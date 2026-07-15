Kryté herny a trampolínové parky fungují spolehlivě za každého počasí. V létě ale většina rodin dává přednost pobytu venku. Dobrou zprávou je, že i v Praze existují hřiště ukrytá pod vzrostlými stromy, kde si děti mohou hrát i během nejteplejší části dne, aniž by byly vystavené přímému slunci.
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Kde jsou v Praze stíněná hřiště?
Hlavní město Praha provozuje desítky dětských hřišť a sportovišť, zejména na sídlištích, kde žije hodně mladých rodin. I velké parky v blízkosti centra však nabízejí herní plochy, kde vysázené stromy poskytují alespoň částečný stín.
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Mezi nejznámější patří například hřiště nazvané Ze starých pověstí českých na Vyšehradě, vytvořené v podobě staročeského hradiště a vyzdobené bájnými postavami.
Několik herních ploch ve stínu najdete i ve Stromovce, v Letenských sadech, v horní části Kinského zahrady, místy i v areálu nuselské Folimanky. Mezi největší venkovní hřiště patří Dětský ostrov na Smíchově, jehož část je rovněž zastíněna stromy.
|Praha 2 Vyšehrad
|Ze starých pověstí českých, Soběslavova ulice
|mapa
|Praha 2 Nové Město
|Dětské hřiště na Výtoni
|mapa
|Praha 4 Nusle
|Náměstí Generála Kutlvašra
|mapa
|Praha 4 Braník
|Lanové hřiště v areálu Vltavanů, ulice Vltavanů
|mapa
|Praha 5 Smíchov
|Horní hřiště Kinského zahrada, Holečkova ulice
|mapa
|Praha 5 Smíchov
|Nad Santoškou
|mapa
|Praha 6 Dejvice
|Václavkova
|mapa
|Praha 6 Ladronka
|Tomanova ulice
|mapa
|Praha 6 Řepy
|U Boroviček
|mapa
|Praha 7 Holešovice
|Hřiště u Letenského zámečku
Hřiště Pod kaštany v Letenských sadech
Hřiště v Kostelní ulici
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|Praha 7 Bubeneč
|Vozovna, Královská obora Stromovka
Koníček, Královská obora Stromovka
|mapa
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|Praha 8 Kobylisy
|Benákova – Havlínova
|mapa
|Praha 10 Kolovraty
|U Vodice
|mapa
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Lesní hřiště
Jednou ze zázračných vlastností Prahy je, že stačí popojet pár stanic metrem a z tepelného ostrova v pulzujícím centru jste rázem uprostřed lesa. V horkých letních dnech tak můžete zamířit na některé ze 48 dětských hřišť, která hlavní město provozuje na území svých lesů. Jejich součástí jsou i dřevěné prolézačky, houpačky a další prvky, které díky přírodnímu materiálu nenarušují charakter lesa. Případně jsou herní a sportovní prvky roztroušené po většině území lesa jako v případě Kunratického lesa či Klánovického lesa.
Ne všechna lesní hřiště jsou však zastíněná celá, případně jsou krytá stromy jen částečně nebo jen v určitou denní dobu, například oblíbená hřiště v hostivařském lesoparku nebo v Prokopském údolí. Oproti centru je však prostředí přírodní rezervace přece jen příjemnější.
|Praha 4 Kunratice
|Hřiště u Velkého altánu („u Gizely“), Kunratický les
Hřiště u pramene Václavka, Kunratický les
Kunratická bažantnice
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|Praha 4 Hodkovičky
|V lučinách
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|Praha 4 Kamýk
|Hřiště u zookoutku
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|Praha 5 Košíře
|Peklíčko
|mapa
|Praha 5 Malá Chuchle
|Hřiště u zookoutku
|mapa
|Praha 5 Velká Chuchle
|Hřiště Chuchelský háj
|mapa
|Praha 6 Vokovice
|Červený vrch
|mapa
|Praha 6 Liboc
|Přírodní park Šárka-Lysolaje, Pod Hájovnou
Hřiště u Letohrádku Hvězda, Obora Hvězda
Hřiště u Libocké brány, Obora Hvězda
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|Praha 8 Ďáblice
|U Rybníčku, Ďáblický háj
|mapa
|Praha 8 Bohnice
|U lesní školky, Čimický háj
U hájovny, Čimický háj
|mapa
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|Praha 8 Kobylisy
|Okrouhlík
|mapa
|Praha 9 Kyje
|Borečkova, Lehovec
|mapa
|Praha 10 Hostivař
|Hřiště u altánku, K Obecním Hájovnám
|mapa
|Praha Klánovice
|Lesní hřiště
Hřiště Nové Dvory
|mapa
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|Újezd u Průhonic
|Hřiště v Milíčovském lese
Tomovo přírodní hřiště, Milíčovský les
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