 korun
  • Přijímá platby kartou

Lidová jídelna na Těšnově patří mezi pražské stálice

Po vstupu do jedné ze stálic pražských jídelen na zákazníka dýchne atmosféra let minulých. Současnost tu připomíná jen dvojice televizních obrazovek s aktuálním menu. V nabídce tu každý den mají nejméně dvanáct hotových jídel, dvě polévky a několik druhů salátů. Zchlazené pokrmy se tu dají koupit i s sebou.

U jídla se tu setkávají všechny vrstvy, vedle sebe tu obědvají dělníci, řidiči tramvají i zaměstnanci z kanceláří. A jídelna je skutečně populární, stále přicházejí další a další hosté, rychlá obsluha je však s grácií odbavuje.

Jídelna Světozor

  • Vodičkova 39, Praha 1
  • Denně 10:00-15:00
  • Denní menu od 169 korun
  • Přijímá platby kartou

Podzemní prostor jídelny Světozor, ve kterém dýchne atmosféra let minulých, zdobí i velké malované logo

I tradiční jídelna přímo na Václavském náměstí působí, jako by se tu zastavil čas. Dokonce i nabídku zaměstnanci stále vypisují na podsvícené tabulky. Připraveni jsou však také na turisty, celé menu je tu rovněž v angličtině.

V nabídce tu každý den je nejméně dvacet jídel, z nichž několik je vždy bezmasých. Vybranou pětici z nich vždy pořídíte ve výhodném menu. Jídelnu najdete za nenápadnými dveřmi v pasáži Světozor vedle vchodu do stejnojmenného kina. Je v podzemí, ale mají tu i výtah.

Samoobslužná restaurace, poliklinika Spálená

  • Spálená 12, Praha 1
  • Všední dny 11:00-14:00
  • Hlavní jídlo od 140 korun
  • Přijímá platby kartou

Jídelna ve Spálené hledí zejména na blaho pacientů, to ale neznamená, že by jídla byla nějak ochuzená.

Velká jídelna skrytá v zadní části polikliniky nabízí jídla upravená tak, aby byla vhodná pro pacienty – což ovšem neznamená, že by byly pokrmy jakkoli ochuzené. Odpovídá tomu i zájem strávníků, kteří sem z ulice proudí.

V nabídce denně najdete dva druhy polévek, pětici hotových jídel, z nichž jedno je vegetariánské, a rovněž minutku na vyžádání. Ceník je tu stanovený fixně – polévka vyjde na 29 korun, hlavní jídlo s masem na 140 korun, minutka o dvacet korun dráž.

Americké brambory z lenosti a segedín z pastýře. Znáte příběhy českých klasik?

Kantýna Sekery

  • Nádražní 56/106, Praha 5
  • Všední dny 6:30-18:30
  • Hlavní jídlo od 119 korun
  • Přijímá platby kartou

Kantýna Sekery na Andělu bere suroviny z vlastního řeznictví.

Moderní prostor jen pár kroků od křižovatky Anděl skrývá typickou tácovou jídelnu zaměřenou na české klasiky. V nabídce mívají nejméně pětici hotovek a dvě polévky, včetně místní vyhlášené dršťkové. Dát si tu můžete i několik masových specialit prodávaných na váhu.

Jídla tu připravují ze surovin z vlastního řeznictví, které sídlí hned ve vedlejším vchodě. V přízemí jsou jen zvýšené stoly určené ke konzumaci ve stoje nebo na barových stoličkách, o něco větší prostor určený k sezení je v podzemí.

Gastro Karlín a restaurace Minutka

  • Křižíkova 123/69, Praha 8
  • Všední dny 11:00-13:30 a 10:30-14:30
  • Menu od 159 korun
  • Přijímá platební karty

Dvojici karlínských jídelen najdete v nenápadném průjezdu v Křižíkově ulici.

V průjezdu nenápadného domu jen pár kroků od stanice metra Křižíkova najdete hned dva provázané podniky. V prvním patře je klasická jídelna Gastro Karlín. Podnik každý den nabízí sedm hotových jídel. Celé menu tu vyjde už na 159 korun.

V přízemí je pak samoobslužná restaurace Minutka, která otevírá ještě o půl hodiny dříve. Část nabídky je tu stejná jako v prvním patře, ale na výběr tu je z více polévek a připraví vám tu i steaky. Restaurace má i vlastní zahrádku.

Jídelna Vozovna Pankrác

  • Nám. Hrdinů 725/13, Praha 4 (vstup z ulice Na Veselí)
  • Všední dny 7:00-14:00
  • Hlavní jídlo od 121 korun
  • Přijímá platby kartou

Do jídelny v pankrácké vozovně se chodí služebním vstupem pro zaměstnance.

Veřejnou jídelnu skýtá také provozní budova tramvajové vozovny na Pankráci. Každý den je v nabídce polévka a minimálně čtyři různá hotová jídla, na bezmasou variantu ale narazíte málokdy.

Přístup je trochu komplikovanější, vchází se brankou ve zdi vozovny v ulici Na Veselí jen pár kroků od magistrály. Kousek za ní už se skrývá klasická závodní jídelna pro řidiče tramvají i další zaměstnance dopravního podniku.

Najíst se tu ale může kdokoli – kromě pracovníků z okolních kanceláří ji určitě ocení i nadšenci hromadné dopravy. Na chodbě vedoucí k jídelně totiž mohou například studovat pokyny pro řidiče a další materiály. A branka ve zdi vede na můstek přes obratovou kolej vozovny.

Jídelna na Výtoni

  • Ladova 2044/3, Praha 2
  • Všední dny 9:00-15:00
  • Hlavní jídlo od 119 korun
  • Přijímá platby kartou

Interiér výtoňské jídelny je veskrze moderní, funguje ale stejně jako jiné podniky. | foto: Jídelna na Výtoni

Trošku zastrčený tradiční bufet v moderním hávu leží jen pár kroků od vltavské náplavky i stejnojmenné zástavky. Moderní propriety doplňuje tradiční nabídková tabule s ručně popsanými lístečky nebo podlouhlý stůl určený ke konzumaci pokrmů ve stoje.

V každodenní nabídce je polévka a několik hotových jídel pocházejících z tradiční české kuchyně. Nejméně jedno je vždy bezmasé. Přílohy tu ale prodávají zvlášť.

Před revolucí fungovaly v Praze jídelny, poté je nahradily fast foody

Jídelna Korunka

  • Štefánikova 268/49, Praha 5
  • Všední dny 7:00-16:00
  • Obědové menu za 154 korun
  • Přijímá platby kartou

Korunka u Arbesa patří mezi nejtypičtější. Jídlo je tu jen „na stojáka.“

Podnik umístěný jen pár kroků od Švandova divadla patří k těm nejtypičtějším. Jídlo od pultu si na plastovém tácu odnesete ke zvýšeným stolům určeným ke konzumaci „na stojáka.“ V nabídce je tu více než patnáct hotových jídel a několik polévek.

Doplňuje ji také výhodnější a speciálně sestavené obědové menu, pro rychlé zasycení je připraveno také několik druhů obložených housek a salátů, které lze vzít s sebou.

Bistro Quido

  • Mariánské náměstí 98/1, Praha 1
  • Všední dny 9-20:00
  • Menu za 190 korun
  • Přijímá platby kartou

Bistro Quido v suterénu Ústřední knihovny není typická jídelna, hotovky tu ale mají taky.

Ačkoli nejde o klasickou tácovnu, byla by škoda nenápadný podnik nezmínit. Bistro, do něhož se dostanete postranním vchodem Ústřední knihovny na Mariánském náměstí, totiž skýtá možnost cenově dostupného nasycení v samém srdci Starého Města.

Kromě polévky tu na výběr bývá i několik hotových jídel české kuchyně, doplněných smaženými pokrmy a přílohami. V nabídce jsou i sendviče. Zbytek sortimentu odpovídá spíše kavárnám.

U krajské nemocnice v Pardubicích by měla začít přibývat parkovací místa

ilustrační snímek

U krajské nemocnice v Pardubicích by měla začít přibývat parkovací místa, kterých je velký nedostatek. Pardubický kraj spolu s nemocnicí, městem Pardubice a...

23. ledna 2026  15:06,  aktualizováno  15:06

Na střechách jindřichohradeckých škol budou fotovoltaické elektrárny

ilustrační snímek

Na střechách dvou jindřichohradeckých škol vyrostou letos fotovoltaické elektrárny. Jedna z nich bude na objektu základní školy v Jarošovské ulici a druhá bude...

23. ledna 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

