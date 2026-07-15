Tady se děti vyřádí bez rizika úžehu: Mapa pražských stíněných a lesních hřišť zdarma

Zuzana Stiboříková
Zuzana Stiboříková
  15:44
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Dobrodružné hřiště Halda v brněnských Medlánkách tvoří tři navzájem propojené dřevěné věže. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Hodnoty na teploměru jdou opět strmě nahoru a vydržet na slunci se dá jen pár minut. Kam se s dětmi vydat, když je venku „krásně až moc“, a kde jsou v Praze lesní hřiště a hrací plochy kryté korunami stromů?

Kryté herny a trampolínové parky fungují spolehlivě za každého počasí. V létě ale většina rodin dává přednost pobytu venku. Dobrou zprávou je, že i v Praze existují hřiště ukrytá pod vzrostlými stromy, kde si děti mohou hrát i během nejteplejší části dne, aniž by byly vystavené přímému slunci.

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Kde jsou v Praze stíněná hřiště?

Hlavní město Praha provozuje desítky dětských hřišť a sportovišť, zejména na sídlištích, kde žije hodně mladých rodin. I velké parky v blízkosti centra však nabízejí herní plochy, kde vysázené stromy poskytují alespoň částečný stín.

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Mezi nejznámější patří například hřiště nazvané Ze starých pověstí českých na Vyšehradě, vytvořené v podobě staročeského hradiště a vyzdobené bájnými postavami.

Kunratický les milují děti, čekají tu na ně různé zábavní koutky s prolézačkami a skluzavkami.

Několik herních ploch ve stínu najdete i ve Stromovce, v Letenských sadech, v horní části Kinského zahrady, místy i v areálu nuselské Folimanky. Mezi největší venkovní hřiště patří Dětský ostrov na Smíchově, jehož část je rovněž zastíněna stromy.

Vybraná stíněná či částečně stíněná hřiště v Praze
Praha 2 VyšehradZe starých pověstí českých, Soběslavova ulicemapa
Praha 2 Nové MěstoDětské hřiště na Výtonimapa
Praha 4 NusleNáměstí Generála Kutlvašramapa
Praha 4 BraníkLanové hřiště v areálu Vltavanů, ulice Vltavanůmapa
Praha 5 SmíchovHorní hřiště Kinského zahrada, Holečkova ulicemapa
Praha 5 SmíchovNad Santoškoumapa
Praha 6 DejviceVáclavkovamapa
Praha 6 LadronkaTomanova ulicemapa
Praha 6 ŘepyU Borovičekmapa
Praha 7 HolešoviceHřiště u Letenského zámečku
Hřiště Pod kaštany v Letenských sadech
Hřiště v Kostelní ulici		mapa
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Praha 7 BubenečVozovna, Královská obora Stromovka
Koníček, Královská obora Stromovka		mapa
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Praha 8 KobylisyBenákova – Havlínovamapa
Praha 10 KolovratyU Vodicemapa

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Lesní hřiště

Jednou ze zázračných vlastností Prahy je, že stačí popojet pár stanic metrem a z tepelného ostrova v pulzujícím centru jste rázem uprostřed lesa. V horkých letních dnech tak můžete zamířit na některé ze 48 dětských hřišť, která hlavní město provozuje na území svých lesů. Jejich součástí jsou i dřevěné prolézačky, houpačky a další prvky, které díky přírodnímu materiálu nenarušují charakter lesa. Případně jsou herní a sportovní prvky roztroušené po většině území lesa jako v případě Kunratického lesa či Klánovického lesa.

Mufloni v Kunratickém lese

Ne všechna lesní hřiště jsou však zastíněná celá, případně jsou krytá stromy jen částečně nebo jen v určitou denní dobu, například oblíbená hřiště v hostivařském lesoparku nebo v Prokopském údolí. Oproti centru je však prostředí přírodní rezervace přece jen příjemnější.

Vybraná stíněná či částečně stíněná hřiště v rámci lesů hl. m. Prahy
Praha 4 KunraticeHřiště u Velkého altánu („u Gizely“), Kunratický les
Hřiště u pramene Václavka, Kunratický les
Kunratická bažantnice		mapa
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Praha 4 HodkovičkyV lučináchmapy
Praha 4 KamýkHřiště u zookoutkumapa
Praha 5 KošířePeklíčkomapa
Praha 5 Malá ChuchleHřiště u zookoutkumapa
Praha 5 Velká ChuchleHřiště Chuchelský hájmapa
Praha 6 VokoviceČervený vrchmapa
Praha 6 LibocPřírodní park Šárka-Lysolaje, Pod Hájovnou
Hřiště u Letohrádku Hvězda, Obora Hvězda
Hřiště u Libocké brány, Obora Hvězda		mapy
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Praha 8 ĎábliceU Rybníčku, Ďáblický hájmapa
Praha 8 BohniceU lesní školky, Čimický háj
U hájovny, Čimický háj		mapa
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Praha 8 KobylisyOkrouhlíkmapa
Praha 9 KyjeBorečkova, Lehovecmapa
Praha 10 HostivařHřiště u altánku, K Obecním Hájovnámmapa
Praha KlánoviceLesní hřiště
Hřiště Nové Dvory		mapa
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Újezd u PrůhonicHřiště v Milíčovském lese
Tomovo přírodní hřiště, Milíčovský les		mapa
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